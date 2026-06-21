Isu akan hengkang?.. Renard menjelaskan krisis Tunisia setelah tersingkir dari Piala Dunia

Dalam pernyataan pertamanya setelah pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Renard mengatakan kepada BeIN Sports bahwa timnya harus menghadapi gol cepat (menit ke-4) "yang sangat memengaruhi moral para pemain" saat menghadapi tim nasional Jepang yang ia gambarkan sebagai "tim kelas atas", sambil mengakui bahwa kelemahan pertahanan terus berlanjut di babak kedua di mana timnya tidak mampu menjaga gawangnya "dengan sempurna".

Pelatih asal Prancis berusia 57 tahun itu, yang mengambil alih jabatan menggantikan Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia, menambahkan: “Kami memiliki masalah di semua lini, terutama di lini pertahanan. Saya melihat adanya kekurangan komunikasi yang parah di antara para pemain, yang membuat kami melakukan begitu banyak kesalahan dan harus membayar harganya dengan mahal.”

Ia menegaskan: "Penampilan kami sama sekali tidak dapat diterima, dan tidak sesuai dengan level turnamen sebesar Piala Dunia. Kita harus mengakui hal itu dan tidak mencari-cari alasan."

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