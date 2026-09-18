Menatap duel melawan rival sekota mereka, sang kapten menegaskan bahwa kebisingan di luar lapangan tidak akan mengganggu upaya mereka memburu trofi. Menikmati intensitas laga tersebut, ia mengatakan: "Derbi tetaplah derbi; siapa pun pasti ingin bermain dalam pertandingan seperti ini."

Menegaskan pendekatan tanpa kompromi skuadnya, ia menambahkan: "Sejak derbi pertama saya, pola pikirnya selalu untuk memenangkannya. Anda mengerahkan segalanya di lapangan, bersemangat untuk tampil sebaik mungkin dan membantu tim. Kali ini pun tidak akan berbeda."

Mengarahkan fokusnya pada hadiah domestik tertinggi, ia menutup dengan berkata: "Kami akan mencoba memenangkan La Liga. Kami bersaing melawan klub-klub besar seperti Madrid atau Barca, tetapi juga Athletic, Villarreal, Betis... Setiap tahun kami bersaing, kami ingin menang. Kami tidak berjuang hanya untuk finis di empat besar; kami ingin memenangkan gelar. Namun La Liga sangat panjang, akan ada momen baik dan buruk, serta saat-saat ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami harus percaya."