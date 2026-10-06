Inter sudah menatap masa depan dengan strategi di bursa transfer yang, kecuali ada kejutan dan perubahan arah, telah mengidentifikasi posisi dan lini yang akan menjadi tempat investasi dari anggaran terbesar yang akan tersedia bagi direktur olahraga baru, Dario Baccin.
Rekrutan besar diperkirakan akan diarahkan ke lini pertahanan, lini serang akan diperkuat, dan keinginan klub adalah juga memasukkan seorang gelandang ke dalam skuad yang memiliki dampak ekonomi sangat rendah dari sisi amortisasi dan, jika memungkinkan, juga gaji. Dan di antara nama-nama yang mulai diperiksa sang petinggi ada dua profil yang kontraknya habis pada Juni dan sudah ditawarkan.