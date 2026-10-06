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cm anguissa kovacic inter
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter membidik transfer Anguissa dan Kovacic secara gratis

Inter
SSC Napoli
Manchester City
M. Kovacic
A. Zambo Anguissa

Bukan hanya Bernabé, dua pemain lain yang kontraknya akan habis juga telah ditawarkan kepada Inter.

Inter sudah menatap masa depan dengan strategi di bursa transfer yang, kecuali ada kejutan dan perubahan arah, telah mengidentifikasi posisi dan lini yang akan menjadi tempat investasi dari anggaran terbesar yang akan tersedia bagi direktur olahraga baru, Dario Baccin.

Rekrutan besar diperkirakan akan diarahkan ke lini pertahanan, lini serang akan diperkuat, dan keinginan klub adalah juga memasukkan seorang gelandang ke dalam skuad yang memiliki dampak ekonomi sangat rendah dari sisi amortisasi dan, jika memungkinkan, juga gaji. Dan di antara nama-nama yang mulai diperiksa sang petinggi ada dua profil yang kontraknya habis pada Juni dan sudah ditawarkan.


  • Sebagai pengganti Calhanoglu?

    Kesan yang muncul, seperti dilaporkan Tuttosport, adalah bahwa pada akhir tahun nanti akan ada beberapa pemain yang hengkang di sektor tersebut, seperti Henrik Mkhitaryan, yang tahun ini pada menit-menit terakhir mendapatkan perpanjangan kontrak terakhirnya, tetapi juga Hakan Calhanoglu, yang untuk saat ini masih memiliki jarak yang sangat besar antara tawaran dan permintaan soal pembaruan kontrak. Selain itu, jangan dilupakan, situasi Sucic, Stankovic, dan Zielinski juga harus dipantau, baik karena menit bermain (dua nama pertama) maupun karena usia dan kontrak (berakhir pada 2028 untuk eks-Napoli itu).

  • ANGUISSA DAN KOVACIC

    Maka, patut dicermati para pemain yang kontraknya akan habis pada 30 Juni 2027 dan, akibatnya, sudah bisa menandatangani pra-kontrak dengan klub baru mulai Januari.

    Menurut Tuttosport, Inter sudah lama mengikuti perkembangan negosiasi antara Frank Zambo-Anguissa dan Napoli untuk perpanjangan kontrak yang belum juga menemui titik terang. Perpisahan menjadi jalur yang paling mungkin, dengan Milan juga menunjukkan minat pada masa jeda ini. Gelandang asal Kamerun itu disukai karena memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda dibanding para gelandang yang sudah ada di Milan.


    Nama lainnya adalah potensi kembalinya ke Inter, mengingat pada Juni nanti kontrak Mateo Kovacic dengan Manchester City juga akan berakhir. Bagi pemain Kroasia itu, hal tersebut akan seperti menutup lingkaran setelah memenangi segalanya di berbagai penjuru Eropa, dan ia telah ditawarkan, tetapi hingga saat ini ia memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Sucic dan Zielinski.

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