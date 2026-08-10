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Inter Milan hidupkan lagi minat pada bek Tottenham Djed Spence saat kesepakatan Moussa Diaby mandek
Inter beralih ke Spence setelah pembicaraan Diaby menemui jalan buntu
Inter terpaksa meninjau ulang strategi rekrutmen mereka pada musim panas ini setelah muncul komplikasi dalam upaya memburu Diaby. Winger asal Prancis itu, yang meninggalkan Premier League untuk bergabung dengan Al Ittihad di Liga Pro Saudi, sempat diidentifikasi sebagai tambahan besar bagi tim asuhan Cristian Chivu. Namun, transfer itu untuk saat ini tidak berlanjut karena ada selisih valuasi yang signifikan antara kedua klub.
Spence kembali muncul sebagai kandidat yang layak untuk mengisi peran wing-back di San Siro. Pemain berusia 23 tahun itu berada di posisi atas daftar pendek klub pada awal musim panas ini sebelum Inter mengalihkan perhatian mereka ke target-target yang lebih berorientasi menyerang seperti Diaby. Kini, dengan pemain internasional Prancis itu tampak di luar jangkauan, Spence kembali masuk dalam pertimbangan mereka sebagai solusi untuk sisi kanan, menurut Sky Sports.
Tottenham tetapkan harga jual pasti untuk Spence
Meski status Spence sempat menjadi figur pinggiran pada beberapa periode dalam kariernya di Tottenham, klub Premier League itu tidak siap melepasnya dengan harga murah. Tottenham dikabarkan meminta total paket senilai sekitar £30 juta untuk bek tersebut, angka yang mencerminkan potensinya dan sisa durasi kontraknya.
Spence masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Tottenham Hotspur Stadium, dan klub juga memegang opsi perpanjangan satu tahun lagi, yang memberi mereka posisi tawar yang kuat saat tenggat waktu transfer semakin dekat.
Rincian finansial dari Italia menyebutkan bahwa kesepakatan itu bisa disusun dengan memasukkan bonus terkait performa untuk menjembatani selisih penilaian kedua klub. Secara spesifik, laporan menunjukkan pemain tim nasional itu bisa meninggalkan London dengan nilai £30 juta ditambah £5 juta dalam bentuk bonus.
Raksasa Premier League mengintai di belakang layar
Inter Milan bukan satu-satunya klub besar yang memantau situasi sang bek dengan saksama pada musim panas ini. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya kian memanas seiring rival domestik di Inggris mempertimbangkan tambahan kekuatan di lini belakang mereka sendiri.
Menurut Ben Jacobs, Spence telah ditawarkan kepada Liverpool dan Manchester United ketika para perwakilannya menjajaki setiap kemungkinan untuk kepindahan. Kedua klub Premier League itu saat ini sedang menilai opsi mereka di sisi lapangan, dan fleksibilitas yang ditawarkan pemain yang bisa bermain di sisi kanan maupun kiri sangat dihargai dalam pembangunan skuad modern.
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Spence mencari jaminan tampil di tim utama
Nilai sang bek tetap tinggi setelah melewati periode ketika ia membuktikan kualitasnya di panggung terbesar. Reputasinya secara khusus terangkat berkat serangkaian penampilan dinamis dan penuh energi selama Piala Dunia, yang menunjukkan kemampuannya untuk memberi pengaruh dalam fase menyerang maupun bertahan dalam permainan.
Spence dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Tottenham jika peluang yang tepat muncul, dengan fokus utamanya adalah peran yang menawarkan jaminan bermain di tim utama. Daya tarik San Siro dan kesempatan untuk bersaing memperebutkan Scudetto bisa menjadi faktor penentu, asalkan Inter dapat merampungkan kesepakatan dengan Spurs.
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