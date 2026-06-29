Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL

Diterjemahkan oleh

Janji yang mulai menjadi kenyataan... Vinícius menjadi titik balik yang dinantikan Brasil

FEATURES
Vinicius Junior
Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Brasil
Jepang
AS
Mesir
Maroko
Aljazair

Jepang tumbang, Brasil tersenyum

Pada malam yang akan selamanya terukir dalam ingatan para penggemar sepak bola, tim nasional Brasil berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol dari Jepang menjadi kemenangan dramatis dengan skor 2-1, setelah mencetak gol penentu kemenangan pada menit keenam waktu tambahan, sehingga memastikan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, dalam salah satu pertandingan paling seru di turnamen ini hingga saat ini.

Meskipun kemenangan ini diraih secara kolektif, namun jalannya pertandingan secara bertahap condong ke arah satu bintang, yaitu Vinícius Júnior, yang berperan sebagai penyeimbang sejati dalam sistem permainan Brasil, baik melalui pergerakannya yang terus-menerus, ancaman konstan terhadap pertahanan Jepang, maupun kehadiran mentalnya yang memberikan keunggulan jelas bagi timnas negaranya pada momen-momen tersulit pertandingan.

Setelah babak pertama yang sempurna, kemampuan tim Jepang untuk menerapkan tekanan tinggi dengan efisiensi yang sama mulai menurun, dan seiring berjalannya waktu, perbedaan fisik mulai terlihat jelas.

Tim Jepang menjadi lebih rapuh, para pemainnya tidak mampu mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama, dan mereka juga kalah dalam sebagian besar duel satu lawan satu, yang memberi Brasil kesempatan untuk menguasai pertandingan sepenuhnya.

Para pemain Samba memanfaatkan kemunduran ini dengan sebaik-baiknya; mereka mengintensifkan serangan melalui sayap dan umpan silang, sementara Bruno Guimarães berhasil menembus barisan pertahanan Jepang dengan umpan terobosan yang brilian, yang membuka jalan bagi Gabriel Martinelli untuk mencetak gol kemenangan.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Angka-angka yang menegaskan dominasi Brasil

    Angka-angka tersebut mencerminkan perbedaan besar antara kedua tim sepanjang pertandingan. Brasil menguasai bola sebesar 69%, sedangkan Jepang hanya 31%. Nilai gol yang diharapkan (xG) juga mencapai 1,72, sementara tim Jepang hanya 0,23, sebuah selisih yang menunjukkan dominasi serangan yang ditunjukkan oleh pasukan Carlo Ancelotti.

    Tim Brasil menciptakan empat peluang emas untuk mencetak gol, sementara tim Jepang gagal menciptakan peluang berbahaya sama sekali sepanjang pertandingan.

    Selain itu, para pemain Brasil melepaskan 19 tembakan, dibandingkan dengan hanya lima tembakan dari Jepang, dan kiper Jepang terpaksa menahan empat upaya berbahaya, sementara kiper Brasil hanya melakukan satu penyelamatan.

    Dalam situasi bola mati, timnas Brasil mendapatkan enam tendangan sudut, sedangkan lawannya hanya dua.

    Keunggulan Brasil tidak hanya terbatas pada sisi serangan, tetapi juga meluas ke penguasaan penuh atas alur pertandingan.

    Para pemain Samba berhasil melakukan 682 operan, dibandingkan dengan hanya 315 operan yang dilakukan Jepang, yang mencerminkan perbedaan besar dalam penguasaan bola dan pembangunan serangan.

    Selain itu, timnas Brasil mencatatkan 12 tekel bertahan dibandingkan dengan 10 tekel dari Jepang, sementara mereka hanya melakukan empat pelanggaran, dibandingkan dengan 13 pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang.

    Sedangkan dalam hal disiplin, para pemain Brasil menerima dua kartu kuning, dibandingkan dengan tiga kartu kuning yang diterima Jepang.

    • Iklan
  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vinícius... Bintang Libra

    Sekali lagi, Vinícius Júnior membuktikan bahwa ia adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, bahkan ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pencetak gol.

    Pemain sayap Real Madrid ini mendapat penilaian 7,6 menurut situs “Sofascore”, setelah bermain penuh sepanjang pertandingan dan menampilkan performa yang mencerminkan pengaruhnya yang sesungguhnya dalam skema permainan tim Brasil.

    Meskipun tidak mencetak gol, rata-rata ekspektasi golnya (xG) mencapai 0,22, sementara nilai ekspektasi gol ke gawang (xGOT) mencapai 0,65.

