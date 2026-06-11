"Sebelum pertandingan, ada perasaan bahwa suasana sangat memanas dan saya mengharapkan intensitas yang tinggi. Sudah bisa diprediksi bahwa ruang gerak akan terbuka lebar—tapi saya kira mereka akan saling beradu dengan sengit dan pertarungan akan berlangsung sengit. Tapi sebenarnya, pertandingan itu lebih mirip pertandingan amal," keluh mantan pemain tim nasional Kramer dalam perannya sebagai pakar ZDF setelah kemenangan 2-0 tuan rumah bersama Meksiko atas Afrika Selatan pada Kamis malam.
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"Itu lebih mirip pertandingan amal": Para pakar TV mengkritik pertandingan pembuka Piala Dunia 2026
"Keduanya sepertinya membiarkan diri mereka dikuasai. Munculnya gelombang Laola di tribun penonton bukanlah pertanda baik bagi sebuah pertandingan sepak bola — dan ada beberapa yang terjadi, bahkan sejak babak pertama," kata Kramer dalam kritiknya.
Sebelumnya, Streich, pelatih lama SC Freiburg, telah menekankan bahwa ia terutama "kecewa" dengan tim Afrika Selatan. "Karena saya pikir mereka memiliki formasi yang lebih baik dan akan melawan. Tapi ruang-ruangnya begitu luas. Gol kebobolan di awal membuat mereka terkejut dan kemudian itu mengecewakan," kata Streich di ZDF.
Di MagentaTV, mantan pelatih BVB dan Liverpool, Jürgen Klopp, yang merupakan pakar Piala Dunia di stasiun TV berbayar tersebut, juga mengkritik penampilan Afrika Selatan: "Mereka hanya melakukan terlalu sedikit. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka tidak mau. Tapi mereka tidak berhasil memanfaatkannya dengan baik."
- AFP
Meksiko vs. Afrika Selatan: "Tiga Kartu Merah — tapi sebenarnya tidak banyak yang terjadi"
Kesalahan fatal yang dilakukan gelandang bertahan Afrika Selatan, Yaya Sithole, saat kehilangan bola di kotak penalti sendiri pada menit ke-9 memungkinkan tim Meksiko mencetak gol pembuka yang disambut sorak-sorai meriah oleh sekitar 80.000 penonton di Stadion Azteca; Julian Quinones berhasil mencetak gol pertama di Piala Dunia ini.
Sithole diusir dari lapangan pada awal babak kedua karena melakukan pelanggaran keras yang berujung kartu merah (50.), dan dengan keunggulan jumlah pemain, bintang penyerang Raul Jimenez menambah skor menjadi 2-0 untuk Meksiko pada menit ke-67. Di fase akhir pertandingan, terjadi dua kartu merah lagi: Pertama, pemain serang pengganti Afrika Selatan, Themba Zwane, mendapat kartu merah karena dugaan tindakan kekerasan setelah intervensi VAR (84). Di masa tambahan waktu, wasit Brasil Wilton Pereira Sampaio menilai pelanggaran yang dilakukan bek tengah Meksiko, Cesar Montes, sebagai pelanggaran keras dan juga mengusirnya dari lapangan.
Klopp menggunakan kartu merah untuk Montes sebagai acuan untuk penilaian permainannya: "Situasi ini sedikit menggambarkan keseluruhan pertandingan. Secara taktis, itu sangat buruk. Keduanya tidak bermain baik. Ada sebelas lawan sembilan, dan kamu malah terjebak dalam serangan balik. Kenapa kamu terjebak dalam serangan balik? (…) Itu adalah masalah umum sepanjang pertandingan. Afrika Selatan sama sekali tidak memanfaatkannya," kata pria berusia 58 tahun itu, yang saat ini bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk Red Bull.
Sementara itu, Streich menganalisis: "Sebenarnya kita heran: Tiga kartu merah - tapi tidak banyak yang terjadi, intensitasnya sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir pertandingan akan berlangsung sangat seru. Tapi ternyata tidak demikian."
Dengan kemenangan di laga pembuka, Meksiko telah meletakkan fondasi untuk lolos ke babak gugur. Sebagai tuan rumah bersama putaran final, mereka akan melanjutkan pertandingan melawan Korea Selatan minggu depan. Sementara itu, tim Afrika Selatan sudah berada di bawah tekanan dalam pertandingan grup kedua mereka melawan Republik Ceko.
Meksiko vs. Afrika Selatan 2:0 (1:0) - data pertandingan pembuka Piala Dunia 2026
Pertandingan
Meksiko vs. Afrika Selatan
Hasil
2:0 (1:0)
Gol
1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.)
Kartu Merah
Sithole (Afrika Selatan, 50.), Zwane (Afrika Selatan, 84.), Montes (Meksiko, 90.+2)
Grup
A
Lokasi
Azteca (Kota Meksiko)