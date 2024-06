Jadwal Inggris Vs Slowakia: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Jadwal pertandingan Inggris vs Slowakia - termasuk link live streaming serta prediksi line-up dan skor.

Beban ekspektasi serta harapan bangsa akan sekali lagi ditaruh di pundak skuad timnas Inggris, ketika mereka melangkah ke 16 besar Euro 2024 dengan melawan Slowakia di Gelsenkirchen, Minggu (30/6).

Tampil medioker dan membosankan di fase grup, The Three Lions tetap akan dijagokan melangkah ke perempat-final melawan pemenang laga Swiss vs Italia.

Inggris akan kembali ke Veltins-Arena, stadion di mana mereka mencatatkan kemenangan satu-satunya sepanjang Piala Eropa 2024 ini, yakni ketika gol tunggal Jude Bellingham membenamkan Serbia. Dua hasil imbang versus Denmark dan Slovenia yang mengikutinya memicu gelombang kecaman, kritikan, dan cemoohan terhadap Gareth Southgate, karena membuat skuad berisikan Pemain Terbaik La Liga (Bellingham), Pemain Terbaik Liga Primer Inggris (Phil Foden), Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris (Cole Palmer), dan top skor Bundesliga (Harry Kane) bermain seburuk itu.

Titik terangnya, Inggris menempati bagan turnamen yang bisa dibilang jauh lebih mudah, terpisah dari Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, hingga Belgia. Oleh karenanya, asa agar sepakbola bisa 'pulang' masih ada, asal Southgate bisa memperbaiki performa timnya.

Sementara itu Slowakia lolos sebagai tim peringkat tiga Grup E usai mengalahkan Belgia di laga pertama, sebelum dibekap Ukraina, dan menahan Rumania sang juara grup.

Di bawah, GOAL menyajikan segala informasi yang perlu Anda tahu terkait laga Inggris vs Slowakia di 16 besar Piala Eropa atau Euro 2024...