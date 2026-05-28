Josh Kroenke menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Mikel Arteta merupakan 'prioritas utama' Arsenal

Arsenal bergerak cepat untuk memastikan masa depan jangka panjang Arteta, dengan Kroenke menegaskan bahwa kontrak baru bagi sang manajer merupakan prioritas utama klub. Arteta akan memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini pada musim panas ini, sehingga dewan direksi merasa perlu segera menyelesaikan kesepakatan yang mencerminkan keberhasilannya dalam mengubah tim menjadi tim pemenang.

Dalam pernyataannya kepada NBC Sports mengenai masa depan sang manajer, Kroenke menegaskan sikap klub. "Mempertahankan Mikel adalah prioritas utama, dan kabar baik bagi para penggemar Arsenal di seluruh dunia adalah dia menikmati proyek ini," kata Kroenke. "Dia menikmati berada di sini, dan sejak masa-masa sebagai pemain hingga sekarang, dia adalah seorang Arsenal sejati."