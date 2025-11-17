Dulu Sampai "Jijik", Pelatih Inggris Thomas Tuchel Lagi-Lagi Marahi Jude Bellingham

Ketika ditanya soal kemungkinan Bellingham kurang berkomitmen dengan semangat kolektif Inggris, Thomas Tuchel menjawab di konferensi pers pasca-laga: “Itu meninggalkan kesan buruk. Harusnya semua tentang kebersamaan. Apa yang kami bangun di kamp sepenuhnya soal kebersamaan. Saya harus meninjaunya lagi. Saya senang dengan golnya. Saya sempat berbicara sebentar dengan Morgan Rogers dan yakin semua merayakannya bersama-sama. Akan saya lihat lagi. Itu bukan citra yang ingin kami tunjukkan. Kami merasa semua pemain berkomitmen dan mau menerima keputusan sulit, baik sebelum maupun selama pertandingan.”

Soal keputusan mengganti Bellingham, manajer Inggris itu menambahkan: “Dia harus menerimanya, memang harus diterima. Ini tidak perlu dibesar-besarkan. Rogers juga tidak senang ketika dia tidak menjadi starter hari ini karena dia pantas bermain dan selalu ingin bermain. Kami memberi dia sedikit istirahat karena menit bermainnya di klub sangat tinggi dan dia juga tampil untuk kami melawan Serbia."

"Saya lihat Jude Bellingham tidak senang ketika diganti. Saya tidak ingin membesar-besarkan, tapi saya tetap pada memegang prinsip bahwa sikap adalah kunci dan respek kepada rekan satu tim yang masuk. Keputusan sudah dibuat, dan sebagai pemain, ya harus menerimanya.”

Ini bukan kali pertama Tuchel menyoroti tingkah laku Bellingham di lapangan. Juni kemarin, Tuchel sempat menyindir bahwa tindak tanduk gelandang Real Madrid itu dapat mengundang reaksi "jijik", dengan berkata: "Kadang Anda bisa melihat amarahnya, melihat rasa lapar, amarah, dan semangat yang berapi-api, dan itu keluar dengan cara yang mungkin terasa agak menjijikkan—misalnya, untuk ibu saya yang menonton dari depan televisi. Tapi secara umum, kami sangat senang memilikinya. Dia anak yang istimewa."