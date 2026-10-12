Inter, Barcelona Incar Diouf: Bersaing dengan Tiga Klub Besar Lainnya

Inter terus melaju di liga dan bersiap menghadapi laga penting di Liga Champions yang bisa menjadi titik balik musim mereka. Cristian Chivu terus mengubah wajah timnya, tetapi salah satu dari sedikit pemain yang tak tergantikan pada awal musim ini adalah sosok yang menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini: Andy Diouf.





Perubahan perannya dari gelandang tengah menjadi pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan telah meyakinkan semua orang di Appiano Gentile dan membuat Zinedine Zidane memanggilnya ke tim nasional Prancis. Karena itu, banyak klub top Eropa juga mulai mengincarnya.