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Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Jan Oblak membela Julian Alvarez saat fans Atletico Madrid terus geram atas gagalnya transfer Barcelona

J. Oblak
J. Alvarez
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga

Kiper Atletico Madrid Jan Oblak dengan tegas membela Julian Alvarez di tengah kemarahan suporter yang masih tersisa atas gagalnya kepindahan sang penyerang ke Barcelona pada musim panas. Berbicara jelang derbi Madrid, kapten klub itu menegaskan ruang ganti sudah melupakan saga transfer tersebut, seraya menekankan bahwa rekan setimnya itu tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menghadirkan kesuksesan di lapangan.

  • Ruang ganti mengabaikan permusuhan

    Kiper pilihan utama dan kapten klub Oblak membela Alvarez di tengah kemarahan besar suporter atas dorongannya untuk memaksakan kepindahan ke Barcelona pada musim panas 2026. Petinggi Atletico Madrid dengan tegas memblokir negosiasi dengan raksasa Catalan itu, menolak tawaran €150 juta dari Real Madrid dan bersikeras pada klausul rilisnya sebesar €500 juta. Sementara pemain Argentina itu menolak jalur alternatif ke Arsenal dan Manchester City, kelompok kepemimpinan senior memastikan ruang ganti tetap sepenuhnya berada di belakangnya.

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    Kiper berjanji memberikan dukungan penuh

    Kiper asal Slovenia itu berbicara kepada media dalam 'Media Day' klub jelang duel besar akhir pekan ini melawan tetangga mereka, Real, di Estadio Metropolitano.

    Menanggapi langsung situasi penyerang Argentina itu, ia menegaskan: "Sebagai pemain dan kapten, kami telah menangani situasi Julian sebagai sesuatu yang kini sudah berlalu. Dia bersama kami, kami mendukungnya, dia memberikan kemampuan terbaiknya, dan dia sudah memainkan beberapa pertandingan di mana dia memberikan segalanya yang dia bisa. Saya yakin bahwa selama dia berada di sini, dia akan memberikan seratus persen dari dirinya dan akan melakukan segala yang mungkin bagi klub ini untuk meraih hasil terbaik yang mungkin."

  • Ambisi meraih trofi tetap menjadi yang utama

    Menatap duel melawan rival sekota mereka, sang kapten menegaskan bahwa kebisingan di luar lapangan tidak akan mengganggu upaya mereka memburu trofi. Menikmati intensitas laga tersebut, ia mengatakan: "Derbi tetaplah derbi; siapa pun pasti ingin bermain dalam pertandingan seperti ini."

    Menegaskan pendekatan tanpa kompromi skuadnya, ia menambahkan: "Sejak derbi pertama saya, pola pikirnya selalu untuk memenangkannya. Anda mengerahkan segalanya di lapangan, bersemangat untuk tampil sebaik mungkin dan membantu tim. Kali ini pun tidak akan berbeda."

    Mengarahkan fokusnya pada hadiah domestik tertinggi, ia menutup dengan berkata: "Kami akan mencoba memenangkan La Liga. Kami bersaing melawan klub-klub besar seperti Madrid atau Barca, tetapi juga Athletic, Villarreal, Betis... Setiap tahun kami bersaing, kami ingin menang. Kami tidak berjuang hanya untuk finis di empat besar; kami ingin memenangkan gelar. Namun La Liga sangat panjang, akan ada momen baik dan buruk, serta saat-saat ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami harus percaya."

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    Derbi sengit menguji kredibilitas

    Tim asuhan Diego Simeone berada di peringkat keempat klasemen Liga setelah meraih 13 poin dari enam pertandingan pembuka mereka. Mengamankan tiga poin penuh menjadi hal yang mendesak saat mereka bersiap menjamu Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang saat ini unggul dua poin atas mereka. Duel derby ini menjadi ujian penting bagi tuan rumah sebelum kompetisi domestik jeda untuk agenda internasional musim gugur.

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