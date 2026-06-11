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Ingat tahun 2006... Haaland dan Yamal sebagai cerminan dari "Messi yang aman" dan "Ronaldo yang berani"

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Legacy
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
L. Yamal
Spain
Portugal
Argentina
Norway
World Cup
Argentina
Portugal
Norwegia
Spanyol

Messi dan Ronaldo memulai dengan air mata

Erling Haaland dan Lamine Yamal bersiap untuk mengikuti Piala Dunia pertama dalam karier mereka pada musim panas 2026, dan mereka memasuki turnamen ini dengan aura yang belum pernah dirasakan oleh satu generasi pun selama 20 tahun terakhir.

Yang pertama tiba di usia 25 tahun sebagai penyerang paling mematikan di Eropa, memikul impian Norwegia yang absen dari Piala Dunia sejak 1998, sedangkan yang kedua akan genap berusia 19 tahun selama turnamen berlangsung, setelah sebelumnya dinobatkan sebagai juara Eropa bersama Spanyol saat masih menjadi siswa sekolah.

Dunia memperlakukan Haaland dan Yamal hari ini seolah-olah mereka adalah pewaris alami takhta sepak bola; media membicarakan "pertarungan dekade mendatang", dan para penggemar membandingkan statistik mereka sebelum mereka menyentuh bola pertama di Piala Dunia.. Namun, sejarah berbisik tentang kenyataan yang berbeda: bahkan para pemain terbesar dalam sejarah tidak memulai karier mereka sebagai legenda.

Sebelum Haaland dan Yamal, dua pemain lain berdiri di persimpangan yang sama persis pada musim panas 2006 di Jerman; Lionel Messi berusia 18 tahun mencari menit bermain bersama Argentina, dan Cristiano Ronaldo adalah sayap berusia 21 tahun yang mencari pengakuan bersama Portugal.. Tak satu pun dari mereka memenangkan Piala Dunia pada tahun itu, dan tak satu pun dari mereka menjadi bintang turnamen. Lalu, apa yang sebenarnya mereka tunjukkan dalam penampilan perdana mereka? Dan pelajaran apa yang menanti generasi baru?

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  • Usia dan konteks... Debut di bawah tekanan

    Messi bukanlah seorang bintang pada tahun 2006, melainkan seorang pemuda yang sedang mencari kesempatan bermain; ia tiba di Jerman pada usia 18 tahun dan 357 hari, setelah musim pertamanya yang mengesankan bersama Barcelona yang diwarnai cedera berkepanjangan.

    José Pekerman merekrutnya sebagai "proyek masa depan", bukan sebagai solusi instan, dan penampilan pertamanya di Piala Dunia terjadi pada pertandingan kedua melawan Serbia dan Montenegro, saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75.

    Ronaldo berada dalam situasi yang sedikit berbeda; pada usia 21 tahun, ia telah memenangkan Liga Inggris bersama Manchester United dan mencapai final Euro 2004 di kandang sendiri.

    Luís Filipe Scolari memberinya jersey nomor 17 dan kepercayaan penuh, sementara ia bermain di hampir semua pertandingan, namun ia masih menjadi sayap kurus yang sering melakukan dribel dan sering terjatuh, dan belum menjadi "mesin" yang kita kenal.

    Haaland dan Yamal memasuki tahun 2026 dengan tekanan yang jauh lebih besar... Haaland memikul beban seluruh bangsa yang belum lolos sejak 1998, sementara Yamal membawa gelar juara Eropa bersama Spanyol padahal usianya belum genap 18 tahun. 

    Konteksnya telah berubah: Messi dan Ronaldo masuk dalam keheningan relatif, sedangkan hari ini setiap sentuhan akan disiarkan langsung kepada jutaan penonton.

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  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Angka-angka tidak pernah berbohong... Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh "Don dan Si Kutu"?

    Statistik Messi di Piala Dunia pertamanya memang terlihat biasa-biasa saja di atas kertas, namun tetap membekas dalam ingatan; ia hanya bermain selama 121 menit yang terbagi dalam tiga pertandingan, dan tidak pernah menjadi starter di salah satunya.

    Ia mencetak satu gol dan menciptakan satu assist dalam kemenangan bersejarah 6-0 atas Serbia, sehingga menjadi pencetak gol termuda Argentina dalam sejarah turnamen tersebut, lalu absen sama sekali pada perempat final melawan Jerman, sebuah keputusan yang hingga kini masih dianggap oleh warga Argentina sebagai kesalahan besar Beckerman.

