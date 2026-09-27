Jeremie Frimpong dicoret dari skuad Belanda saat Jurrien Timber kembali

Bintang Liverpool itu akan menjadi sosok yang kesepian di tribune pada Minggu malam saat ia menyaksikan Belanda menghadapi Serbia. Bek berusia 25 tahun itu adalah satu-satunya anggota skuad internasional Oranje saat ini yang gagal masuk dalam seleksi akhir berisi 23 pemain pilihan pelatih Xavi untuk laga UEFA Nations League pada Minggu malam. Ini menjadi kemunduran besar bagi mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut, yang sebelumnya berharap bisa memantapkan diri sebagai pilihan reguler di bawah rezim kepelatihan baru.

Frimpong masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga perdana pelatih asal Spanyol itu, yang berakhir imbang 1-1 melawan Jerman pada Kamis lalu. Namun, ia jelas gagal meyakinkan mantan manajer Barcelona tersebut bahwa dirinya layak mendapat tempat dalam daftar aktif untuk pertandingan kedua pada jeda internasional kali ini. Registrasi resmi skuad UEFA mengonfirmasi absennya dia, membuat bek sayap enerjik itu menjadi satu-satunya nama yang tersisih di dalam skuad yang dipenuhi talenta papan atas.