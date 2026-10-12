Ada sebuah kelakar yang tak pernah ditulis Flaiano, tetapi bisa saja ia tulis: situasinya gawat, tetapi tidak serius. Kelakar itu cocok untuk Juventus belakangan ini, yang menemukan tumpuan terakhirnya, secara paradoks, pada seorang pemain sayap asal Kosovo dengan teknik olah bola mumpuni; salah satu pemain yang benar-benar akan menjadi yang terbaik di dunia jika sepak bola dimainkan tanpa gawang. Dengan segala hormat kepada Zhegrova, dan rasa hormat itu sungguh tulus: jika keselamatan Juventus dari segi permainan bergantung pada dribel dan aksi-aksinya, masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada segala hal lainnya.
Jika Juventus bergantung pada Zhegrova, situasinya gawat, tetapi tidak serius
Karena inilah paradoksnya, paradoks yang mengundang senyum getir, senyum yang sudah lama menyertai dunia Juventus. Paradoks sebuah tim yang tidak bermain buruk dan hampir semua statistik berpihak kepadanya. Namun, Juventus juga satu-satunya tim yang, meski tidak bermain buruk, seolah tidak tahu cara mencetak gol. Statistik saat menghadapi Cagliari menjadi bukti kesekian kalinya pada awal musim ini. Sebuah anomali statistik; nyaris seperti karya konseptual: penguasaan bola tanpa gol, gempuran tanpa celah, kerja keras tanpa hasil.
Selalu menguasai bola. Bahkan, terkadang terlalu lama. Ia mengepung lawan, memaksanya bertahan di kotak penalti, menekannya hingga terkurung di wilayah sendiri, dan merebut kembali bola dalam jumlah yang mengesankan. Lalu? Penguasaan bola itu tidak berbuah hasil. Bola yang direbut di area pertahanan lawan, yang seharusnya menjadi awal serangan agresif, justru menjadi awal proses berpikir yang panjang. Bola digerakkan, pilihan dipikirkan, tempo diperlambat, dan lawan diberi cukup waktu untuk kembali menata pertahanan. Ketika akhirnya memutuskan untuk menyerang, sudah ada sembilan atau sepuluh pemain di depan dan tak ada ruang sedikit pun. Kotak penalti berubah seperti gerbong kereta bawah tanah pada jam sibuk: semua orang berdesakan di dalam, tak ada yang bergerak, dan bola tak punya tempat untuk melaju.
Ini sepak bola dengan satu kecepatan, lamban dan tanpa kegigihan. Padahal, dalam sepak bola, kegigihan bukanlah soal watak, melainkan kemampuan teknis: mengirim umpan vertikal sejak awal, melepaskan diri dari kawalan sebelum pertahanan sempat bernapas, melepaskan tembakan begitu ada sedikit ruang, serta berhadapan langsung dengan Yerry Mina tanpa membiarkan pelatihmu yang kemudian harus melakukannya. Sebaliknya, Juventus bermain dengan kesopanan yang nyaris diplomatis: membangun serangan, menyempurnakannya, lalu memberi lawan waktu yang cukup untuk memikirkan respons mereka.
Di tengah permainan yang lamban ini ada Kolo Muani, penyerang tengah yang tidak cocok dengan gaya bermain seperti ini. Ia membutuhkan ruang, serangan balik, dan lapangan terbuka di depannya: semua yang membuatnya bersinar di Frankfurt, sekaligus semua yang sejak awal tidak diberikan sistem permainan di sini kepadanya. Ia seperti pelempar lembing yang diminta bertanding di kamar hotel. Akibatnya, ia tak pernah melepaskan tembakan dan semakin murung. Bahkan ketika peluang bagus akhirnya datang, ia menembakkan bola ke mistar dari jarak nol meter, menyia-nyiakan apa yang baru saja ia raih dengan susah payah: gol pertamanya musim ini. Singkatnya, ia adalah penyerang tengah yang diinginkan dan dibayar, meski sejak musim panas sudah diketahui seperti apa sepak bola yang akan dimainkan bersama Luciano Spalletti. Parah, tetapi tidak serius. Lagi-lagi.
Maka, muncullah dua pemain yang tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pemain lain: Zhegrova dan Alajbegovic. Hanya mereka yang benar-benar piawai mengolah bola; hanya mereka yang mampu melewati lawan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain ketika pola permainan tidak membukakan jalan. Di Turin, mengatakan bahwa tim dengan sejarah seperti ini tidak bisa bermain tanpa mereka mungkin terdengar seperti penistaan. Namun, itulah kenyataannya, bukan karena keinginan sesaat sang pelatih, melainkan berdasarkan bukti di lapangan: saat menghadapi blok rendah lawan, dibutuhkan seseorang yang bisa membuka kebuntuan lewat dribel, sebab kerja sama umpan yang rumit pun terhenti akibat keterbatasan teknik pemain-pemain lainnya.
Melawan Sassuolo, kita sudah melihatnya: sejak masuk lapangan, Zhegrova mengubah tempo dan jalannya pertandingan. Tadi malam, saat menghadapi Cagliari, hal yang sama terulang: duel satu lawan satu, kualitas yang merusak keseimbangan, dribel sebagai jalan terakhir bagi sebuah sistem yang tampaknya memang sangat minim kemampuan teknis sendiri. Itu berhasil, tentu saja. Namun, ada paradoks: jika seluruh strategi menyerangmu hanya bergantung pada harapan Edon Zhegrova menciptakan sesuatu, kamu cuma memindahkan masalah ke tempat lain. Begitu ia masuk, semua orang mengandalkan kemampuan satu lawan satunya dan melepaskan tanggung jawab masing-masing. Ini juga gambaran situasi saat ini.
Dan di sinilah letak hal yang mengubah krisis menjadi komedi: Juventus bukan tim tanpa ide, melainkan tim yang hanya punya satu ide. Sepakbola ala pengelola apartemen di kota yang selama puluhan tahun menuntut sosok pemimpin. Ketika kualitas tidak ada, kekurangan itu bisa ditutupi dengan intensitas, transisi, rasa lapar, dan kemauan untuk memberikan sesuatu yang "lebih" saat hanya sedikit yang bisa dihasilkan di lapangan. Juventus justru memilih menutupinya dengan permainan umpan, satu-satunya hal yang membutuhkan kualitas.
Karena itu, start yang sudah tertinggal di Serie A tanpa tim yang benar-benar dominan menjadi persoalan serius. Sementara itu, sulit menganggap serius prospek tim yang tampaknya telah melupakan hal paling mendasar dalam sepakbola: memasukkan bola ke gawang. Sampai Juventus kembali mampu melakukannya, nasib mereka akan bergantung pada kaki Edon Zhegrova dan Kerim Alajbegovic: seorang pemain penuh trik yang kariernya lekat dengan kata "inkonsistensi", serta seorang pemain muda yang dituntut melompati tahapan perkembangannya. Itu menjelaskan segalanya tentang bakat keduanya, dan hampir segalanya tentang sisanya.
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