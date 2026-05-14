Sehari setelah konferensi persnya yang menghebohkan pada hari Selasa, pria berusia 79 tahun itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembawa acara terkenal di Spanyol, Josep Pedrerol, di stasiun televisi LA SEXTA—dengan siapa ia masih menjalin hubungan baik dibandingkan dengan media lain—dan menjelaskan bahwa Los Blancos berencana untuk memperkuat skuad mereka pada musim panas nanti.
"Jika ada pemain bagus, saya akan mendatangkannya": Florentino Perez mengumumkan serangan transfer Real Madrid
"Tentu saja akan ada perekrutan," kata Perez. "Kami selalu mendatangkan yang terbaik. Saya pernah mendatangkan Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham—kemudian Cristiano Ronaldo, Kaká, dan Benzema. Jika ada pemain bagus, saya akan mendatangkannya."
Perez tidak menyebut nama. Ketika ditanya tentang minat yang dikabarkan terhadap Erling Haaland, yang meskipun memiliki kontrak jangka panjang di Manchester City (hingga 2034) namun dalam beberapa waktu terakhir sering dikaitkan dengan kepindahan ke Real atau Barca, ia bersikap hati-hati: "Saya tidak akan berkomentar tentang itu. Benar-benar tidak. Itu tugas manajemen olahraga. Saya tidak ikut campur dalam hal itu."
Apakah para pemain Real Madrid terlalu berkuasa? "Pelatih-pelatihlah yang memegang kendali"
Akibat banyaknya ketegangan di skuad Real Madrid, belakangan ini beredar rumor tentang kemungkinan hengkangnya beberapa pemain. Di antaranya adalah Federico Valverde, yang mengalami cedera kepala setelah berselisih dengan Aurelien Tchouameni. Itu merupakan titik terendah dari suasana yang memanas di ruang ganti, yang mendominasi pemberitaan media dalam beberapa pekan terakhir. Namun, menurut Perez, semua pemain "sangat akur". Perselisihan dalam latihan adalah hal yang biasa di setiap klub. "Namun, yang tidak ada adalah niat jahat dari kampanye yang direkayasa ini," jelasnya. Konon, seorang pemain telah membocorkan kejadian di ruang ganti kepada media. Dalam konferensi pers tersebut, Perez menyatakan bahwa ia tahu siapa informan tersebut, tanpa menyebut nama.
Selain itu, Perez meremehkan kekuatan skuad bintang yang sering dibicarakan, yang menurut laporan media yang seragam, sebagian di antaranya dilaporkan telah memberontak terhadap Xabi Alonso—dan di mana penggantinya, Alvaro Arbeloa, juga dilaporkan menderita akibatnya. "Pelatih yang memegang kendali," katanya. "Saya tidak tahu mengapa saya saat itu (pada akhir masa jabatan pertamanya; Catatan Redaksi) mengatakan bahwa saya telah mendidik para pemain dengan buruk. Saya tidak pernah berbicara dengan seorang pemain pun. Termasuk Mbappe, sejak dia berada di sini. Baiklah, jika saya melihatnya di latihan, saya menyapanya."
Namun, kabarnya hari-hari Arbeloa sudah terhitung. Jabatan tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh Jose Mourinho. Meskipun Perez enggan berkomentar mengenai hal ini, ia dianggap sebagai pendukung utama kembalinya pelatih asal Portugal tersebut. Terutama karena gaya kepemimpinannya yang tegas dalam menangani para bintang dianggap sebagai salah satu kriteria.
Kontrak baru untuk Vinicius? "Tidak ada yang perlu terburu-buru"
Selain itu, Perez juga menanggapi perpanjangan kontrak Vinicius Junior yang hingga kini belum juga disepakati, meskipun pemain asal Brasil tersebut telah secara terbuka menyatakan lebih dari setahun lalu bahwa ia ingin segera menandatangani kontrak baru. "Tidak ada yang terburu-buru untuk memperpanjang kontraknya," kata Perez - dengan menyadari bahwa sang penyerang bahkan bisa pindah secara gratis setelah musim depan. "Dia masih memiliki kontrak untuk seluruh musim depan. Tapi saya tidak yang mengurus perpanjangan kontrak. Saya menganggap Vinicius sebagai salah satu pemain terbaik Real Madrid."
"Pemain terbaik" itu adalah Kylian Mbappe, yang hubungannya dengan Vinicius juga dikabarkan tegang. Namun, sejak kedatangannya pada musim panas 2024, Los Blancos tidak pernah lagi meraih gelar. Hal itu juga disebabkan oleh wasit, tegas Perez, sambil kembali mengkritik kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga pada leg kedua perempat final melawan FC Bayern München. "Ini menyakitkan bagi kami karena wasit telah merampas kesempatan kami untuk mencapai semifinal yang indah dan mungkin bahkan final. Namun, wasit tidak melakukannya dengan niat jahat. Dia hanya tidak menyadari bahwa empat menit sebelumnya dia sudah memberikan kartu kuning. Jika dia menyadarinya, dia tidak akan memberikannya." Sebuah keadaan yang bahkan para pemain Bayern pun menyorotinya setelah pertandingan.