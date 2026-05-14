"Jika ada pemain bagus, saya akan mendatangkannya": Florentino Perez mengumumkan serangan transfer Real Madrid

Akibat banyaknya ketegangan di skuad Real Madrid, belakangan ini beredar rumor tentang kemungkinan hengkangnya beberapa pemain. Di antaranya adalah Federico Valverde, yang mengalami cedera kepala setelah berselisih dengan Aurelien Tchouameni. Itu merupakan titik terendah dari suasana yang memanas di ruang ganti, yang mendominasi pemberitaan media dalam beberapa pekan terakhir. Namun, menurut Perez, semua pemain "sangat akur". Perselisihan dalam latihan adalah hal yang biasa di setiap klub. "Namun, yang tidak ada adalah niat jahat dari kampanye yang direkayasa ini," jelasnya. Konon, seorang pemain telah membocorkan kejadian di ruang ganti kepada media. Dalam konferensi pers tersebut, Perez menyatakan bahwa ia tahu siapa informan tersebut, tanpa menyebut nama.

Selain itu, Perez meremehkan kekuatan skuad bintang yang sering dibicarakan, yang menurut laporan media yang seragam, sebagian di antaranya dilaporkan telah memberontak terhadap Xabi Alonso—dan di mana penggantinya, Alvaro Arbeloa, juga dilaporkan menderita akibatnya. "Pelatih yang memegang kendali," katanya. "Saya tidak tahu mengapa saya saat itu (pada akhir masa jabatan pertamanya; Catatan Redaksi) mengatakan bahwa saya telah mendidik para pemain dengan buruk. Saya tidak pernah berbicara dengan seorang pemain pun. Termasuk Mbappe, sejak dia berada di sini. Baiklah, jika saya melihatnya di latihan, saya menyapanya."

Namun, kabarnya hari-hari Arbeloa sudah terhitung. Jabatan tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh Jose Mourinho. Meskipun Perez enggan berkomentar mengenai hal ini, ia dianggap sebagai pendukung utama kembalinya pelatih asal Portugal tersebut. Terutama karena gaya kepemimpinannya yang tegas dalam menangani para bintang dianggap sebagai salah satu kriteria.