Pasalnya, VfL Bochum sangat berharap agar Goretzka, di akhir kariernya, kembali mengenakan seragam klub tempat ia memulai karier pemuda dan karier profesionalnya. Impian untuk meraih prestasi gemilang dalam beberapa tahun ke depan masih tetap hidup.
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"Itulah harapan besar kami!" VfL Bochum berencana melakukan transfer besar-besaran dengan Leon Goretzka
"Leon telah membuat banyak orang di Bochum bangga. Dia kini akan bermain lagi di level tertinggi, sebelum akhirnya, semoga saja, kembali ke sini. Itulah harapan besar kami – dan semoga juga harapannya," kata Direktur Olahraga Ilja Kaenzig kepada Sport Bild.
Goretzka bergabung dengan akademi muda Bochum pada tahun 2001 dan menjalani semua jenjang tim muda di sana selama lebih dari dua belas tahun, sebelum akhirnya bergabung dengan FC Schalke 04 pada tahun 2013. Untuk tim senior VfL, dia tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, dengan catatan 12 kontribusi gol (empat gol, delapan assist).
Kapan kembalinya Goretzka ke VfL bisa dianggap realistis? "Jika renovasi Ruhrstadion selesai, itu akan menjadi waktu yang tepat. Kita lihat saja berapa lama kontrak berikutnya, setelah itu mungkin dia akan menandatangani kontrak terakhirnya di Castroper Straße," jelas Kaenzig.
Ruhrstadion di Bochum direncanakan akan dimodernisasi hingga tahun 2029. Jadi, hal itu sebenarnya bisa sesuai dengan jadwal Goretzka. Pemain itu sendiri bahkan mengatakan selama perayaan juara di Marienplatz bahwa pindah ke VfL "selalu menjadi opsi". Namun, untuk saat ini, pemain berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya pada musim panas mendatang, dengan durasi minimal dua tahun dan idealnya tiga tahun. Terakhir, kabarnya AC Milan telah menawarinya kontrak semacam itu.
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Leon Goretzka: Pindah ke Milan mungkin batal setelah hengkang dari Bayern
Pindah ke ibu kota mode Italia tanpa biaya transfer bahkan sempat dianggap sangat mungkin terjadi, sebelum Rossoneri mengalami kekalahan telak pada pekan terakhir, kehilangan tiket Liga Champions akibat kekalahan 1-2 dari Cagliari, dan kemudian diikuti dengan pemecatan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jajaran manajemen olahraga.
Korban dari hal ini bukan hanya pelatih Massimiliano Allegri, yang telah memilih Goretzka sebagai pemain incaran, tetapi juga para pengambil keputusan di sekitar direktur olahraga Igli Tare, yang telah mengajukan tawaran kontrak kepada pemain timnas Jerman tersebut. Saat ini, masih dipertanyakan apakah hal ini akan tetap berlaku setelah perombakan total di jajaran pimpinan. Menurut kabar yang beredar, pemilik Milan (RedBird Capital) berharap dapat merekrut Ralf Rangnick sebagai direktur olahraga, sementara pelatih baru diperkirakan akan dijabat oleh Oliver Glasner, yang konon telah memberikan persetujuannya kepada klub.
Mungkin saja kasus Goretzka di Milan akan kembali bergulir setelah situasi kepemimpinan yang bergejolak mereda, namun sebaliknya juga patut dipertanyakan apakah Goretzka sendiri tidak mengalami perubahan pikiran mengingat kegagalan klub lolos ke Liga Champions.
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Leon Goretzka: "Tujuan impian" FC Arsenal mungkin tidak masuk akal dari segi olahraga
Selain Milan, Atletico Madrid juga sangat tertarik untuk merekrut Goretzka secara gratis. Pada bursa transfer musim dingin, Rojiblancos bahkan dilaporkan telah menawarkan sedikit biaya transfer kepada Bayern agar dapat langsung merekrut gelandang tengah tersebut. Namun, Goretzka sendiri menolak tawaran tersebut demi menyelesaikan musim bersama Bayern.
Awalnya, Premier League konon menjadi tujuan impian Goretzka setelah kontraknya di Munich berakhir. Dan ke sana pula pemain kelahiran Bochum ini mungkin benar-benar akan berlabuh setelah kegagalan negosiasi dengan Milan. Gazzeta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa perwakilan Goretzka telah kembali menghubungi FC Arsenal. The Gunners konon telah lama menjadi "tujuan impian" bagi Goretzka.
Hal ini juga dilaporkan oleh Bild pada awal Maret, ketika sudah jelas sejak lama bahwa kontrak Goretzka di Munich tidak akan diperpanjang. Saat itu, Arsenal konon memiliki "peluang terbaik" untuk mendapatkan Goretzka, namun muncul pertanyaan, peran apa yang bisa ia mainkan di sana mengingat lini tengah The Gunners yang diisi oleh pemain-pemain ternama.
Goretzka sendiri tidak akan melihat dirinya sebagai pemain cadangan permanen, namun mengingat persaingan dan fakta bahwa Arsenal baru saja menjalani musim yang luar biasa dengan gelar juara liga dan final Liga Champions, sulit untuk membayangkan bahwa Goretzka dapat memainkan peran yang terlalu besar di skuad bintang The Gunners.
Peluang tersebut kemungkinan lebih besar di klub-klub besar Italia yang juga tertarik, seperti Juventus atau Inter Milan. Terutama Inter, yang baru saja meraih gelar ganda, dapat menarik perhatian dengan Liga Champions dan prospek meraih gelar lainnya.