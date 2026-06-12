Jika Spanyol menjuarai Piala Dunia: Marc Cucurella mengumumkan akan membuat tato yang benar-benar gila

Cucurella bahkan sudah menargetkan bagian tubuh tertentu—otot bisepnya. Pemain profesional Chelsea FC ini menekankan bahwa Piala Dunia lebih besar daripada Kejuaraan Eropa dan layak mendapatkan kenang-kenangan yang abadi. "Saya setuju dengan itu," katanya menanggapi pengumumannya.

Sebelumnya, Cucurella juga telah mendedikasikan "perubahan penampilan" tubuhnya untuk kemenangan di Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman. Setelah kemenangan 2-1 di final melawan Inggris, ia mewarnai rambut ikalnya yang semula berwarna cokelat menjadi merah.