Jamal Musiala dicabut SIM-nya setelah bintang Bayern Munich itu terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas

Kejadian tersebut terjadi pada 13 April 2025, saat Musiala sedang melaju di jalan tol A8 menuju Salzburg. Gelandang Bayern Munich itu sedang mengemudikan sebuah Audi RS e-tron GT, sebuah mobil listrik berperforma tinggi yang mampu menghasilkan tenaga lebih dari 600 tenaga kuda, dan dilaporkan ditemani oleh adik perempuannya pada saat kecelakaan itu terjadi.

Florian Lindemann, juru bicara Kejaksaan Umum Munich I, mengonfirmasi detail insiden tersebut, dengan mengatakan: "Selama melakukan manuver menyalip, terdakwa Jamal M., yang mengemudi dengan kecepatan berlebihan saat itu, tidak memperhatikan sebuah mobil yang melaju di sebelah kanannya, sehingga terjadi tabrakan."

Terungkap bahwa Musiala melaju dengan kecepatan 194 km/jam di zona yang dibatasi hingga 120 km/jam.