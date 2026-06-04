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World Cup kits GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Inggris, Argentina, Prancis, dan 20 seragam terbaik di Piala Dunia 2026 - peringkat

Opinion
World Cup
England
Spain
Argentina
Mexico
Curacao
Algeria
Japan
Germany
France
Croatia
Sweden
Qatar
DR Congo
Senegal
South Korea
Jordan
Canada
Ivory Coast
FEATURES

Hanya tinggal satu minggu lagi sebelum ajang olahraga terbesar di dunia dimulai, dengan Piala Dunia 2026 yang akan bergulir pada 11 Juni. Jika Anda belum terjangkit demam Piala Dunia, apa cara yang lebih baik untuk memanaskan suasana selain dengan melihat-lihat seragam terbaik yang akan dipamerkan di Amerika Utara musim panas ini.

Dengan diperluasnya turnamen ini menjadi ajang besar yang diikuti 48 tim, ditambah dengan keputusan aneh beberapa tim untuk menggunakan tiga seragam berbeda, berarti akan ada lebih dari 100 seragam berbeda yang akan dipamerkan di Amerika Utara—yang tak diragukan lagi merupakan semacam rekor.

Seiring mendekatnya waktu kick-off dalam seminggu ke depan, GOAL telah menyaring templat-templat yang sudah usang dan desain-desain yang buruk untuk menghadirkan 20 seragam terbaik yang akan tampil di turnamen musim panas ini.

Inilah daftarnya untuk Anda nikmati - berikut peringkatnya:


  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    20Senegal (tuan rumah)

    Memang, ada banyak hal yang terjadi di sini, tapi kami lebih memilih ini daripada desain yang membosankan dari salah satu tim unggulan Afrika di Piala Dunia. Seragam kandang Senegal terinspirasi dari bus-bus yang dilukis tangan di ibu kotanya, Dakar, dengan motif abstrak yang mencolok di seluruh permukaannya. Sayangnya, PUMA memutuskan untuk meredam warnanya.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    19Aljazair (tandang)

    Desain 'Trefoil' dari adidas Originals kembali hadir pada seragam tandang mereka, menghadirkan nuansa retro yang khas. Seragam tim Aljazair ini memancarkan kesan elegan yang sederhana, dengan garis-garis bayangan, warna hijau yang lebih gelap pada lengan, serta aksen merah yang sangat mencolok. Penempatan nomor yang tidak berada di tengah juga menjadi sentuhan yang sangat menarik.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    18Pantai Gading (tuan rumah)

    Timnas Pantai Gading selalu menarik perhatian dengan seragam kandang berwarna oranye cerah mereka, namun PUMA telah menghadirkan sentuhan baru menjelang Piala Dunia. Seragam kandang Les Elephants menampilkan motif hewan yang mencolok di atas latar belakang oranye klasik, dengan aksen hijau pada panel samping. Desain ini merayakan semangat persatuan negara tersebut dalam mencintai sepak bola.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    17Jerman (tandang)

    adidas menghadirkan sesuatu yang sedikit berbeda untuk seragam tandang Jerman—negara asal raksasa pakaian olahraga ini. Seragam ini menampilkan warna dasar biru laut yang tidak biasa dengan aksen 'biru aqua', di mana palet warnanya memadukan nuansa dari berbagai era tim nasional, mulai dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Pola chevron yang menutupi seluruh permukaan seragam ini benar-benar menonjol.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    16Korea Selatan (tuan rumah)

    Seragam timnas Korea Selatan dari Nike selalu tampil mencolok, dan hal ini tak berbeda pada tahun 2026, saat Son Heung-min dan kawan-kawan bersiap untuk kembali mencuri perhatian di Amerika Utara. Desainnya secara cerdik mengambil inspirasi dari lanskap pegunungan negara tersebut serta motif harimau di atas latar belakang 'lobal red', yang menggambarkan konsep serangan mendadak dari kucing besar tersebut—salah satu simbol nasional paling ikonik mereka.

