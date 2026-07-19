"Kita juga harus mengakui bahwa kita telah gagal total, dan ini sudah ketiga kalinya berturut-turut. Saya selalu bercanda dengan teman-teman Italia saya, mungkin lebih baik tidak pergi ke Piala Dunia sama sekali daripada pulang begitu saja. Ini sungguh memalukan sekali," kata Klinsmann.

“Sungguh menyakitkan melihat di mana posisi kita saat ini, dan karena itu ada harapan bahwa kita bisa belajar banyak hal dari tim lain serta mengubah seluruh budaya di tim kita agar bisa kembali bersaing. Namun, kita masih sangat, sangat jauh dari level teratas dunia. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui hal itu.”

Untuk kembali meraih kesuksesan, menurut mantan pelatih tim nasional Jerman itu, kita harus melihat “melampaui batas-batas”. “Penting untuk mengumpulkan informasi” tentang bagaimana tim-tim lain bekerja, “agar bisa memperbaiki tim kita sendiri,” kata Klinsmann, yang menekankan: “Kita sekarang menghadapi jalan yang penuh rintangan.”