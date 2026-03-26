Juara Olimpiade Tim GB, Keely Hodgkinson, mengejek West Ham di tengah perselisihan seputar Stadion London
Bintang Olimpiade melontarkan sindiran 'medali' kepada Hammers
Hodgkinson mengejek rekor West Ham yang minim gelar juara di tengah meningkatnya ketegangan terkait penggunaan London Stadium. Atlet spesialis lari 800 meter ini, yang baru-baru ini menambah medali emas dunia indoor ke dalam koleksi gelarnya di Olimpiade, bereaksi keras terhadap kabar bahwa The Hammers mungkin enggan mengosongkan stadion selama tiga minggu pada September 2029 untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Dunia.
Menanggapi laporan di X mengenai ancaman terhadap pencalonan London, Hodgkinson menulis: "Tim GB akan membawa pulang lebih banyak medali ke stadion itu daripada yang pernah diraih West Ham sepanjang sejarah mereka." Postingan tersebut, yang disertai emoji tertawa dan hati, dengan cepat menjadi viral, menyoroti rasa frustrasi di kalangan komunitas atletik terkait penggunaan utama stadion tersebut.
Jadwal Liga Premier mengancam pencalonan London
Konflik ini bermula dari perjanjian sewa West Ham di bekas Stadion Olimpiade, yang memberikan mereka prioritas untuk menggelar pertandingan kandang selama musim sepak bola. World Athletics lebih memilih slot bulan September untuk ajang unggulan mereka agar menjadi penutup musim yang megah, namun hal ini bertabrakan langsung dengan tahap awal Liga Premier dan kompetisi Eropa.
Dina Asher-Smith juga ikut menyuarakan ketidaksetujuannya, dengan mengunggah foto di luar venue tersebut di Instagram dengan keterangan: "West Ham, tolong jangan main-main dengan kami." Para atlet sangat ingin bertanding di tanah air mereka pada tahun 2029, tahun di mana bintang-bintang seperti Hodgkinson dan Josh Kerr akan berada di puncak karier mereka setelah baru-baru ini meraih tiga medali emas di Kejuaraan Atletik Dunia Indoor.
Lord Coe mempertanyakan kesepakatan stadion yang ‘sangat menguntungkan’
Presiden World Athletics, Lord Coe, turut angkat bicara mengenai situasi ini, sambil secara halus menyinggung kesepakatan istimewa yang memungkinkan West Ham pindah ke lokasi yang didanai oleh uang pajak pada tahun 2013. Ketika ditanya mengenai kesepakatan tersebut, Coe mengatakan: "Saya pernah duduk di dewan direksi salah satu klub Liga Premier [sebagai wali amanat Chelsea Foundation], dan saya sangat dekat dengan klub lain [Manchester United], dan saya rasa mereka akan cukup puas dengan kesepakatan itu."
The Hammers tetap teguh pada posisi hukum mereka, dengan merilis pernyataan awal bulan ini yang berbunyi: "West Ham United tetap melakukan dialog konstruktif dengan London Stadium mengenai tanggal potensial untuk penawaran yang diusulkan dan menunggu informasi lebih lanjut. Setiap keputusan tetap tunduk pada klausul prioritas utama klub, sebuah hak kontrak yang memastikan pertandingan West Ham United mendapat prioritas selama musim sepak bola."
Persaingan menuju tahun 2029 semakin memanas
Dengan pencalonan London yang saat ini terhambat oleh perselisihan jadwal, kota-kota internasional besar lainnya siap mengambil alih. Roma, Munich, dan Nairobi diperkirakan akan mengajukan pencalonan tandingan untuk ajang bergengsi tahun 2029 tersebut. Lord Coe menegaskan bahwa tanggal pada bulan September sangat penting demi kejelasan dalam olahraga ini, guna menghindari situasi di mana para penggemar menjadi "bingung" karena para atlet berkompetisi di kejuaraan kecil segera setelah kejuaraan besar.
Pengajuan akhir untuk acara tersebut harus diserahkan pada awal Agustus, tetapi tanpa jaminan bahwa Olympic Park akan tersedia, harapan Inggris untuk membawa atlet-atlet terbaik dunia kembali ke London tetap tipis. Bagi Hodgkinson dan rekan-rekan setimnya, pertarungan untuk mendapatkan stadion tersebut terbukti sama kompetitifnya dengan perlombaan di lintasan.