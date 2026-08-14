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Joao Cancelo kembali berlatih bersama Al-Hilal saat pembicaraan transfer dengan Barcelona terus berlanjut

Barcelona
J. Cancelo
Transfers
Al Hilal
LaLiga
Saudi Pro League
Portugal

Al-Hilal memasukkan bek Joao Cancelo ke dalam skuad mereka untuk musim baru sementara negosiasi dengan Barcelona terus berlanjut. Klub Arab Saudi itu telah memberinya nomor punggung 20 ketika pembicaraan mengenai transfer permanen mandek.

  • Pendaftaran skuad di Arab Saudi

    Menurut Mundo Deportivo, Al-Hilal telah meningkatkan situasi seputar Cancelo dengan secara resmi mendaftarkan bek tersebut ke dalam skuad mereka untuk musim mendatang. Klub Liga Pro Saudi itu memberikan nomor punggung 20 kepada pemain internasional Portugal tersebut, menegaskan bahwa ia masih terikat kontrak di Riyadh.

    Sikap tegas ini muncul ketika negosiasi dengan Barcelona terkait transfer permanen mengalami penundaan. Meski sang pemain ingin mengamankan kepulangannya ke Camp Nou, kedua klub terus menyelesaikan detail finansial dan administratif.

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    Kembali berlatih

    Setelah masa libur akhir musim dan tugas internasionalnya berakhir, Cancelo kembali berlatih bersama Al-Hilal. Bek sayap itu kembali ke fasilitas klub saat para perwakilannya dan petinggi klub merampungkan syarat-syarat akhir dari potensi kepindahannya.

    Al-Hilal tetap kukuh pada valuasi mereka karena ingin mendapatkan kembali sebagian dari investasi yang dikeluarkan saat memboyongnya dari Manchester City. Sementara itu, sang pemain berlatih secara terpisah atau menjaga kebugarannya saat saga ini berlangsung di balik layar.

  • Upaya Barcelona yang terus berlanjut

    Barcelona tetap tertarik untuk memulangkan bek sayap serbabisa itu ke Catalunya setelah masa peminjamannya yang sukses. Tim asuhan Hansi Flick menilai pengalamannya dan fleksibilitas taktisnya di kedua sisi lapangan, terutama mengingat cedera lini belakang yang pernah dialami skuad.

    Namun, Barcelona harus menghadapi berbagai kendala birokrasi dan finansial untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung saat mereka berupaya mencapai kompromi terkait biaya transfer.

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    Resolusi diharapkan segera

    Dengan musim domestik baru yang kian mendekat, tekanan meningkat pada semua pihak untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Pihak Cancelo mendorong penyelesaian yang memenuhi ambisi kariernya sekaligus tuntutan finansial Al-Hilal.

    Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah Barcelona bisa menuntaskan kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup. Hingga saat itu, sang bek secara resmi masih terikat dengan klub Arab Saudi tersebut.