“Jauh dari cukup!” Gary Neville beri Michael Carrick peringatan keras soal pemecatan saat keterpurukan Manchester United berlanjut

Neville telah memperingatkan Carrick bahwa ia akan menghadapi kesulitan besar jika United masih tampil buruk pada Desember atau Januari. Hasil imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road memperpanjang rentetan tanpa kemenangan klub itu menjadi enam pertandingan, sehingga mereka berada di posisi ke-13 klasemen Liga Primer Inggris.

Tim asuhan Carrick mengoleksi tujuh poin dari tujuh pertandingan dan belum juga mengalahkan tim yang berlaga di kasta tertinggi musim lalu. Neville menilai laga liga mendatang melawan Bournemouth sangat penting dan menegaskan bahwa klub itu harus membalikkan keadaan dalam beberapa pekan ke depan.

Meski United belakangan kesulitan, Neville meyakini satu poin di Elland Road memberi sedikit alasan untuk optimistis. Ia memandang hasil tersebut sebagai langkah positif ke arah yang tepat bagi sang manajer.