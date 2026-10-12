Perayaan pecah di akun Instagram resmi klub begitu promosi dipastikan.

Merayakan pencapaian yang telah dinantikan selama 35 tahun, klub mengunggah: "INTER DE LIMEIRA TELAH BANGKIT! INTER DE LIMEIRA NAIK KE CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B! Bersoraklah, menangislah, peluklah mereka yang telah berjuang dan percaya bersamamu. Impian kita telah menjadi kenyataan!

"Pencapaian ini adalah hasil kerja keras setiap pemain, setiap anggota staf, dan setiap profesional di klub. Semua ini juga berkat dukungan para mitra kami dan kekuatan suporter yang tak pernah membiarkan Inter de Limeira melangkah sendirian!

"INI UNTUKMU, LIMEIRA! PROMOSI INI MILIK KITA!"



