Erling Haaland dan Lamine Yamal bersiap untuk mengikuti Piala Dunia pertama dalam karier mereka pada musim panas 2026, dan mereka memasuki turnamen ini dengan aura yang belum pernah dirasakan oleh satu generasi pun selama 20 tahun terakhir.

Yang pertama tiba di usia 25 tahun sebagai penyerang paling mematikan di Eropa, memikul impian Norwegia yang absen dari Piala Dunia sejak 1998, sedangkan yang kedua akan genap berusia 19 tahun selama turnamen berlangsung, setelah sebelumnya dinobatkan sebagai juara Eropa bersama Spanyol saat masih menjadi siswa sekolah.

Dunia memperlakukan Haaland dan Yamal hari ini seolah-olah mereka adalah pewaris alami takhta sepak bola; media membicarakan "pertarungan dekade mendatang", dan para penggemar membandingkan statistik mereka sebelum mereka menyentuh bola pertama di Piala Dunia.. Namun, sejarah berbisik tentang kenyataan yang berbeda: bahkan para pemain terbesar dalam sejarah tidak memulai karier mereka sebagai legenda.

Sebelum Haaland dan Yamal, dua pemain lain berdiri di persimpangan yang sama persis pada musim panas 2006 di Jerman; Lionel Messi berusia 18 tahun mencari menit bermain bersama Argentina, dan Cristiano Ronaldo adalah sayap berusia 21 tahun yang mencari pengakuan bersama Portugal.. Tak satu pun dari mereka memenangkan Piala Dunia pada tahun itu, dan tak satu pun dari mereka menjadi bintang turnamen. Lalu, apa yang sebenarnya mereka tunjukkan dalam penampilan perdana mereka? Dan pelajaran apa yang menanti generasi baru?

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