  • England WC 26 Home kitNike

    15Inggris (tuan rumah)

    Apakah ini seragam yang akan digunakan Inggris untuk mengakhiri penantian panjang selama 60 tahun demi meraih trofi besar di ajang sepak bola pria? Mereka tentu berharap demikian. Nike menghadirkan nuansa retro yang kental pada seragam kandang baru The Three Lions, yang tampaknya terinspirasi oleh seragam ikonik Umbro tahun 2000. Versi modern ini menampilkan motif Three Lions yang halus di seluruh bagian, dengan nomor, aksen, dan detail berwarna merah mencolok pada kerah dan manset.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    14Kanada (beranda)

    Sebagai salah satu tuan rumah, Kanada akan tampil memukau di kandang sendiri dengan seragam kandang baru Nike yang menawan. Produsen pakaian olahraga asal Amerika Serikat ini telah menemukan cara kreatif untuk menyematkan simbol budaya dan alam paling ikonik negara tersebut, yaitu daun maple. Motif berukuran besar menjadi sorotan utama, dengan daun maple yang dibatasi oleh nuansa merah yang lebih gelap di seluruh bagian seragam.

  • Jordan WC third kit KelmeKelme

    13Yordania (ketiga)

    Ya, kamu tidak salah baca — beberapa negara memang akan memakai seragam ketiga di Piala Dunia. Jika hal itu belum cukup membuatmu merasa bahwa "olahraga ini sudah tidak seperti dulu lagi", semoga kamu bisa menghargai seragam ketiga Yordania dari Kelme. Dengan latar belakang hitam yang bersih, kaos ini menonjolkan motif bunga yang halus yang menutupi sebagian besar bagian tubuh. Semoga saja kita bisa melihat sekilas penampilannya di lapangan.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    12Republik Demokratik Kongo (kandang)

    Umbro tidak main-main dalam mendesain seragam kandang Republik Demokratik Kongo, yang tengah bersiap untuk berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974, saat negara tersebut masih dikenal sebagai Zaire. Seragam yang didominasi warna biru dengan aksen rapi di lengan dan kerah ini menonjolkan motif mencolok di bagian dada, yang konon terinspirasi dari kekuatan dan kelincahan macan tutul.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    11Spanyol (tuan rumah)

    Tidak ada yang terlalu rumit dari seragam kandang adidas Spanyol yang sangat rapi ini, namun warna biru tua yang pekat itu kembali muncul di panel lengan untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2000-an, sehingga memberikan kesan retro. Juara Eropa ini akan berjuang untuk mendominasi panggung global di Amerika Utara, dan seragam ini sangat layak untuk tujuan mereka, dengan tampilan yang diperindah oleh garis-garis tipis berwarna kuning yang terinspirasi dari bendera dan lambang nasional.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    10Qatar (tuan rumah)

    Mungkin Anda tidak menyangka seragam ini bisa masuk ke dalam daftar 10 besar kami, namun perpaduan warna dan motif zig-zag yang halus pada seragam kandang Qatar berhasil menarik perhatian kami. Warna marun pada seragam ini dipadukan dengan aksen putih dan nomor yang sederhana, sementara motif vertikal di bagian tengahnya terinspirasi dari bendera negara tersebut.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    9Argentina (tuan rumah)

    adidas jarang sekali membuat kesalahan dalam mendesain seragam Argentina selama kerja sama jangka panjang mereka dengan negara sepak bola ternama ini, dan mereka terus mempertahankan tren kesuksesan tersebut pada tahun 2026 dengan merilis seragam kandang dan tandang untuk juara Piala Dunia. Mereka tidak mengubah formula yang sudah terbukti berhasil; edisi kandang terbaru ini sekali lagi menampilkan tiga garis vertikal dalam warna biru langit yang ikonik, dengan logo 'Three Stripes' dan aksen berwarna hitam. Sederhana namun indah.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    8Argentina (tandang)

    Argentina akan berusaha mempertahankan gelar juara mereka di Amerika Utara, dan seragam tandang mereka sungguh memukau. Warisan seni yang kaya dari negara ini menjadi sorotan utama pada seragam tandang berwarna hitam dominan ini, dengan desain yang menampilkan pola grafis biru berputar yang khas di seluruh bagian tubuh, terinspirasi dari motif tradisional. Detail bunga yang rumit, tanaman merambat, dan sentuhan warna putih melengkapi tampilan yang elegan.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    7Kroasia (tandang)

