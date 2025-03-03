"Jujur, Bob" – Jude Bellingham Bergurau Dengan Endrick Usai Sang Wonderkid Real Madrid 'Menyombongkan' Diri Di Latihan
Jude Bellingham bercanda memanggil rekan setimnya, Endrick, di media sosial setelah talenta Brasil itu "menyombongkan" diri di tempat latihan.
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