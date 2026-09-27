Getty Images Sport
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Jeremie Frimpong dicoret dari skuad Belanda saat Jurrien Timber kembali
Xavi membuat keputusan besar soal skuad
Bintang Liverpool itu akan menjadi sosok yang kesepian di tribune pada Minggu malam saat ia menyaksikan Belanda menghadapi Serbia. Bek berusia 25 tahun itu adalah satu-satunya anggota skuad internasional Oranje saat ini yang gagal masuk dalam seleksi akhir berisi 23 pemain pilihan pelatih Xavi untuk laga UEFA Nations League pada Minggu malam. Ini menjadi kemunduran besar bagi mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut, yang sebelumnya berharap bisa memantapkan diri sebagai pilihan reguler di bawah rezim kepelatihan baru.
Frimpong masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga perdana pelatih asal Spanyol itu, yang berakhir imbang 1-1 melawan Jerman pada Kamis lalu. Namun, ia jelas gagal meyakinkan mantan manajer Barcelona tersebut bahwa dirinya layak mendapat tempat dalam daftar aktif untuk pertandingan kedua pada jeda internasional kali ini. Registrasi resmi skuad UEFA mengonfirmasi absennya dia, membuat bek sayap enerjik itu menjadi satu-satunya nama yang tersisih di dalam skuad yang dipenuhi talenta papan atas.
- Getty Images Sport
Kembalinya Timber menambah kekuatan Belanda
Ketika Frimpong harus menepi untuk sementara waktu, kubu Belanda mendapat dorongan dengan kembalinya bek Arsenal Jurrien Timber. Timber absen dari skuad saat bermain imbang melawan Jerman karena kekhawatiran soal cedera, tetapi kini ia dinyatakan cukup bugar untuk mengambil tempatnya dalam daftar 23 pemain.
Perkembangan ini menambah sorotan terhadap performa Frimpong saat ini, yang telah menjadi bahan perdebatan sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Premier League. Di Liverpool, bek itu kesulitan mengamankan tempat inti yang terjamin, dengan hanya tampil dalam tiga dari lima pertandingan pembuka liga klub musim ini. Ketidakmampuannya menerjemahkan performa sensasionalnya di Bundesliga ke kasta tertinggi sepakbola Inggris kini tampaknya memengaruhi statusnya di level internasional di bawah kepemimpinan Xavi.
Kesulitan menjaga konsistensi di Anfield
Frimpong datang ke Anfield dengan reputasi yang tengah menanjak setelah Liverpool mengaktifkan klausul rilis senilai £29,5 juta untuk merekrutnya dari Bayer Leverkusen. Selama waktunya di Jerman, ia merupakan figur kunci dalam tim bersejarah asuhan Xabi Alonso, dengan kontribusi luar biasa berupa 14 gol dan 10 assist dalam satu musim saat mereka menjuarai Bundesliga dan mencapai final Liga Europa.
Namun, meski datang sebagai penerus langsung Trent Alexander-Arnold, wing-back Belanda itu gagal meniru dampak ofensif eksplosif tersebut pada musim debutnya di Merseyside. Sebaliknya, ia menjalani musim pertama yang menantang di Anfield, dengan hanya mencatat satu assist dan nol gol di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Peluang untuk menebus diri tetap ada
Meski kemunduran terbaru ini terjadi, peluang Frimpong untuk menyelamatkan prospeknya di level internasional selama jeda saat ini belum sepenuhnya tertutup. Belanda masih memiliki pertandingan yang akan datang melawan Yunani dan laga balasan kontra Serbia, di mana ia berpotensi kembali masuk ke rencana Xavi. Sejak menjalani debut seniornya pada 2023, ia telah mengoleksi 15 penampilan untuk negaranya, meski ia secara mencolok tidak masuk skuad Piala Dunia musim panas ini di bawah Ronald Koeman.
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