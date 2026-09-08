Newcastle memastikan tempat di babak 16 besar Carabao Cup setelah meraih kemenangan susah payah atas Millwall. Jaissle menurunkan starting XI yang kuat untuk laga putaran ketiga di The Den. Meski memainkan susunan pemain yang tangguh, tim Premier League itu kesulitan menemukan ritme mereka di sepertiga akhir lapangan.

Juara 2025 itu mendominasi penguasaan bola, tetapi terlihat sangat tumpul di depan gawang sepanjang sebagian besar pertandingan. Willock pada akhirnya menjadi pahlawan, menyelamatkan tim tamu dari ancaman adu penalti yang sudah membayangi. Intervensi krusialnya di akhir laga memastikan Jaissle mempertahankan start tanpa kekalahan dalam kampanye ini.