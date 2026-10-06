Maka, patut dicermati para pemain yang kontraknya akan habis pada 30 Juni 2027 dan, akibatnya, sudah bisa menandatangani pra-kontrak dengan klub baru mulai Januari.

Menurut Tuttosport, Inter sudah lama mengikuti perkembangan negosiasi antara Frank Zambo-Anguissa dan Napoli untuk perpanjangan kontrak yang belum juga menemui titik terang. Perpisahan menjadi jalur yang paling mungkin, dengan Milan juga menunjukkan minat pada masa jeda ini. Gelandang asal Kamerun itu disukai karena memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda dibanding para gelandang yang sudah ada di Milan.





Nama lainnya adalah potensi kembalinya ke Inter, mengingat pada Juni nanti kontrak Mateo Kovacic dengan Manchester City juga akan berakhir. Bagi pemain Kroasia itu, hal tersebut akan seperti menutup lingkaran setelah memenangi segalanya di berbagai penjuru Eropa, dan ia telah ditawarkan, tetapi hingga saat ini ia memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Sucic dan Zielinski.