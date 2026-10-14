Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, dengan Emma Hayes langsung membawa dampak yang sangat dibutuhkan tim. Hanya beberapa pekan setelah mulai menjabat, mantan pelatih Chelsea itu membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirim pesan kepada seluruh dunia sepakbola wanita saat siklus baru Piala Dunia dimulai.

Juara dunia empat kali itu tersingkir lebih awal dibandingkan pada edisi-edisi sebelumnya di Piala Dunia Wanita 2023 di Australia, dan Vlatko Andonovski pun meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Kembalinya tim ke level yang mampu meraih gelar dalam waktu sesingkat itu tentu menggembirakan bagi seluruh negeri. Kini, dengan waktu yang masih panjang sebelum turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini dan memastikan mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

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