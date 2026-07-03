Berdasarkan laporan dari Bild, terungkap bahwa Klopp, dalam jabatannya sebagai 'Head of Global Soccer' di Red Bull GmbH, tidak memiliki klausul pengunduran diri yang ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian kerjanya.
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"Jauh dari kata mudah": Apakah kepindahan Jürgen Klopp ke DFB ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan?
Saat penandatanganan kontrak pada saat itu, kabarnya hanya ada kesepakatan lisan. Oleh karena itu, surat kabar tersebut menyebut kemungkinan kepindahan ini sebagai "sama sekali bukan hal yang mudah".
Lebih lanjut disebutkan bahwa Red Bull kemungkinan akan meminta biaya pelepasan dalam kisaran jutaan, untuk melepaskan Klopp sebelum kontraknya berakhir pada 31 Desember 2029. Bagi DFB, ini akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat asosiasi tersebut belum pernah membayar biaya pelepasan untuk pelatih tim nasional baru.
Bahwa mantan arsitek gelar juara Dortmund dan Liverpool itu akan mengambil alih jabatan tersebut, “sudah pasti seperti doa ‘Amin’ di gereja,” demikian kutipan *Der Spiegel* dari seorang “manajer puncak berpengaruh di salah satu klub papan atas” Bundesliga.
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Nagelsmann tampaknya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri
Klopp dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Nagelsmann, yang tampaknya tidak lagi memiliki masa depan sebagai pelatih tim nasional Jerman setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.
Meskipun ia sempat menampik kemungkinan pengunduran diri segera setelah kekalahan 3-4 dalam adu penalti pada babak 16 besar melawan Paraguay, pria berusia 38 tahun itu kini dilaporkan telah memutuskan untuk menyerahkan jabatannya di DFB — juga karena para petinggi asosiasi di bawah Presiden Bernd Neuendorf, Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke, dan Direktur Olahraga Rudi Völler telah menyiapkan "jembatan emas" yang memungkinkannya untuk menjaga martabatnya.
Uang pesangon sebesar satu gaji tahunan diharapkan dapat membuat Nagelsmann, yang kontraknya masih berlaku hingga Euro 2028, merasa nyaman dengan pengunduran diri dini ini. Angka yang disebut-sebut adalah tujuh juta euro. Ia tidak bisa lagi dipertahankan, mengingat kritik tajam yang dilontarkan terhadap penampilan Nagelsmann di depan publik selama beberapa bulan terakhir. Kata "narsis" pun sempat terlontar.
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Tuduhan serius terhadap Nagelsmann terungkap
Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak tuduhan terhadap Nagelsmann yang terungkap. Sky melaporkan adanya ketidakpuasan yang besar terhadap layanan fisioterapi di kamp Piala Dunia Jerman di Winston-Salem, yang kemudian membuat Joshua Kimmich serta beberapa pemain lain yang namanya tidak disebutkan memanggil seorang fisioterapis eksternal ternama untuk datang ke sana guna mendapatkan perawatan darinya.
Sebelumnya, Sport Bild telah mengungkap tuduhan-tuduhan lain terhadap pelatih tim nasional Jerman dalam sebuah laporannya. Dipengaruhi oleh perdebatan mengenai penanganan Deniz Undav, komunikasi yang buruk antara tim pelatih dan para pemain, hingga rasa bosan yang dialami para bintang DFB di markas Piala Dunia, suasana di sana sama sekali tidak optimal.
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