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Jose Mourinho kecam para 'opportunis' terkait polemik rasisme Vinicius Junior dan Gianluca Prestianni
Percekcokan kontroversial picu dampak berkepanjangan
Perselisihan ini bermula pada Februari lalu dalam laga sengit babak 16 besar Liga Champions antara Benfica dan Madrid. Pertandingan itu dihentikan selama sepuluh menit setelah wasit mengaktifkan protokol anti-rasisme UEFA menyusul keluhan resmi dari winger Brasil tersebut. Badan sepak bola Eropa itu pada akhirnya menjatuhkan sanksi kepada penyerang muda Argentina tersebut atas tindakan diskriminatif alih-alih rasisme secara terang-terangan di lapangan.
- Brazil Photo Press
Manajer menyesalkan reaksi keras publik
Kini empat bulan menjalani masa jabatannya di Santiago Bernabeu, pria 63 tahun itu membahas dampak dari insiden tersebut dalam wawancara panjang dengan Il Corriere dello Sport. Mengenang bagaimana opini publik berbalik menyerangnya di Lisbon, Mourinho mengakui situasinya dengan cepat menjadi di luar kendali: "Situasinya sulit bagi kami karena pada akhirnya Prestianni tidak dijatuhi larangan bermain karena rasisme. Saya dihancurkan oleh opini publik, terutama oleh begitu banyak kaum oportunis, dalam situasi yang benar-benar tidak bisa dikendalikan."
Ahli taktik membela sikap disipliner yang netral
Pelatih veteran itu menegaskan bahwa penolakannya untuk turun tangan saat itu disebabkan oleh tidak adanya bukti terverifikasi sama sekali di tengah versi yang saling bertentangan: "Satu pemain mengatakan tuduhan terhadapnya tidak benar dan tidak ada yang punya bukti. Dalam posisi seperti itu, Anda sama sekali tidak bisa memihak."
Terlepas dari atmosfer beracun yang menyelimuti bentrokan itu, Mourinho mengungkapkan kelegaan yang sangat besar karena kedua penyerang muda itu telah melangkah maju: "Di sana ada anak yang fantastis, dan di sini ada anak emas lainnya."
- Pressinphoto
Kembalinya kompetisi Eropa menjadi pembuka untuk ajang domestik
Sebelum menjalani reuni emosional di Roma pada Rabu, 14 Oktober, Mourinho terlebih dahulu harus memimpin timnya melewati ujian kandang melawan Villarreal pada pekan kedelapan La Liga, Sabtu ini. Laga di Santiago Bernabeu itu memberi Real Madrid platform ideal untuk menjaga momentum mereka di kompetisi domestik menjelang komitmen di Eropa. Poin maksimal atas Villarreal sangat penting untuk menjaga moral tetap tinggi sebelum mereka bertandang menghadapi Roma.
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