    Sedangkan Ronaldo bermain jauh lebih banyak; 6 pertandingan penuh, 480 menit, mencetak satu gol dari tendangan penalti melawan Iran, dan menciptakan peluang krusial melawan Belanda.

    Namun, penampilannya di turnamen itu dikaitkan dengan satu momen: kedipan mata yang terkenal setelah Wayne Rooney diusir pada perempat final melawan The Three Lions. Inggris membencinya, dan Portugal mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam 40 tahun.

    Ringkasan angka-angkanya jelas: Baik Messi maupun Ronaldo bukanlah pencetak gol terbanyak turnamen, bahkan bukan bintang tim nasional mereka pada 2006; mereka hanyalah pemain muda yang menjanjikan yang menunjukkan kilasan-kilasan bakat. Inilah pelajaran pertama bagi Haaland dan Yamal: Debut tidak diukur hanya dari gol, melainkan dari dampaknya.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Peran pelatih... Yamal dan Haaland: antara bermain aman atau mengambil risiko?

    Beckerman memilih untuk bermain aman; ia lebih memilih pengalaman Crespo, Riquelme, dan Saviola daripada keberanian Messi. Ketika Argentina membutuhkan gol melawan Jerman dengan skor 1-1, ia menarik Riquelme dan memasukkan Cambiasso, serta membiarkan Messi di bangku cadangan. Saat itu, Argentina kalah dalam adu penalti, dan Beckerman tersingkir.

    Sedangkan Scolari justru melakukan hal sebaliknya; ia mempertaruhkan Ronaldo sebagai starter di setiap pertandingan, bahkan ketika performa fisiknya menurun, memberinya kebebasan bergerak, dan mengizinkannya mengeksekusi tendangan bebas.. Hasilnya? Ronaldo keluar sambil menangis setelah kekalahan dari Prancis di semifinal, namun ia juga keluar sebagai pemain besar.

    Hari ini, Ståle Solbakken dan Luis de la Fuente akan menghadapi dilema yang sama. Apakah mereka akan memainkan Haaland dan Yamal selama 90 menit di setiap pertandingan dan menanggung kelelahan mental? Atau melindungi mereka seperti yang dilakukan Beckerman? Keputusan pelatih di Piala Dunia pertamanya sering kali menentukan jalur karier pemain selama satu dekade.

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    Gambaran mental... Kesan pertama yang menipu

    Dunia tidak keluar dari tahun 2006 sambil bersorak "Messi yang terbaik", melainkan keluar sambil bertanya: "Mengapa dia tidak bermain lebih sering?", sementara media Argentina menyebutnya sebagai "harta karun yang terkubur", dan media Spanyol menulis: "Barcelona memiliki Maradona baru, tetapi Argentina tidak melihatnya", yang merupakan kesan terkejut bercampur kekecewaan.

    Sedangkan Ronaldo keluar dengan citra yang lebih buruk; di Inggris mereka menjulukinya "penipu", dan di Portugal mereka menganggapnya pahlawan nasional. Tidak ada netralitas di sana, karena Piala Dunia pertamanya tidak menciptakan legenda dunia, melainkan sosok yang kontroversial; kedipan matanya itu terus menghantuinya hingga 2008.

    Inilah tepatnya yang menanti Yamal dan Haaland; pemain Spanyol itu akan masuk sebagai "anak ajaib" yang mungkin dituduh egois jika terlalu sering menggiring bola, dan pemain Norwegia itu akan masuk sebagai "mesin" yang mungkin dikritik jika tidak mencetak gol dalam dua pertandingan pertama. Kesan pertama di Piala Dunia jarang adil, tetapi tetap melekat.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Setelah penayangan perdana... Perjalanan yang panjang

    Pelajaran terpenting dari tahun 2006 adalah bahwa Piala Dunia pertama tidak menjamin gelar juara; Messi membutuhkan empat partisipasi lagi dan 16 tahun penuh kekecewaan sebelum akhirnya mengangkat trofi di Qatar 2022. Sedangkan Ronaldo telah mengikuti lima edisi, hanya sekali mencapai semifinal, dan tak pernah menyentuh babak final.

    Keduanya tidak menjadi legenda di Piala Dunia Jerman, melainkan memulai perjalanan mereka di sana; