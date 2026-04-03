James Rodriguez dirawat di rumah sakit karena 'dehidrasi parah' menjelang Piala Dunia 2026

Staf medis bertindak cepat setelah pemain berusia 34 tahun itu menunjukkan gejala kelelahan yang ekstrem. FCF berusaha menenangkan para pendukung dengan menjelaskan bahwa masalah ini sepenuhnya berkaitan dengan tingkat hidrasinya, bukan masalah otot yang kambuh, meskipun waktu terjadinya insiden tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar.

"Federasi Sepak Bola Kolombia, melalui staf medis dan Direktorat Tim Nasional, ingin menginformasikan kepada publik dan media mengenai kondisi kesehatan kapten Tim Nasional Kolombia: James Rodríguez," kata FCF dalam pernyataanresminya.

"Telah dikonfirmasi, setelah menjalin komunikasi dengan sebuah pusat medis di Negara Bagian Minnesota, bahwa gelandang tersebut telah berada di bawah pengawasan profesional akibat kondisi medis yang tidak terkait dengan olahraga. Sehari setelah pertandingan melawan Prancis, pemain tersebut mengalami dehidrasi parah yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama 72 jam terakhir untuk pemantauan klinis preventif dan pemulihan."