Jelang laga melawan City... Slot membawa kabar gembira dan kejutan!

Arne Slot, pelatih Liverpool, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik pemainnya, Mohamed Salah, di tengah banyaknya pemain yang absen yang dialami The Reds, menjelang laga melawan Manchester City di perempat final Piala FA.

Mohamed Salah kini siap dan tersedia untuk bermain bersama Liverpool untuk pertama kalinya sejak pengumuman mengejutkannya bahwa ia akan meninggalkan klub pada musim panas ini.

Slott juga tidak menutup kemungkinan kehadiran Alexander Isak dalam skuad, seiring dengan proses pemulihannya yang bertahap setelah pulih dari patah tulang kaki.

Salah kembali tepat waktu, setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen saat Liverpool kalah dari Brighton sebelum jeda internasional.

Dia juga kemudian ditarik dari pemusatan latihan timnas Mesir untuk pemulihan, dan Slott menegaskan bahwa setelah kembali berlatih penuh pekan ini, dia siap menghadapi Manchester City, besok Minggu.

