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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, streaming langsung, dan cara menonton tim putri AS

USA
SheBelieves Cup

Panduan lengkap kiprah Amerika Serikat sepanjang tahun, termasuk SheBelieves Cup dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Tim nasional sepakbola putri Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, ketika Emma Hayes langsung membawa dampak bagi tim yang memang membutuhkannya. Dalam hitungan pekan setelah mulai bekerja, mantan pelatih Chelsea itu membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirim pesan kepada dunia sepakbola putri saat siklus baru Piala Dunia dimulai.

Juara dunia empat kali itu tersingkir lebih awal dari sebelumnya di Piala Dunia Wanita 2023 di Australia, yang berujung pada mundurnya Vlatko Andonovski dari jabatan pelatih kepala. Karena itu, kembalinya tim ke level juara dalam waktu sesingkat ini tentu menggembirakan bagi AS. Kini, dengan waktu yang masih panjang hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini dan memastikan mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil timnas putri AS, serta cara menyaksikan mereka pada 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Pertandingan apa saja yang telah dijalani timnas putri Amerika Serikat pada 2026?

    USWNT mengawali 2026 pada Januari dengan dua laga persahabatan melawan Paraguay dan Chile. Dua penampilan dominan itu menjadi awal tahun yang sangat positif. Kemenangan atas Chile khususnya menyita perhatian karena diraih oleh susunan pemain USWNT yang paling minim pengalaman dalam lebih dari 20 tahun.

    Tim asuhan Hayes melanjutkan performa tersebut pada Maret dengan menjuarai SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya berkat kemenangan atas Argentina, Kanada, dan Kolombia. USWNT juga tidak kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen.

    Kekalahan pertama pada 2026 datang pada April, dalam laga kedua dari tiga pertandingan USWNT melawan Jepang. Namun, tim asuhan Hayes tetap meraih dua kemenangan selama jeda internasional tersebut, sekaligus memperoleh banyak informasi setelah menghadapi salah satu tim terbaik di sepakbola.

    Kekalahan lain menyusul pada Juni di Brasil, tetapi Amerika Serikat bangkit dan mengalahkan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027 itu beberapa hari kemudian. Laga tersebut diwarnai banyaknya kartu merah yang dikeluarkan pada menit-menit akhir.

    USWNT kemudian melewati satu pekan tanpa kemenangan, sesuatu yang jarang terjadi, saat juara dunia Spanyol bertandang pada Oktober. Kekalahan pada laga pertama dan hasil imbang setelah bangkit pada pertemuan kedua memberi Hayes banyak hal untuk diperhatikan menjelang Piala Dunia musim panas mendatang.

  • Apa saja yang ada dalam jadwal timnas putri Amerika Serikat pada 2026?

    Masih ada satu jeda internasional resmi pada 2026, ketika AS akan tampil di CONCACAF W Championship. Empat tim teratas di turnamen itu akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, sementara dua tempat di turnamen play-off antarbenua juga diperebutkan. Artinya, USWNT hanya perlu memenangi satu pertandingan, yakni melawan El Salvador, untuk mengamankan tiket ke Brasil.

    Semifinal turnamen yang digelar di AS itu akan berlangsung pada 1 Desember. Sehari kemudian, pertandingan perebutan tiket ke play-off antarkonfederasi Piala Dunia akan digelar, sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga dan final berlangsung pada 5 Desember. Perempat-final, semifinal, dan pertandingan perebutan tiket tersebut akan digelar di Texas Health Mansfield Stadium, sedangkan pertandingan perebutan tempat ketiga dan final akan berlangsung di Shell Energy Stadium, Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cara menonton timnas sepak bola putri Amerika Serikat pada 2026

    Hak siar USWNT sama dengan hak siar tim putra dan terbagi di beberapa jaringan. Untuk pemirsa berbahasa Inggris, hak siarnya dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports, dengan setiap pertandingan disiarkan langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan langsung melalui kanal-kanal TNT Sports.

    Kanal-kanal Turner tersedia melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Untuk pemirsa berbahasa Spanyol, hak siarnya saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menayangkan pertandingan melalui Peacock, Telemundo, dan Universo.

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  • Jadwal dan hasil pertandingan tim nasional wanita Amerika Serikat pada 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Januari14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 6-0 ParaguayLaga persahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Januari19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 5-0 ChileLaga persahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 PT / 17.00 ETUSWNT 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Maret15.45 PT / 18.45 ETUSWNT 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Maret12.30 PT / 15.30 ETUSWNT 1-0 KolombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 April14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 2-1 JepangLaga persahabatanPayPal Park, San Jose
    15 April19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 0-1 JepangLaga persahabatanLumen Field, Seattle
    18 April18.00 PT / 21.00 ETUSWNT 3-0 JepangLaga persahabatanDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Juni14.30 PT / 17.30 ETBrasil 2-1 USWNTLaga persahabatanNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Juni17.30 PT / 20.30 ETBrasil 0-1 USWNTLaga persahabatanArena Castelao, Fortaleza
    10 Oktober11.30 PT / 14.30 ETUSWNT 0-2 SpanyolLaga persahabatanAudi Field, Washington D.C.
    13 Oktober16.00 PT / 19.00 ETUSWNT 2-2 SpanyolLaga persahabatanSubaru Park, Chester
    27 NovemberBelum dikonfirmasiUSWNT vs El SalvadorCONCACAF W ChampionshipTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Jadwal pertandingan dan rincian lebih lanjut untuk 2026 akan diumumkan kemudian.