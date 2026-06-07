Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar olahraga Spanyol Marca, pelatih tim nasional Prancis itu menanggapi spekulasi seputar pemain penyerang berusia 24 tahun dari klub juara terbanyak Jerman tersebut.
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"Jika saya berada di posisi Kompany ...": Pelatih tim nasional Prancis menanggapi rumor kepindahan Michael Olise dari Bayern München
Dalam beberapa hari terakhir, nama Olise dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid. Di tengah kampanye pemilihan presiden yang penuh gejolak di klub Los Blancos, petahana Florentino Perez dan penantangnya Enrique Riquelme saling berlomba-lomba untuk memenangkan hati para anggota dengan janji-janji transfer yang terkadang terdengar tak masuk akal.
Olise juga dikabarkan akan memainkan peran dalam hal ini. Perez mengumumkan dalam sebuah wawancara pada Kamis lalu bahwa ia ingin segera mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk seorang bintang top jika ia berhasil memenangkan pemilihan. Menurut laporan media, pemain yang dimaksud adalah penyerang dari klub Munich tersebut.
Mengingat penampilan gemilang Olise pada musim lalu, Deschamps tidak terlalu terkejut bahwa pemain tersebut masuk dalam daftar incaran Los Blancos. "Saya bisa membayangkan bahwa ia juga menerima tawaran dari klub lain. Saya tidak khawatir bahwa ia tidak akan bisa tampil sebaik di FC Bayern atau di tim nasional Prancis saat bermain di klub lain," kata pria berusia 57 tahun itu.
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Deschamps soal masa depan Olise: "Tidak ada pilihan yang benar atau salah"
"Olise pada akhirnya adalah 'bintang yang bersinar dan termasuk di antara pemain terbaik di dunia,'" lanjut Deschamps. "Kehadiran di media bukanlah hal yang ia sukai, seperti yang sering dikatakan. Namun yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan; di luar itu, ia memiliki kehidupannya sendiri, tapi ia telah menorehkan kemajuan yang luar biasa."
Namun, pelatih timnas Prancis itu tidak ingin memberikan saran mengenai rencana masa depan sang pemain. "Dia pasti tahu dengan baik apakah akan tetap di FC Bayern München atau butuh perubahan suasana. Tidak ada pilihan yang benar atau salah," kata Deschamps. "Jika saya berada di posisi Kompany atau presiden Bayern, tentu saja saya akan sangat senang jika dia tetap berada di tim dan tetap di FC Bayern."
Olise masih terikat kontrak dengan FC Bayern München hingga 2029. Di masa lalu, para petinggi juara Bundesliga tersebut tak henti-hentinya menekankan bahwa pemain berusia 24 tahun itu tidak akan dijual pada bursa transfer mendatang.