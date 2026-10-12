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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Inter de Limeira yang didukung Ronaldo dan Roberto Carlos pastikan promosi ke Serie B setelah absen 35 tahun

Inter de Limeira
R. Carlos
Serie C
Serie B

Dua legenda Brasil, Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos, turut mengawal pencapaian luar biasa ketika klub yang mereka dukung, Inter de Limeira, memastikan promosi ke Serie B. Akhir pekan penutup Serie C yang dramatis mengukuhkan pencapaian bersejarah itu, mengakhiri 35 tahun absen dari kasta kedua meski Inter de Limeira kalah pada laga terakhir.

  • imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images

    Tonggak bersejarah mengakhiri masa pengasingan panjang

    Tim asal Sao Paulo itu memastikan kembalinya mereka yang bersejarah ke divisi kedua setelah unggul atas Brusque berkat jumlah gol yang dicetak dalam klasemen akhir Grup B. Promosi itu menjadi puncak kebangkitan mengesankan di bawah kepemilikan korporasi baru klub tersebut, yang didukung duo legenda Brasil, Ronaldo dan Carlos. Meski kalah 2-0 dari juara grup Ferroviaria, Inter memastikan tiket promosi ketika pesaing terdekatnya hanya mampu bermain imbang dalam pertandingan yang tertunda.


  • Unggahan di media sosial memuji pencapaian

    Perayaan pecah di akun Instagram resmi klub begitu promosi dipastikan.

    Merayakan pencapaian yang telah dinantikan selama 35 tahun, klub mengunggah: "INTER DE LIMEIRA TELAH BANGKIT! INTER DE LIMEIRA NAIK KE CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B! Bersoraklah, menangislah, peluklah mereka yang telah berjuang dan percaya bersamamu. Impian kita telah menjadi kenyataan!

    "Pencapaian ini adalah hasil kerja keras setiap pemain, setiap anggota staf, dan setiap profesional di klub. Semua ini juga berkat dukungan para mitra kami dan kekuatan suporter yang tak pernah membiarkan Inter de Limeira melangkah sendirian!

    "INI UNTUKMU, LIMEIRA! PROMOSI INI MILIK KITA!"


  • imago-sport-1079661069.jpgAnadolu Agency

    Investor legendaris ikut dalam perayaan penuh euforia

    Ronaldo, investor klub, langsung ikut merayakan di media sosial. Setelah mengunggah ulang pengumuman klub ke Instagram Story-nya, penyerang legendaris asal Brasil itu hanya menulis: "Vamoo", disertai tiga emoji tepuk tangan.

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