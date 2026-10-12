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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Barcelona Incar Diouf: Bersaing dengan Tiga Klub Besar Lainnya

Inter
A. Diouf
Transfers
Chelsea
Arsenal
Paris Saint-Germain

Perubahan peran pemain asal Prancis itu menjadi pemain sayap tak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa.

Inter terus melaju di liga dan bersiap menghadapi laga penting di Liga Champions yang bisa menjadi titik balik musim mereka. Cristian Chivu terus mengubah wajah timnya, tetapi salah satu dari sedikit pemain yang tak tergantikan pada awal musim ini adalah sosok yang menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini: Andy Diouf.


Perubahan perannya dari gelandang tengah menjadi pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan telah meyakinkan semua orang di Appiano Gentile dan membuat Zinedine Zidane memanggilnya ke tim nasional Prancis. Karena itu, banyak klub top Eropa juga mulai mengincarnya.

  • KARAKTERISTIK "EROPA"

    Performa pemain sayap asal Prancis itu terus meningkat. Selain mencatatkan tiga assist dalam lima pertandingan Serie A yang telah ia mainkan sejauh ini, ia juga mencuri perhatian lewat kepercayaan diri yang ditunjukkannya di lapangan dalam peran barunya, kemampuannya menghadapi lawan dengan kecepatan dalam duel satu lawan satu, serta pemahamannya yang baik terhadap fase bertahan. Semua kualitas itu membuatnya menarik untuk sepak bola di level internasional.

  • Tiga tim besar berturut-turut

    Menurut laporan Caught Off di Inggris, Chelsea, Arsenal, dan PSG sudah mengincar Diouf sejak akhir tahun lalu. Ketiga klub papan atas itu memprioritaskan pemantauan di Italia.

  • Barcelona juga ikut bersaing.

    Namun, tiga klub besar itu tidak sendirian. Seperti juga dikonfirmasi Fichajes di Spanyol, Barcelona turut mengincar Diouf. Menjelang musim panas mendatang, dengan kepergian Balde yang sudah diumumkan, Barcelona tengah mencari pemain untuk memperkuat sisi kanan.

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  • HARGA MENINGKAT

    Dibeli dari Lens seharga sekitar 20 juta euro pada musim panas 2025, penampilannya membuat nilai transfer dan harga yang mungkin diminta Inter untuknya terus meningkat. Menurut portal Inggris tersebut, nilainya kini sudah mencapai 50 juta euro, tetapi Inter tetap ingin mempertahankannya di Milan untuk waktu yang lama.