    Ia melepaskan tiga tembakan, dua di antaranya mengarah ke antara tiang gawang dan mistar, sementara satu tembakannya membentur tiang gawang, dan kiper Jepang menggagalkan upaya lainnya; ia juga membuang peluang emas untuk mencetak gol.

    Vinícius menjadi ancaman utama bagi pertahanan Jepang. Ia menyentuh bola sebanyak 62 kali, dengan hanya satu sentuhan yang gagal. Ia juga mencoba melakukan dribel sebanyak enam kali, tiga di antaranya berhasil, serta mendapat tiga pelanggaran, meskipun kehilangan bola sebanyak 15 kali akibat upayanya yang terus-menerus untuk menembus pertahanan.

    Ia membawa bola sebanyak 25 kali, menempuh jarak total 204,7 meter, di mana 123,6 meter di antaranya adalah saat membawa bola ke depan, sementara jarak lari efektifnya mencapai 57,9 meter, dan lari terpanjangnya adalah 16,3 meter.

    Pengaruh Vinícius tidak hanya terbatas pada serangan, tetapi ia juga memainkan peran penting dalam menciptakan peluang. Ia menciptakan dua umpan kunci dan mengirimkan tujuh umpan silang, salah satunya berhasil mencapai rekan setimnya dengan sempurna.

    Ia juga berhasil melakukan 35 umpan akurat dari 39 percobaan, dengan tingkat keberhasilan 90%, dan sebagian besar umpan tersebut dilakukan di wilayah pertahanan tim nasional Jepang, selain itu ia juga berhasil melakukan dua umpan panjang dengan akurasi sempurna.

    Meskipun memiliki gaya bermain yang menyerang, Vinícius tidak mengabaikan tugas-tugas pertahanannya. Ia melakukan satu intersepsi yang berhasil, merebut kembali penguasaan bola satu kali, dan terlibat dalam 11 duel di lapangan, di mana ia memenangkan enam di antaranya, sementara ia hanya dilewati satu kali sepanjang pertandingan.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Janji yang mulai menjadi kenyataan

    Sebelum Piala Dunia dimulai, Vinícius melontarkan pernyataan yang memicu banyak kontroversi, ketika ia menegaskan bahwa jika ia mencetak empat atau lima gol dan membawa Brasil meraih gelar juara Piala Dunia, semua orang akan mengubah pandangannya terhadap karier internasionalnya, dan akan menganggap bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan bagi momen kejayaannya yang sesungguhnya.

    Dan kini, tampaknya janji tersebut secara bertahap menjadi kenyataan. Ia telah mencetak empat gol dalam empat pertandingan pertama, menjadi pemain paling berpengaruh di lini depan Brasil, serta menjadi sosok yang berperan krusial pada momen-momen tersulit tim nasional.

    Vinícius juga menjadi pemain Brasil pertama yang mencetak empat gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak Neymar pada edisi 2014, yang secara jelas menandakan peralihan tongkat estafet kepemimpinan lini serang di tim Samba.

    Bahkan Neymar sendiri mengakui hal tersebut setelah kemenangan atas Skotlandia di babak penyisihan grup, menegaskan bahwa Vinícius kini menjadi bintang utama tim nasional, serta pemain yang memberikan solusi bagi Brasil ketika pertandingan menjadi rumit.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Titik balik yang dinantikan

    Vinícius selalu mendapat kritik terkait penampilannya bersama tim nasional, jika dibandingkan dengan penampilannya bersama Real Madrid. Namun, Piala Dunia kali ini tampaknya menjadi titik balik yang telah lama ia nantikan.

    Pemain ini telah menegaskan lebih dari sekali bahwa ia pernah mengalami masa-masa di mana ia tidak mampu menunjukkan potensi sebenarnya saat mengenakan seragam Brasil, namun ia tetap yakin bahwa saat yang tepat akan tiba, dan bahwa apa yang ia pelajari di Real Madrid pada akhirnya akan tercermin dalam penampilannya di level internasional. Dan tampaknya saat itu telah benar-benar tiba.

    Nilai Vinícius tidak hanya terletak pada gol-golnya, tetapi juga pada pengaruhnya yang menyeluruh terhadap jalannya pertandingan. Ia memaksa lawan untuk mengerahkan lebih dari satu pemain untuk mengawasinya, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, serta menularkan rasa percaya dirinya kepada seluruh anggota tim, yang memberikan keunggulan psikologis dan teknis sekaligus bagi timnas Brasil.

    Oleh karena itu, Vinícius bukan lagi sekadar pemain sayap yang cepat atau pencetak gol, melainkan bintang penentu yang membuat tim Brasil unggul setiap kali pertandingan semakin sengit.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
team-logo
TBD
TBD