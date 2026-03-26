Juara Olimpiade Tim GB, Keely Hodgkinson, mengejek West Ham di tengah perselisihan seputar Stadion London

Hodgkinson mengejek rekor West Ham yang minim gelar juara di tengah meningkatnya ketegangan terkait penggunaan London Stadium. Atlet spesialis lari 800 meter ini, yang baru-baru ini menambah medali emas dunia indoor ke dalam koleksi gelarnya di Olimpiade, bereaksi keras terhadap kabar bahwa The Hammers mungkin enggan mengosongkan stadion selama tiga minggu pada September 2029 untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Dunia.

Menanggapi laporan di X mengenai ancaman terhadap pencalonan London, Hodgkinson menulis: "Tim GB akan membawa pulang lebih banyak medali ke stadion itu daripada yang pernah diraih West Ham sepanjang sejarah mereka." Postingan tersebut, yang disertai emoji tertawa dan hati, dengan cepat menjadi viral, menyoroti rasa frustrasi di kalangan komunitas atletik terkait penggunaan utama stadion tersebut.



