Jadwal Chelsea Vs Bournemouth: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Jadwal pertandingan Chelsea vs Bournemouth - termasuk link live streaming serta prediksi line-up dan skor.

Hanya terpisahkan tiga poin di klasemen, Chelsea dan Bournemouth akan saling bertemu untuk memanaskan pacuan empat besar Liga Primer Inggris, Rabu (15/1) dini hari WIB.

The Blues akhirnya kembali jalur kemenangan setelah empat laga beruntun memetik hasil minor. Adalah klub League Two Morecambe yang menjadi korban amukan 'Tim B' Enzo Maresca pada putaran ketiga Piala FA, dibantai 5-0. Tapi menyebutnya 'amukan' sebenarnya tak tepat-tepat amat, karena Chelsea sempat kesulitan membongkar pertahanan The Shrimps sebelum akhirnya memecah kebuntuan lewat gol apik Tosin Adarabioyo, yang notabene merupakan seorang bek. Barulah setelah Marc Cucurella masuk, skema Maresca terlihat bisa berjalan normal, dan tuan rumah berhasil menyarangkan empat gol tambahan. Pendek kata, The Blues masih terlihat limbung bahkan ketika dihadapkan pada tim calon degradasi dari divisi empat.

Maka, naif jika mengesampingkan kemungkinan Bournemouth membuat kejutan di Stamford Bridge besok Rabu. The Cherries asuhan Andoni Iraola menjadi salah satu tim kejutan EPL musim ini, bertengger di peringkat tujuh dan hanya tertinggal tiga poin dari Chelsea. Mereka tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir, dan musim ini sudah mengalahkan Manchester United, Manchester City, Arsenal, serta Tottenham di Liga Primer Inggris.

Di bawah, GOAL menyajikan segala informasi yang perlu Anda tahu terkait laga Chelsea vs Bournemouth di Liga Primer Inggris (EPL) 2024/25...