Isu akan hengkang?.. Renard menjelaskan krisis Tunisia setelah tersingkir dari Piala Dunia

Selain itu, Elias Al-Sakhiri, kapten tim nasional Tunisia, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada masyarakat Tunisia, mengakui bahwa penampilan tim dalam dua pertandingan melawan Swedia dan Jepang sangat “memalukan” dan tidak dapat diterima, serta menekankan bahwa para pemain bertanggung jawab penuh atas hasil bencana di Piala Dunia.
Menurut Radio Jawhara, Al-Sakhiri mengatakan dalam pernyataannya setelah kekalahan telak 4-0 dari Jepang pada Minggu pagi di Monterrey: “Kami meminta maaf kepada rakyat Tunisia… dan kami harus menanggung tanggung jawab kami. Kami tidak berada pada level yang diharapkan untuk berlaga di Piala Dunia.”
Kapten “El-Nisour” ini mengakui bahwa timnya memang belum memiliki level yang dibutuhkan untuk bersaing di turnamen ini, dengan mengatakan: “Kenyataannya, kami tidak memiliki level yang memadai untuk mengikuti turnamen sebesar ini. Berpartisipasi di Piala Dunia membutuhkan kerja keras dan konsisten selama bertahun-tahun.”
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Al-Sakhiri menyerukan penyusunan “peta jalan dan rencana masa depan” yang komprehensif untuk memajukan sepak bola Tunisia, dengan fokus pada pembinaan sejak tingkat pemuda dan remaja. Ia mengatakan: “Jika kita ingin mengembangkan sepak bola Tunisia, kita harus bekerja di berbagai tingkatan, seperti yang dilakukan sejumlah tim nasional Afrika.”