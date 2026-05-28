Josh Kroenke menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Mikel Arteta merupakan 'prioritas utama' Arsenal
Arsenal bergerak cepat untuk memastikan masa depan jangka panjang Arteta, dengan Kroenke menegaskan bahwa kontrak baru bagi sang manajer merupakan prioritas utama klub. Arteta akan memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini pada musim panas ini, sehingga dewan direksi merasa perlu segera menyelesaikan kesepakatan yang mencerminkan keberhasilannya dalam mengubah tim menjadi tim pemenang.
Dalam pernyataannya kepada NBC Sports mengenai masa depan sang manajer, Kroenke menegaskan sikap klub. "Mempertahankan Mikel adalah prioritas utama, dan kabar baik bagi para penggemar Arsenal di seluruh dunia adalah dia menikmati proyek ini," kata Kroenke. "Dia menikmati berada di sini, dan sejak masa-masa sebagai pemain hingga sekarang, dia adalah seorang Arsenal sejati."
Memanfaatkan kesuksesan di Liga Premier
Upaya untuk mendapatkan kontrak baru ini muncul setelah musim yang bersejarah, di mana Arteta mengakhiri penantian Arsenal selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. The Gunners saat ini berada di ambang pencapaian gelar ganda bersejarah saat mereka bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions, sebuah bukti nyata atas perubahan budaya dan performa kompetitif yang dipimpin oleh pelatih asal Spanyol tersebut.
Kroenke dengan cepat memuji manajer dan para pemain di tengah upaya klub untuk meraih lebih banyak trofi. "Jika ada satu orang yang bisa Anda jadikan sebagai sumber dari semua ini, saya akan memberikan 100 persen penghargaan kepada Mikel, stafnya, dan para pemain. Mereka lah orang-orangnya. Sebanyak apa pun Mikel menyusun taktik kami, para pemainlah yang harus turun ke lapangan; mereka harus pergi dan memenangkan pertandingan untuk Anda," jelasnya.
Visi Kroenke untuk mendominasi
Meskipun baru saja meraih gelar domestik, petinggi Arsenal bertekad untuk tidak berpuas diri. Kroenke, yang telah meraih kesuksesan di ajang kejuaraan NBA dan NFL bersama Denver Nuggets dan Los Angeles Rams, sangat ingin The Gunners mampu membangun dominasi yang berkelanjutan di sepak bola Inggris, bukan sekadar menjadi tim yang hanya bersinar sesaat.
"Kami akan berupaya memperkuat tim karena kami tahu bahwa tim-tim di sekitar kami akan semakin baik. Jika Anda tidak berusaha untuk terus berkembang dan meningkatkan diri, Anda akan tertinggal. Jelas bahwa Pep [Guardiola] terus melangkah maju dan bahkan beberapa tahun yang lalu, jika Anda mengingat kembali tahun 2019, 2020, dan berpikir: ‘Kapan peluang kemenangan kami akan terbuka?’ Seharusnya peluang itu bisa terbuka lebih cepat dari ini," kata wakil ketua tersebut.
Berinvestasi pada bursa transfer musim panas
Bekerja sama dengan direktur olahraga Andrea Berta, Arsenal diperkirakan akan kembali aktif di bursa transfer musim panas ini. Rencana untuk merekrut bek, gelandang, dan penyerang baru telah disusun guna memastikan skuad memiliki kedalaman yang diperlukan agar dapat bersaing di semua ajang lagi pada musim depan. Hal ini menyusul investasi besar sebesar £250 juta tahun lalu yang terbukti menjadi kunci dalam perburuan gelar juara mereka.
Kroenke mengenang pertemuan dengan Berta yang menentukan arah ambisi klub. Ia berkata: "Saya menemui Andrea, dan saya memperlihatkan cincin juara kami. Saya berkata: 'Inilah tujuan kita di sini.' Jadi, saat kita mulai merumuskan strategi, ketahuilah inilah yang kita kejar. Pendekatan secara keseluruhan adalah, alih-alih mengejar satu pemain tertentu, kita memperkuat skuad dengan kedalaman kualitas. Kita harus memberikan apresiasi kepada Andrea dan seluruh staf olahraga kami atas hal itu."