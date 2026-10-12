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Inter de Limeira yang didukung Ronaldo dan Roberto Carlos pastikan promosi ke Serie B setelah absen 35 tahun
- DeFodi Images
Tonggak bersejarah mengakhiri masa pengasingan panjang
Tim asal Sao Paulo itu memastikan kembalinya mereka yang bersejarah ke divisi kedua setelah unggul atas Brusque berkat jumlah gol yang dicetak dalam klasemen akhir Grup B. Promosi itu menjadi puncak kebangkitan mengesankan di bawah kepemilikan korporasi baru klub tersebut, yang didukung duo legenda Brasil, Ronaldo dan Carlos. Meski kalah 2-0 dari juara grup Ferroviaria, Inter memastikan tiket promosi ketika pesaing terdekatnya hanya mampu bermain imbang dalam pertandingan yang tertunda.
Unggahan di media sosial memuji pencapaian
Perayaan pecah di akun Instagram resmi klub begitu promosi dipastikan.
Merayakan pencapaian yang telah dinantikan selama 35 tahun, klub mengunggah: "INTER DE LIMEIRA TELAH BANGKIT! INTER DE LIMEIRA NAIK KE CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B! Bersoraklah, menangislah, peluklah mereka yang telah berjuang dan percaya bersamamu. Impian kita telah menjadi kenyataan!
"Pencapaian ini adalah hasil kerja keras setiap pemain, setiap anggota staf, dan setiap profesional di klub. Semua ini juga berkat dukungan para mitra kami dan kekuatan suporter yang tak pernah membiarkan Inter de Limeira melangkah sendirian!
"INI UNTUKMU, LIMEIRA! PROMOSI INI MILIK KITA!"
- Anadolu Agency
Investor legendaris ikut dalam perayaan penuh euforia
Ronaldo, investor klub, langsung ikut merayakan di media sosial. Setelah mengunggah ulang pengumuman klub ke Instagram Story-nya, penyerang legendaris asal Brasil itu hanya menulis: "Vamoo", disertai tiga emoji tepuk tangan.
Empat pesaing menentukan arah musim mendatang
Musim kompetisi kasta ketiga ditutup dengan duel Maringa melawan Ferroviaria untuk memperebutkan gelar juara. Bersama Santa Cruz, keempat tim yang baru promosi kini menghadapi tugas berat untuk merombak skuad demi menghadapi ketatnya persaingan Serie B. Dukungan kuat dari jajaran direksi dan perekrutan pemain yang cermat mutlak diperlukan jika Maringa ingin bertahan musim depan.
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