    Biasanya sorotan selalu tertuju pada seragam kandang merah-putih Kroasia, namun Nike telah menciptakan sebuah desain yang berpotensi menjadi klasik modern melalui seragam tandang mereka untuk tim yang selalu menjadi kuda hitam ini. Seragam ini menampilkan motif papan catur klasik di bagian samping dalam dua nuansa biru, dengan ruang kosong di antaranya yang akan diisi oleh lambang tim, logo 'Swoosh' Nike, dan nomor punggung. Seragam ini diperkirakan akan tetap dikenakan di luar lapangan selama bertahun-tahun ke depan.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    6Swedia (tandang)

    Swedia mungkin tampil sederhana dengan seragam kandang mereka, tetapi seragam tandang mereka sama sekali tidak demikian. Desain yang sangat keren dengan latar belakang biru tua yang elegan ini terinspirasi dari musik dan budaya negara Skandinavia tersebut pada era 1960-an dan 1970-an (bayangkan ABBA). Motif bergelombang ini benar-benar memukau dan akan menjadi salah satu yang paling mencolok di ajang-ajang di Amerika Utara.

  • France WC 26 kit home Nike

    5Prancis (kandang)

    Kami yakin desain baru Nike untuk tim nasional Prancis ini akan memicu pro dan kontra, tapi patut diapresiasi upaya mereka untuk mencoba sesuatu yang berbeda—dan jika Les Bleus berhasil meraih kesuksesan musim panas ini, desain ini berpotensi menjadi ikon legendaris. Kaos ini jelas mengusung gaya retro dengan kerah besar dan motif gradasi geometris yang khas, sebuah perubahan drastis dari apa yang selama ini dihasilkan oleh raksasa pakaian olahraga Amerika tersebut untuk tim Prancis selama 16 tahun terakhir.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    4Jerman (tuan rumah)

    Yang satu ini bikin kita langsung mengangkat gelas bir dan mengenakan lederhosen! Raksasa sepak bola Jerman, adidas, sangat menyukai sentuhan nostalgia saat merancang seragam untuk tim nasional mereka, dan seragam kandang baru Die Nationalmannschaft ini sungguh memukau. Desainnya jelas terinspirasi dari model-model era akhir 80-an dan awal 90-an, di mana warna-warna bendera Jerman membentang di kedua bahu dan bertemu di tengah. Para desainer berharap tim yang tampil kurang memuaskan di turnamen-turnamen terakhir ini dapat memaksimalkan potensi seragam ini di Amerika Utara.

  • Curacao away kit World Cupadidas

    3Curacao (tandang)

    Sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia, Curacao dengan populasi 150.000 jiwa akan tampil memukau dalam seragam tandang adidas mereka. Dengan aksen 'Trefoil' bergaya retro, latar belakang kuning pucatnya dipadukan secara sempurna dengan aksen biru tua yang mencolok serta 'Three Stripes' ikonik berwarna merah, hijau, dan oranye yang benar-benar menarik perhatian.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    2Jepang (beranda)

    Kami cukup yakin bahwa sepanjang sejarah kolaborasi adidas dengan tim nasional Jepang, belum pernah ada desain yang mengecewakan, dan hal itu tentu saja tidak akan berubah musim panas ini. Mengingatkan pada templat 'Teamgeist' pabrikan pada pertengahan tahun 2000-an, seragam kandang ini bernuansa retro namun sangat siap untuk era modern. Titik fokusnya adalah grafis abstrak yang terinspirasi oleh kabut ikonik di cakrawala tempat laut bertemu langit di negara Asia tersebut. Sangat indah, sungguh indah.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    1Meksiko (tuan rumah)

    Mungkinkah ini kaos yang akan mematahkan kutukan 'Quinto Partido' Meksiko?! Negara tuan rumah hanya pernah melaju melewati babak 16 besar di kandang sendiri (pada tahun 1970 dan 1986), dan mereka berharap dapat mengulangi prestasi tersebut dengan mengenakan seragam kandang adidas baru yang menawan. Dengan motif tradisional yang mencolok berwarna hijau tua di atas latar belakang yang lebih terang, adidas mengatakan bahwa seragam ini mewakili energi dan kebanggaan negara tersebut, merayakan sebuah bangsa yang hidup dan bernapas dengan sepak bola.