Joao Pedro ke Arsenal?! Bintang Chelsea dikabarkan akan pindah ke rival London

Berbicara kepada talkSPORT tentang potensi striker tersebut, penyerang Udinese saat ini, Davis, dengan tegas menyatakan bahwa Pedro memiliki kemampuan untuk mencapai level tertinggi. "Ya, tentu saja. Kamu bisa melihat kualitasnya dalam latihan," kata Davis. "Bahkan saat bermain dengannya, dia orang Brasil, jadi dia punya gaya bermain dan keyakinan diri yang membuatnya tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat baik."

Davis juga membahas karakter pemain Chelsea tersebut, mencatat bahwa temperamennya sesuai dengan bakatnya. "Dia juga orang yang baik. Dia tidak sombong atau semacamnya; dia hanya orang yang hebat," tambahnya. "Jadi ya, kamu bisa melihat bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Melihatnya di Chelsea sekarang seperti… bahkan jika dia pindah ke Arsenal atau semacamnya, aku tidak akan terkejut. Dia sangat bagus."