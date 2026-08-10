Inter terpaksa meninjau ulang strategi rekrutmen mereka pada musim panas ini setelah muncul komplikasi dalam upaya memburu Diaby. Winger asal Prancis itu, yang meninggalkan Premier League untuk bergabung dengan Al Ittihad di Liga Pro Saudi, sempat diidentifikasi sebagai tambahan besar bagi tim asuhan Cristian Chivu. Namun, transfer itu untuk saat ini tidak berlanjut karena ada selisih valuasi yang signifikan antara kedua klub.

Spence kembali muncul sebagai kandidat yang layak untuk mengisi peran wing-back di San Siro. Pemain berusia 23 tahun itu berada di posisi atas daftar pendek klub pada awal musim panas ini sebelum Inter mengalihkan perhatian mereka ke target-target yang lebih berorientasi menyerang seperti Diaby. Kini, dengan pemain internasional Prancis itu tampak di luar jangkauan, Spence kembali masuk dalam pertimbangan mereka sebagai solusi untuk sisi kanan, menurut Sky Sports.