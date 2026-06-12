Pasalnya, jika Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, pemain berusia 27 tahun itu telah membuat janji yang tak terduga: "Saya mungkin akan membuat tato kecil bergambar wajah Luis de la Fuente," ujarnya dalam wawancara dengan Radio Cope.
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Jika Spanyol menjuarai Piala Dunia: Marc Cucurella mengumumkan akan membuat tato yang benar-benar gila
Cucurella bahkan sudah menargetkan bagian tubuh tertentu—otot bisepnya. Pemain profesional Chelsea FC ini menekankan bahwa Piala Dunia lebih besar daripada Kejuaraan Eropa dan layak mendapatkan kenang-kenangan yang abadi. "Saya setuju dengan itu," katanya menanggapi pengumumannya.
Sebelumnya, Cucurella juga telah mendedikasikan "perubahan penampilan" tubuhnya untuk kemenangan di Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman. Setelah kemenangan 2-1 di final melawan Inggris, ia mewarnai rambut ikalnya yang semula berwarna cokelat menjadi merah.
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Cucurella menjadi mimpi buruk bagi DFB dan disoraki tanpa ampun
Sebelumnya, Cucurella sempat dicela oleh para penggemar Jerman karena ia menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti saat menghadapi timnas Jerman di babak perempat final—namun wasit Anthony Taylor tidak memberikan tendangan penalti. UEFA kemudian mengakui bahwa itu adalah keputusan yang jelas-jelas salah. Dalam pertandingan-pertandingan di Jerman, Cucurella kemudian berkali-kali dicemooh tanpa ampun oleh para penggemar tuan rumah.
Spanyol akan memainkan pertandingan Piala Dunia pertamanya pada Senin mendatang melawan Cape Verde (pukul 18.00/ARD dan MagentaTV). Lawan lainnya di Grup H adalah Arab Saudi dan Uruguay.