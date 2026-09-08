Getty Images Sport
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Joe Willock mencetak gol di akhir laga saat Newcastle menang tipis atas Millwall di Carabao Cup
Newcastle lolos dari ancaman di Carabao Cup
Newcastle memastikan tempat di babak 16 besar Carabao Cup setelah meraih kemenangan susah payah atas Millwall. Jaissle menurunkan starting XI yang kuat untuk laga putaran ketiga di The Den. Meski memainkan susunan pemain yang tangguh, tim Premier League itu kesulitan menemukan ritme mereka di sepertiga akhir lapangan.
Juara 2025 itu mendominasi penguasaan bola, tetapi terlihat sangat tumpul di depan gawang sepanjang sebagian besar pertandingan. Willock pada akhirnya menjadi pahlawan, menyelamatkan tim tamu dari ancaman adu penalti yang sudah membayangi. Intervensi krusialnya di akhir laga memastikan Jaissle mempertahankan start tanpa kekalahan dalam kampanye ini.
- AFP
Willock mematahkan perlawanan gigih Millwall
Newcastle United hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran selama satu jam pembuka yang membuat frustrasi di London selatan. Kiper Millwall Filip Marschall tampil sigap dengan menepis brilian upaya keras Willock di tiang dekatnya.
Namun, gelandang itu tidak terbendung untuk kedua kalinya saat waktu terus berjalan. Pada menit ke-81, Lewis Hall melepaskan umpan silang mendatar yang akurat ke dalam area penalti.
Willock bereaksi paling cepat, mengarahkan bola ke gawang untuk akhirnya mematahkan perlawanan gigih Millwall. Gol itu menjadi kelegaan besar bagi para pendukung Newcastle yang datang tandang, setelah menyaksikan tim mereka bekerja keras dalam waktu yang lama.
Arconte membentur tiang gawang dalam laga imbang dramatis
Sebelum gol penentu Willock, Millwall sempat mengancam untuk menciptakan kejutan spektakuler di ajang piala. Pemain pengganti Tairyk Arconte nyaris menghukum buruknya pertahanan Tino Livramento saat ia lolos sendirian ke gawang, tetapi tembakan kerasnya hanya membentur tiang.
Newcastle juga mengalami momen frustrasi besar di sisi lain lapangan. Tim tamu memiliki klaim penalti kuat yang diabaikan tepat menjelang turun minum. Fabian Schar tampak ditarik bajunya di dalam kotak penalti oleh bek Millwall, Caleb Taylor. Namun, wasit menolak protes tersebut, sehingga Newcastle pada akhirnya harus menemukan gol pemecah kebuntuan dari permainan terbuka.
- Getty Images Sport
Newcastle bersiap menghadapi ujian dari Leeds United
Setelah berhasil melewati tugas sulit mereka di ajang piala, Newcastle akan kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Newcastle dijadwalkan menghadapi Leeds United dalam laga Premier League berikutnya saat mereka berupaya membangun momentum.
Sementara itu, Millwall harus segera bangkit dan fokus untuk mendaki klasemen Championship. Millwall akan menjamu Blackburn Rovers dalam pertandingan liga mereka berikutnya.
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