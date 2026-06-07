"Jika saya berada di posisi Kompany ...": Pelatih tim nasional Prancis menanggapi rumor kepindahan Michael Olise dari Bayern München

Dalam beberapa hari terakhir, nama Olise dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid. Di tengah kampanye pemilihan presiden yang penuh gejolak di klub Los Blancos, petahana Florentino Perez dan penantangnya Enrique Riquelme saling berlomba-lomba untuk memenangkan hati para anggota dengan janji-janji transfer yang terkadang terdengar tak masuk akal.

Olise juga dikabarkan akan memainkan peran dalam hal ini. Perez mengumumkan dalam sebuah wawancara pada Kamis lalu bahwa ia ingin segera mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk seorang bintang top jika ia berhasil memenangkan pemilihan. Menurut laporan media, pemain yang dimaksud adalah penyerang dari klub Munich tersebut.

Mengingat penampilan gemilang Olise pada musim lalu, Deschamps tidak terlalu terkejut bahwa pemain tersebut masuk dalam daftar incaran Los Blancos. "Saya bisa membayangkan bahwa ia juga menerima tawaran dari klub lain. Saya tidak khawatir bahwa ia tidak akan bisa tampil sebaik di FC Bayern atau di tim nasional Prancis saat bermain di klub lain," kata pria berusia 57 tahun itu.