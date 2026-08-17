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Jamie Vardy jadi incaran Sao Paulo saat raksasa Brasil itu mempertimbangkan transfer gratis
Hierarki Morumbi menjajaki langkah perekrutan cepat
Raksasa Brasil itu dilaporkan telah melakukan pendekatan awal untuk merekrut mantan jimat Leicester, Vardy, setelah kontraknya di Cremonese berakhir pada musim panas ini. Kabar tentang upaya transfer mengejutkan ini pertama kali diungkap oleh jurnalis Fabrizio Romano sebelum kemudian dikonfirmasi secara luas oleh ESPN Brazil. Penyerang berusia 39 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah mencetak tujuh gol dalam 29 penampilan di Italia, dalam sebuah musim yang pada akhirnya berujung pada degradasi ke Serie B.
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Dewan membahas peluang pasar
Menurut ESPN Brazil, negosiasi formal antara kedua pihak masih belum dimulai, tetapi penyerang veteran itu sedang dipertimbangkan secara serius sebagai sebuah 'peluang pasar' setelah dewan melakukan penilaian menyeluruh terhadap situasinya. Salah satu bagian dari jajaran petinggi percaya bahwa Vardy, yang dinilai berada dalam kondisi fisik dan teknis prima, akan menyuntikkan mentalitas juara yang sangat berharga ke dalam skuad tim utama. Namun, anggota dewan lainnya memandang langkah ini sebagai perjudian besar mengingat paket finansial signifikan yang dibutuhkan dan usia sang pemain, dengan penyerang tersebut akan berusia 40 tahun pada Januari.
Penyerang berpengalaman mengevaluasi opsi
Langkah ini terjadi saat Sao Paulo ingin memperkuat lini serang yang sudah dipimpin Jonathan Calleri, yang baru-baru ini mengikat masa depannya hingga 2028. Ini juga menawarkan tantangan baru bagi Vardy, yang memantapkan dirinya sebagai ikon Leicester dengan 200 gol dalam 500 pertandingan sepanjang 13 musim yang berkesan. Setelah terkenal menjadi motor di balik dongeng gelar Premier League Leicester pada 2015-16 dengan 24 gol, sang veteran kembali ke Inggris bersama keluarganya setelah menuntaskan kiprahnya di Italia.
Sambil menilai langkah berikutnya, Vardy meluncurkan podcast mingguan Jamie Vardy's Having A Party bersama mantan rekan setimnya, Wes Morgan, sambil menegaskan bahwa ia tidak punya rencana untuk mengenakan seragam Leicester lagi dan hanya akan mendukung mereka dari tribun.
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Lini depan yang kesulitan mencari percikan kreativitas
Jika ia menerima kepindahan ke Amerika Selatan, Vardy akan tiba di tengah musim saat tim tersebut berada di peringkat ke-13 di kasta tertinggi Brasil setelah 22 pertandingan. Lini depan yang mandul telah menjadi masalah mendesak, dengan tim itu hanya mampu mencetak lima gol dalam enam laga terakhir mereka dan kehilangan ketajaman sejak Mei. Kehadiran penyerang tajam yang berpengalaman dipandang sebagai dorongan penting untuk mempertajam serangan mereka dan mengangkat posisi mereka di klasemen.
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