"Jauh dari kata mudah": Apakah kepindahan Jürgen Klopp ke DFB ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan?

Saat penandatanganan kontrak pada saat itu, kabarnya hanya ada kesepakatan lisan. Oleh karena itu, surat kabar tersebut menyebut kemungkinan kepindahan ini sebagai "sama sekali bukan hal yang mudah".

Lebih lanjut disebutkan bahwa Red Bull kemungkinan akan meminta biaya pelepasan dalam kisaran jutaan, untuk melepaskan Klopp sebelum kontraknya berakhir pada 31 Desember 2029. Bagi DFB, ini akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat asosiasi tersebut belum pernah membayar biaya pelepasan untuk pelatih tim nasional baru.

Bahwa mantan arsitek gelar juara Dortmund dan Liverpool itu akan mengambil alih jabatan tersebut, “sudah pasti seperti doa ‘Amin’ di gereja,” demikian kutipan *Der Spiegel* dari seorang “manajer puncak berpengaruh di salah satu klub papan atas” Bundesliga.