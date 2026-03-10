Joey Barton ditangkap atas dugaan penganiayaan setelah diduga terlibat perkelahian di lapangan golf
Penyelidikan telah dibuka terkait dugaan perkelahian
The Daily Mail melaporkan bahwa Barton adalah “salah satu dari dua pria yang ditahan setelah terjadi pertengkaran di dekat Huyton and Prescot Golf Club”. Mereka juga melaporkan bahwa petugas darurat dipanggil setelah adanya laporan tentang kasus penganiayaan.
Seorang pria dilaporkan dibawa ke rumah sakit untuk “pemeriksaan cedera pada wajah dan tulang rusuknya”. Penyelidikan mengenai kejadian tersebut telah dibuka.
Pernyataan dari Kepolisian Merseyside
Seorang juru bicara Kepolisian Merseyside mengatakan dalam pernyataan resmi: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa dua orang telah ditangkap menyusul laporan terjadinya penyerangan di Huyton pada Minggu, 8 Maret. Sekitar pukul 21.00, petugas layanan darurat dipanggil ke Fairway setelah menerima laporan bahwa seorang pria diserang di dekat Huyton and Prescot Golf Club. Korban dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan cedera pada wajah dan tulang rusuknya.
“Seorang pria berusia 50 tahun dan seorang pria berusia 43 tahun telah ditangkap atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka sesuai Pasal 18. Keduanya saat ini berada dalam tahanan dan akan diinterogasi oleh detektif. Penyelidikan terhadap insiden tersebut masih berlangsung.”
Barton menonton pertandingan Piala FA antara Newcastle dan Man City
Insiden yang dimaksud diduga terjadi sehari setelah Barton kembali ke St James’ Park untuk menyaksikan Newcastle bertanding di babak kelima Piala FA melawan salah satu mantan klubnya, Manchester City.
Tidak ada aktivitas di akun X Barton — yang memiliki 2,5 juta pengikut dan di mana ia menyebut dirinya sebagai “Kritikus Budaya” — sejak 8 Maret.
Hukuman Barton dalam kasus Aluko
Pada Desember 2025, Barton dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan, yang ditangguhkan selama 18 bulan, setelah dinyatakan bersalah karena mengirimkan pesan elektronik yang sangat menyinggung dengan maksud menimbulkan kesedihan atau kecemasan kepada penyiar Jeremy Vine serta pakar sepak bola Lucy Ward dan Eni Aluko.
Pria berusia 43 tahun itu juga diperintahkan untuk menyelesaikan 200 jam kerja sosial dan membayar biaya lebih dari £20.000.