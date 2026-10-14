Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, siaran langsung daring, dan cara menonton tim putri AS

USA
SheBelieves Cup

Panduan lengkap agenda Amerika Serikat sepanjang tahun, termasuk SheBelieves Cup dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, dengan Emma Hayes langsung membawa dampak yang sangat dibutuhkan tim. Hanya beberapa pekan setelah mulai menjabat, mantan pelatih Chelsea itu membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirim pesan kepada seluruh dunia sepakbola wanita saat siklus baru Piala Dunia dimulai.

Juara dunia empat kali itu tersingkir lebih awal dibandingkan pada edisi-edisi sebelumnya di Piala Dunia Wanita 2023 di Australia, dan Vlatko Andonovski pun meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Kembalinya tim ke level yang mampu meraih gelar dalam waktu sesingkat itu tentu menggembirakan bagi seluruh negeri. Kini, dengan waktu yang masih panjang sebelum turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini dan memastikan mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal USWNT, pertandingan dan hasilnya, serta cara menyaksikan tim tersebut pada 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Pertandingan apa saja yang telah dijalani timnas putri Amerika Serikat pada 2026?

    USWNT mengawali 2026 pada Januari dengan dua laga persahabatan. Mereka menjamu Paraguay dan Chile serta tampil dominan dalam kedua pertandingan tersebut. Kemenangan atas Chile khususnya mencuri perhatian karena diraih oleh susunan pemain USWNT yang paling minim pengalaman dalam lebih dari 20 tahun.

    Tim asuhan Hayes melanjutkan awal positif itu pada Maret dengan menjuarai SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya berkat kemenangan atas Argentina, Kanada, dan Kolombia. USWNT juga tidak kebobolan sepanjang turnamen.

    Kekalahan pertama USWNT pada 2026 datang pada April, dalam pertandingan kedua dari rangkaian tiga laga melawan Jepang. Namun, tim asuhan Hayes tetap meraih dua kemenangan selama jeda internasional tersebut, sekaligus memperoleh banyak informasi setelah menghadapi salah satu tim terbaik dalam sepakbola.

    Kekalahan lain menyusul pada Juni, di Brasil. Namun, AS bangkit dan mengalahkan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027 itu beberapa hari kemudian, dalam laga yang diwarnai rentetan kartu merah pada menit-menit akhir.

    Setelah itu, AS melewati satu pekan tanpa kemenangan, sesuatu yang jarang terjadi, ketika juara dunia Spanyol datang berkunjung pada Oktober. Kekalahan pada laga pertama dan hasil imbang setelah bangkit pada pertemuan kedua memberi Hayes banyak hal untuk menjadi fokus sebelum Piala Dunia musim panas mendatang.

  • Apa saja agenda USWNT pada 2026?

    Masih ada satu jeda internasional resmi pada 2026, ketika Amerika Serikat akan berpartisipasi dalam Kejuaraan CONCACAF W. Empat tim teratas di turnamen itu akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, sementara dua tempat di turnamen play-off antarbenua juga diperebutkan. Artinya, timnas putri AS hanya perlu memenangi satu pertandingan, melawan El Salvador, untuk memastikan tiket ke Brasil.

    Semifinal turnamen yang akan digelar di AS itu berlangsung pada 1 Desember. Pertandingan perebutan tempat di play-off antarkonfederasi Piala Dunia menyusul keesokan harinya, sebelum laga perebutan tempat ketiga dan final digelar pada 5 Desember. Seluruh pertandingan perempat final, semifinal, dan perebutan tempat di play-off akan berlangsung di Texas Health Mansfield Stadium, sedangkan laga perebutan tempat ketiga dan final digelar di Shell Energy Stadium di Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cara menonton timnas putri Amerika Serikat pada 2026

    Hak siar USWNT sama dengan hak siar tim putra dan terbagi di beberapa jaringan. Untuk pemirsa berbahasa Inggris, hak siar dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports. Setiap pertandingan disiarkan langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan langsung melalui saluran TNT Sports.

    Saluran Turner tersedia melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Untuk pemirsa berbahasa Spanyol, hak siar saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menayangkan pertandingan melalui Peacock, Telemundo, dan Universo.

    Cari tahu lebih lanjut tentang paket terbaik untuk menonton USWNT di sini.

    Saksikan USWNT secara langsung di PeacockBerlangganan hari ini

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Jadwal dan hasil pertandingan timnas putri Amerika Serikat pada 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Januari14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 6-0 ParaguayLaga persahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Januari19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 5-0 CileLaga persahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 PT / 17.00 ETUSWNT 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Maret15.45 PT / 18.45 ETUSWNT 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Maret12.30 PT / 15.30 ETUSWNT 1-0 KolombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 April14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 2-1 JepangLaga persahabatanPayPal Park, San Jose
    15 April19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 0-1 JepangLaga persahabatanLumen Field, Seattle
    18 April18.00 PT / 21.00 ETUSWNT 3-0 JepangLaga persahabatanDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Juni14.30 PT / 17.30 ETBrasil 2-1 USWNTLaga persahabatanNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Juni17.30 PT / 20.30 ETBrasil 0-1 USWNTLaga persahabatanArena Castelao, Fortaleza
    10 Oktober11.30 PT / 14.30 ETUSWNT 0-2 SpanyolLaga persahabatanAudi Field, Washington D.C.
    13 Oktober16.00 PT / 19.00 ETUSWNT 2-2 SpanyolLaga persahabatanSubaru Park, Chester
    27 November14.00 PT / 17.00 ETUSWNT vs El SalvadorCONCACAF W ChampionshipTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Jadwal pertandingan dan rincian lebih lanjut untuk 2026 akan diumumkan pada waktunya.