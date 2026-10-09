Pelatih veteran itu menegaskan bahwa penolakannya untuk turun tangan saat itu disebabkan oleh tidak adanya bukti terverifikasi sama sekali di tengah versi yang saling bertentangan: "Satu pemain mengatakan tuduhan terhadapnya tidak benar dan tidak ada yang punya bukti. Dalam posisi seperti itu, Anda sama sekali tidak bisa memihak."

Terlepas dari atmosfer beracun yang menyelimuti bentrokan itu, Mourinho mengungkapkan kelegaan yang sangat besar karena kedua penyerang muda itu telah melangkah maju: "Di sana ada anak yang fantastis, dan di sini ada anak emas lainnya."