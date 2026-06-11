"Itu lebih mirip pertandingan amal": Para pakar TV mengkritik pertandingan pembuka Piala Dunia 2026

Kesalahan fatal yang dilakukan gelandang bertahan Afrika Selatan, Yaya Sithole, saat kehilangan bola di kotak penalti sendiri pada menit ke-9 memungkinkan tim Meksiko mencetak gol pembuka yang disambut sorak-sorai meriah oleh sekitar 80.000 penonton di Stadion Azteca; Julian Quinones berhasil mencetak gol pertama di Piala Dunia ini.

Sithole diusir dari lapangan pada awal babak kedua karena melakukan pelanggaran keras yang berujung kartu merah (50.), dan dengan keunggulan jumlah pemain, bintang penyerang Raul Jimenez menambah skor menjadi 2-0 untuk Meksiko pada menit ke-67. Di fase akhir pertandingan, terjadi dua kartu merah lagi: Pertama, pemain serang pengganti Afrika Selatan, Themba Zwane, mendapat kartu merah karena dugaan tindakan kekerasan setelah intervensi VAR (84). Di masa tambahan waktu, wasit Brasil Wilton Pereira Sampaio menilai pelanggaran yang dilakukan bek tengah Meksiko, Cesar Montes, sebagai pelanggaran keras dan juga mengusirnya dari lapangan.

Klopp menggunakan kartu merah untuk Montes sebagai acuan untuk penilaian permainannya: "Situasi ini sedikit menggambarkan keseluruhan pertandingan. Secara taktis, itu sangat buruk. Keduanya tidak bermain baik. Ada sebelas lawan sembilan, dan kamu malah terjebak dalam serangan balik. Kenapa kamu terjebak dalam serangan balik? (…) Itu adalah masalah umum sepanjang pertandingan. Afrika Selatan sama sekali tidak memanfaatkannya," kata pria berusia 58 tahun itu, yang saat ini bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk Red Bull.

Sementara itu, Streich menganalisis: "Sebenarnya kita heran: Tiga kartu merah - tapi tidak banyak yang terjadi, intensitasnya sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir pertandingan akan berlangsung sangat seru. Tapi ternyata tidak demikian."

Dengan kemenangan di laga pembuka, Meksiko telah meletakkan fondasi untuk lolos ke babak gugur. Sebagai tuan rumah bersama putaran final, mereka akan melanjutkan pertandingan melawan Korea Selatan minggu depan. Sementara itu, tim Afrika Selatan sudah berada di bawah tekanan dalam pertandingan grup kedua mereka melawan Republik Ceko.