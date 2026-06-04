Inggris, Argentina, Prancis, dan 20 seragam terbaik di Piala Dunia 2026 - peringkat

Dengan diperluasnya turnamen ini menjadi ajang besar yang diikuti 48 tim, ditambah dengan keputusan aneh beberapa tim untuk menggunakan tiga seragam berbeda, berarti akan ada lebih dari 100 seragam berbeda yang akan dipamerkan di Amerika Utara—yang tak diragukan lagi merupakan semacam rekor.

Seiring mendekatnya waktu kick-off dalam seminggu ke depan, GOAL telah menyaring templat-templat yang sudah usang dan desain-desain yang buruk untuk menghadirkan 20 seragam terbaik yang akan tampil di turnamen musim panas ini.

Inilah daftarnya untuk Anda nikmati - berikut peringkatnya:



