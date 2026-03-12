Getty Images
Joao Pedro ke Arsenal?! Bintang Chelsea dikabarkan akan pindah ke rival London
Bintang yang sedang naik daun di Stamford Bridge
Performa Pedro pada tahun 2026 benar-benar luar biasa, dengan pemain berusia 24 tahun ini mencetak 11 gol dalam 13 penampilannya terakhir. Tren gemilang ini membuat manajer Chelsea saat ini, Liam Rosenior, menyatakan bahwa pemain internasional Brasil ini berada di level yang sama dengan Erling Haaland, Harry Kane, dan Kylian Mbappe.
Apakah Pedro bisa bergabung dengan Arsenal?
Meskipun sukses di London Barat, mantan rekan setim Pedro yakin dia siap untuk meraih prestasi yang lebih besar. Keinan Davis, yang bermain bersama striker tersebut saat mereka berada di Watford, menyarankan bahwa pindah ke Arsenal, rival abadi Chelsea, bukanlah hal yang tidak mungkin saat berbicara dengan talkSPORT.
Meskipun pemain baru musim panas Viktor Gyokeres telah mencetak 15 gol di semua kompetisi untuk tim Arteta, kekhawatiran tetap ada mengenai kontribusinya secara keseluruhan dalam permainan serangan. Hal ini telah memicu spekulasi bahwa Arsenal mungkin akan mencari striker yang lebih lengkap pada musim panas.
Rekan setimnya memuji gaya bermain Brasil dengan penuh pujian.
Berbicara kepada talkSPORT tentang potensi striker tersebut, penyerang Udinese saat ini, Davis, dengan tegas menyatakan bahwa Pedro memiliki kemampuan untuk mencapai level tertinggi. "Ya, tentu saja. Kamu bisa melihat kualitasnya dalam latihan," kata Davis. "Bahkan saat bermain dengannya, dia orang Brasil, jadi dia punya gaya bermain dan keyakinan diri yang membuatnya tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat baik."
Davis juga membahas karakter pemain Chelsea tersebut, mencatat bahwa temperamennya sesuai dengan bakatnya. "Dia juga orang yang baik. Dia tidak sombong atau semacamnya; dia hanya orang yang hebat," tambahnya. "Jadi ya, kamu bisa melihat bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Melihatnya di Chelsea sekarang seperti… bahkan jika dia pindah ke Arsenal atau semacamnya, aku tidak akan terkejut. Dia sangat bagus."
Jalan ke depan bagi Chelsea
Pentingnya Pedro bagi Chelsea semakin ditegaskan oleh hat-tricknya dalam pertandingan melawan rival empat besar Aston Villa dan gol krusialnya dalam kemenangan Chelsea di Piala FA melawan Wrexham. Namun, ia tidak dapat mempengaruhi skor saat Chelsea mengalami kekalahan 5-2 yang sulit melawan PSG dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di mana ia akhirnya digantikan oleh Liam Delap saat The Blues kesulitan di Paris.
