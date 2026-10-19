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“Jauh dari cukup!” Gary Neville beri Michael Carrick peringatan keras soal pemecatan saat keterpurukan Manchester United berlanjut
Tekanan meningkat di Old Trafford
Neville telah memperingatkan Carrick bahwa ia akan menghadapi kesulitan besar jika United masih tampil buruk pada Desember atau Januari. Hasil imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road memperpanjang rentetan tanpa kemenangan klub itu menjadi enam pertandingan, sehingga mereka berada di posisi ke-13 klasemen Liga Primer Inggris.
Tim asuhan Carrick mengoleksi tujuh poin dari tujuh pertandingan dan belum juga mengalahkan tim yang berlaga di kasta tertinggi musim lalu. Neville menilai laga liga mendatang melawan Bournemouth sangat penting dan menegaskan bahwa klub itu harus membalikkan keadaan dalam beberapa pekan ke depan.
Meski United belakangan kesulitan, Neville meyakini satu poin di Elland Road memberi sedikit alasan untuk optimistis. Ia memandang hasil tersebut sebagai langkah positif ke arah yang tepat bagi sang manajer.
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Cetak biru potensial untuk pemulihan
Berbicara di The Gary Neville Podcast, mantan bek itu menilai hasil imbang tersebut bisa menjadi fondasi yang kuat bagi Carrick. Ia mencatat bahwa ekspektasi terhadap klub itu telah turun drastis dalam beberapa pekan terakhir.
“[Saat ini] standarnya merosot dan ekspektasinya rendah,” kata Neville. “Namun, hasil ini akan terasa seperti batu loncatan bagi Michael Carrick, seperti langkah pertama untuk menapaki tangga di Liga Primer.
“Mereka mungkin bisa mendapat sedikit kepercayaan diri dari hasil itu, dan mungkin ada pola yang bisa diikuti. Mungkin kami harus memasukkan Matheus Cunha, Marcus Rashford, dan pemain lain dari bangku cadangan, lalu mencoba tampil lebih solid.”
Rotasi taktis dan target strategis
Neville menilai Carrick harus mengelola pilihannya dengan efektif saat Manchester United berupaya naik lagi di klasemen. Ia juga memaparkan target musim ini dan menyoroti konsekuensi berat dari segi finansial maupun persaingan jika klub gagal lolos ke kompetisi elite Eropa.
“Menurut saya, finis keempat itu birdie, kelima par, dan keenam bogey,” jelas Neville. “Namun, mereka tidak boleh finis di luar lima besar karena itu berarti gagal lolos ke Liga Champions, lalu terjebak dalam lingkaran setan. Anda tidak bisa mendapatkan pemain-pemain itu karena mereka ingin bermain di Liga Champions. Anda juga tidak mendapatkan pemasukan dari kompetisi tersebut, kehilangan £60 juta hingga £70 juta, dan harus bermain di Liga Europa pada Kamis malam.
“Finis kelima adalah keharusan agar Michael Carrick terus berkembang dan Manchester United terus berkembang dengan dukungan investasi. Situasinya harus berubah dalam beberapa pekan ke depan. Laga melawan Bournemouth sangat penting, begitu pula lawatan ke markas Chelsea, termasuk bagaimana ia mengelola pertandingan-pertandingan di antaranya.
“Targetnya harus finis kelima. Apa pun di bawah itu akan menjadi kekecewaan dan penurunan dari standar yang diharapkan semua orang pada awal musim. Saat ini, mereka masih jauh dari target tersebut karena Brighton, Liverpool, dan Aston Villa tampaknya mulai membaik. Ini sulit.”
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Pekan-pekan krusial menanti Carrick
Periode mendatang akan krusial bagi Carrick karena United menghadapi jadwal berat, termasuk laga tandang melawan Bournemouth dan Chelsea. Namun sebelum itu, Manchester United akan lebih dulu menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu.
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