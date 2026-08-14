Menurut Mundo Deportivo, Al-Hilal telah meningkatkan situasi seputar Cancelo dengan secara resmi mendaftarkan bek tersebut ke dalam skuad mereka untuk musim mendatang. Klub Liga Pro Saudi itu memberikan nomor punggung 20 kepada pemain internasional Portugal tersebut, menegaskan bahwa ia masih terikat kontrak di Riyadh.

Sikap tegas ini muncul ketika negosiasi dengan Barcelona terkait transfer permanen mengalami penundaan. Meski sang pemain ingin mengamankan kepulangannya ke Camp Nou, kedua klub terus menyelesaikan detail finansial dan administratif.