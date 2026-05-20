Jamal Musiala dicabut SIM-nya setelah bintang Bayern Munich itu terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas
Tabrakan dengan kecepatan tinggi di jalan tol A8
Kejadian tersebut terjadi pada 13 April 2025, saat Musiala sedang melaju di jalan tol A8 menuju Salzburg. Gelandang Bayern Munich itu sedang mengemudikan sebuah Audi RS e-tron GT, sebuah mobil listrik berperforma tinggi yang mampu menghasilkan tenaga lebih dari 600 tenaga kuda, dan dilaporkan ditemani oleh adik perempuannya pada saat kecelakaan itu terjadi.
Florian Lindemann, juru bicara Kejaksaan Umum Munich I, mengonfirmasi detail insiden tersebut, dengan mengatakan: "Selama melakukan manuver menyalip, terdakwa Jamal M., yang mengemudi dengan kecepatan berlebihan saat itu, tidak memperhatikan sebuah mobil yang melaju di sebelah kanannya, sehingga terjadi tabrakan."
Terungkap bahwa Musiala melaju dengan kecepatan 194 km/jam di zona yang dibatasi hingga 120 km/jam.
Konsekuensi hukum bagi bintang Bayern
Tabrakan tersebut melibatkan sebuah mobil VW Golf yang mengangkut dua penumpang, seorang pria berusia 30 tahun dan seorang wanita berusia 26 tahun, yang keduanya mengalami luka ringan akibat benturan tersebut. Laporan menunjukkan bahwa Musiala terkejut dengan kejadian tersebut dan segera memeriksa kondisi orang-orang lain yang terlibat. Total kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar €200.000.
Sebagai hasil dari penyelidikan, Pengadilan Distrik Munich mengeluarkan perintah pidana terhadap pria berusia 23 tahun tersebut. Lindemann menjelaskan bahwa pengadilan mengeluarkan perintah tersebut "pada tanggal 28 Januari 2026, yang sejak saat itu menjadi mengikat secara hukum, terhadap terdakwa Jamal M. atas tuduhan membahayakan lalu lintas jalan raya karena kelalaian dan menyebabkan cedera fisik karena kelalaian dalam dua kasus."
Diterapkan larangan berkendara dan denda yang besar
Dampak hukum yang menimpa mantan lulusan akademi Chelsea ini mencakup sanksi finansial dan administratif. Selain denda, pukulan terberatnya adalah pencabutan hak mengemudinya. Perwakilan sang pemain telah mengonfirmasi insiden tersebut setelah dilakukan penyelidikan, yang hingga baru-baru ini sebagian besar belum terungkap ke publik.
Mengenai durasi larangan tersebut, juru bicara kejaksaan menjelaskan jadwal kembalinya gelandang tersebut ke jalan raya. Lindemann mencatat bahwa "SIM baru tidak dapat diterbitkan untuk Musiala sebelum berakhirnya masa sembilan bulan sejak putusan pidana tersebut berlaku secara hukum," yang mengindikasikan bahwa ia tidak akan kembali mengemudi hingga musim gugur.
Masa-masa sulit bagi pemain timnas Jerman
Kabar larangan mengemudi ini semakin memperparah masa-masa sulit yang sedang dialami sang gelandang serang muda. Musiala sebelumnya sudah absen sepanjang musim 2025 akibat cedera serius yang dialaminya di Piala Dunia Antarklub, di mana ia mengalami patah tulang fibula dan pergelangan kaki terkilir—yang menjadi hambatan fisik terberat dalam karier profesionalnya hingga saat ini. Meskipun ia kembali beraksi pada Januari, ia kembali mendapat cobaan berat akibat cedera pergelangan kaki pada Maret.