Jelang laga melawan City... Slot membawa kabar gembira dan kejutan!

Arne Slot, pelatih Liverpool, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik pemainnya, Mohamed Salah, di tengah banyaknya pemain yang absen yang dialami The Reds, menjelang laga melawan Manchester City di perempat final Piala FA.

Mohamed Salah kini siap dan tersedia untuk bermain bersama Liverpool untuk pertama kalinya sejak pengumuman mengejutkannya bahwa ia akan meninggalkan klub pada musim panas ini. 

Slott juga tidak menutup kemungkinan kehadiran Alexander Isak dalam skuad, seiring dengan proses pemulihannya yang bertahap setelah pulih dari patah tulang kaki.

Salah kembali tepat waktu, setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen saat Liverpool kalah dari Brighton sebelum jeda internasional.

Dia juga kemudian ditarik dari pemusatan latihan timnas Mesir untuk pemulihan, dan Slott menegaskan bahwa setelah kembali berlatih penuh pekan ini, dia siap menghadapi Manchester City, besok Minggu.

    Sikap Isaac terhadap partisipasi

    Situs Mirror memuat rincian konferensi pers Slot, yang mengungkap sikap pemainnya, Isaac, terkait pertandingan besok.

    Isaac belum bermain sepanjang tahun 2026 hingga saat ini, namun ia telah kembali berlatih bersama tim.

    Meskipun partisipasinya sebagai pemain inti masih jauh, Slot mengatakan, "Masih terlalu dini baginya untuk menjadi pemain inti. Latihan kemarin adalah latihan pertamanya setelah 101 hari."

    Dia menekankan, "Isaac butuh waktu, dan kami akan bekerja dengannya secara hati-hati. Kembalinya dia ke latihan memang luar biasa, tapi lebih baik kita lihat dia di lapangan."

    Ketika ditanya tentang kemungkinan masuknya ke dalam daftar pemain, ia menyebutkan bahwa Isaac mungkin akan bermain selama beberapa menit, namun sulit baginya untuk bermain dalam waktu yang lama.

    Sikap Alison Becker terhadap kembalinya

    Jeremy Frimpong dan Federico Chiesa akan menjalani evaluasi dalam sesi latihan hari ini untuk menentukan kesiapan mereka menghadapi pertandingan Sabtu nanti.

    Kiper Alisson Becker akan absen selama beberapa minggu, namun diperkirakan akan kembali pada akhir musim, sementara Connor Bradley dan Giovanni Leoni masih absen karena cedera jangka panjang, dan Wataru Endo terus menjalani pemulihan pasca operasi pergelangan kaki.

    Mengenai Becker, Slott menjelaskan, "Dia juga tidak akan bermain dalam dua pertandingan melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions."

    Dia menambahkan, "Alisson Becker akan absen lebih lama, dan kami memperkirakan dia akan siap menjelang akhir musim."

