Dalam wawancara dengan SID, pria berusia 61 tahun itu mengkritik bahwa DFB telah tersesat dari jalurnya dalam beberapa tahun terakhir. Pertama-tama, kita harus menyadari hal itu dan mengakui kesalahan, agar perubahan dapat dimulai.
Diterjemahkan oleh
"Ini benar-benar memalukan": Mantan pelatih tim nasional Jerman tanpa ampun mengkritik penampilan tim DFB di Piala Dunia 2026
"Kita juga harus mengakui bahwa kita telah gagal total, dan ini sudah ketiga kalinya berturut-turut. Saya selalu bercanda dengan teman-teman Italia saya, mungkin lebih baik tidak pergi ke Piala Dunia sama sekali daripada pulang begitu saja. Ini sungguh memalukan sekali," kata Klinsmann.
“Sungguh menyakitkan melihat di mana posisi kita saat ini, dan karena itu ada harapan bahwa kita bisa belajar banyak hal dari tim lain serta mengubah seluruh budaya di tim kita agar bisa kembali bersaing. Namun, kita masih sangat, sangat jauh dari level teratas dunia. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui hal itu.”
Untuk kembali meraih kesuksesan, menurut mantan pelatih tim nasional Jerman itu, kita harus melihat “melampaui batas-batas”. “Penting untuk mengumpulkan informasi” tentang bagaimana tim-tim lain bekerja, “agar bisa memperbaiki tim kita sendiri,” kata Klinsmann, yang menekankan: “Kita sekarang menghadapi jalan yang penuh rintangan.”
- Getty Images
Tim DFB kembali mencatatkan hasil memalukan di Piala Dunia
Tim nasional Jerman telah tersingkir secara memalukan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Paraguay yang jelas-jelas bukan favorit. Setelah dua kali tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, ini merupakan hasil mengecewakan ketiga berturut-turut yang dialami tim DFB di ajang Piala Dunia.
Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, kemudian mengundurkan diri dan mencapai kesepakatan dengan federasi untuk mengakhiri kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga setelah Euro 2028.
Jürgen Klopp kini dijadwalkan untuk menggantikan mantan pelatih Bayern dan Leipzig tersebut. Negosiasi dengan Klopp saat ini “sudah memasuki tahap akhir,” demikian disampaikan seorang pejabat DFB yang tidak disebutkan namanya kepada SID pekan lalu.
Pengumuman resmi mengenai penunjukan Klopp kemungkinan akan dilakukan pada awal minggu depan. Pertandingan internasional pertama di bawah pelatih timnas baru ini akan digelar pada 24 September di Amsterdam dalam ajang Nations League melawan Belanda.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami