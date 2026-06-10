"Itulah harapan besar kami!" VfL Bochum berencana melakukan transfer besar-besaran dengan Leon Goretzka

"Leon telah membuat banyak orang di Bochum bangga. Dia kini akan bermain lagi di level tertinggi, sebelum akhirnya, semoga saja, kembali ke sini. Itulah harapan besar kami – dan semoga juga harapannya," kata Direktur Olahraga Ilja Kaenzig kepada Sport Bild.

Goretzka bergabung dengan akademi muda Bochum pada tahun 2001 dan menjalani semua jenjang tim muda di sana selama lebih dari dua belas tahun, sebelum akhirnya bergabung dengan FC Schalke 04 pada tahun 2013. Untuk tim senior VfL, dia tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, dengan catatan 12 kontribusi gol (empat gol, delapan assist).

Kapan kembalinya Goretzka ke VfL bisa dianggap realistis? "Jika renovasi Ruhrstadion selesai, itu akan menjadi waktu yang tepat. Kita lihat saja berapa lama kontrak berikutnya, setelah itu mungkin dia akan menandatangani kontrak terakhirnya di Castroper Straße," jelas Kaenzig.

Ruhrstadion di Bochum direncanakan akan dimodernisasi hingga tahun 2029. Jadi, hal itu sebenarnya bisa sesuai dengan jadwal Goretzka. Pemain itu sendiri bahkan mengatakan selama perayaan juara di Marienplatz bahwa pindah ke VfL "selalu menjadi opsi". Namun, untuk saat ini, pemain berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya pada musim panas mendatang, dengan durasi minimal dua tahun dan idealnya tiga tahun. Terakhir, kabarnya AC Milan telah menawarinya kontrak semacam itu.