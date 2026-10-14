Tim nasional sepakbola putri Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, ketika Emma Hayes langsung membawa dampak bagi tim yang memang membutuhkannya. Dalam hitungan pekan setelah mulai bekerja, mantan pelatih Chelsea itu membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirim pesan kepada dunia sepakbola putri saat siklus baru Piala Dunia dimulai.

Juara dunia empat kali itu tersingkir lebih awal dari sebelumnya di Piala Dunia Wanita 2023 di Australia, yang berujung pada mundurnya Vlatko Andonovski dari jabatan pelatih kepala. Karena itu, kembalinya tim ke level juara dalam waktu sesingkat ini tentu menggembirakan bagi AS. Kini, dengan waktu yang masih panjang hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini dan memastikan mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil timnas putri AS, serta cara menyaksikan mereka pada 2026...