Jika Juventus bergantung pada Zhegrova, situasinya gawat, tetapi tidak serius

Di tengah permainan yang lamban ini ada Kolo Muani, penyerang tengah yang tidak cocok dengan gaya bermain seperti ini. Ia membutuhkan ruang, serangan balik, dan lapangan terbuka di depannya: semua yang membuatnya bersinar di Frankfurt, sekaligus semua yang sejak awal tidak diberikan sistem permainan di sini kepadanya. Ia seperti pelempar lembing yang diminta bertanding di kamar hotel. Akibatnya, ia tak pernah melepaskan tembakan dan semakin murung. Bahkan ketika peluang bagus akhirnya datang, ia menembakkan bola ke mistar dari jarak nol meter, menyia-nyiakan apa yang baru saja ia raih dengan susah payah: gol pertamanya musim ini. Singkatnya, ia adalah penyerang tengah yang diinginkan dan dibayar, meski sejak musim panas sudah diketahui seperti apa sepak bola yang akan dimainkan bersama Luciano Spalletti. Parah, tetapi tidak serius. Lagi-lagi.



