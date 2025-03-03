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"Jujur, Bob" – Jude Bellingham Bergurau Dengan Endrick Usai Sang Wonderkid Real Madrid 'Menyombongkan' Diri Di Latihan

J. BellinghamEndrickReal MadridLaLiga

Jude Bellingham bercanda memanggil rekan setimnya, Endrick, di media sosial setelah talenta Brasil itu "menyombongkan" diri di tempat latihan.

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  • Bellingham dan Endrick saling bertukar pesan
  • Winger Brasil "menyombongkan" diri di tempat latihan via media sosial
  • Real Madrid menghadapi Atletico pada hari Selasa di UCL
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