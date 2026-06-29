Janji yang mulai menjadi kenyataan... Vinícius menjadi titik balik yang dinantikan Brasil

Pada malam yang akan selamanya terukir dalam ingatan para penggemar sepak bola, tim nasional Brasil berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol dari Jepang menjadi kemenangan dramatis dengan skor 2-1, setelah mencetak gol penentu kemenangan pada menit keenam waktu tambahan, sehingga memastikan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, dalam salah satu pertandingan paling seru di turnamen ini hingga saat ini.

Meskipun kemenangan ini diraih secara kolektif, namun jalannya pertandingan secara bertahap condong ke arah satu bintang, yaitu Vinícius Júnior, yang berperan sebagai penyeimbang sejati dalam sistem permainan Brasil, baik melalui pergerakannya yang terus-menerus, ancaman konstan terhadap pertahanan Jepang, maupun kehadiran mentalnya yang memberikan keunggulan jelas bagi timnas negaranya pada momen-momen tersulit pertandingan.

Setelah babak pertama yang sempurna, kemampuan tim Jepang untuk menerapkan tekanan tinggi dengan efisiensi yang sama mulai menurun, dan seiring berjalannya waktu, perbedaan fisik mulai terlihat jelas.

Tim Jepang menjadi lebih rapuh, para pemainnya tidak mampu mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama, dan mereka juga kalah dalam sebagian besar duel satu lawan satu, yang memberi Brasil kesempatan untuk menguasai pertandingan sepenuhnya.

Para pemain Samba memanfaatkan kemunduran ini dengan sebaik-baiknya; mereka mengintensifkan serangan melalui sayap dan umpan silang, sementara Bruno Guimarães berhasil menembus barisan pertahanan Jepang dengan umpan terobosan yang brilian, yang membuka jalan bagi Gabriel Martinelli untuk mencetak gol kemenangan.