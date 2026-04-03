James Rodriguez dirawat di rumah sakit karena 'dehidrasi parah' menjelang Piala Dunia 2026
Kekhawatiran soal kesehatan bagi ikon Kolombia
Federasi Sepak Bola Kolombia (FCF) mengonfirmasi bahwa James Rodriguez dirawat di sebuah klinik di Minnesota untuk menjalani observasi medis selama 72 jam. Mantan bintang Real Madrid dan Everton itu membutuhkan perawatan darurat setelah mengalami "dehidrasi parah" pasca kekalahan Kolombia 1-3 dari Prancis baru-baru ini.
FCF memberikan informasi terbaru mengenai kondisi medis
Staf medis bertindak cepat setelah pemain berusia 34 tahun itu menunjukkan gejala kelelahan yang ekstrem. FCF berusaha menenangkan para pendukung dengan menjelaskan bahwa masalah ini sepenuhnya berkaitan dengan tingkat hidrasinya, bukan masalah otot yang kambuh, meskipun waktu terjadinya insiden tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar.
"Federasi Sepak Bola Kolombia, melalui staf medis dan Direktorat Tim Nasional, ingin menginformasikan kepada publik dan media mengenai kondisi kesehatan kapten Tim Nasional Kolombia: James Rodríguez," kata FCF dalam pernyataanresminya.
"Telah dikonfirmasi, setelah menjalin komunikasi dengan sebuah pusat medis di Negara Bagian Minnesota, bahwa gelandang tersebut telah berada di bawah pengawasan profesional akibat kondisi medis yang tidak terkait dengan olahraga. Sehari setelah pertandingan melawan Prancis, pemain tersebut mengalami dehidrasi parah yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama 72 jam terakhir untuk pemantauan klinis preventif dan pemulihan."
Masalah kebugaran menjelang pertandingan pembuka
Rodriguez kini harus berlomba dengan waktu untuk membuktikan kebugarannya sebelum laga pembuka Kolombia di Piala Dunia melawan Uzbekistan pada 17 Juni. Kurangnya ketajaman permainannya menjadi kekhawatiran yang semakin besar bagi pelatih kepala Nestor Lorenzo. James baru bermain selama 39 menit untuk Minnesota United pada tahun 2026, dengan musim debutnya di MLS diwarnai berbagai kendala yang membatasi kontribusinya di Amerika Utara.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Staf medis Minnesota United kini akan berkoordinasi dengan tim nasional untuk mengatur beban latihan sang pemain senior. Pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan akan absen dalam laga MLS hari Minggu melawan LA Galaxy.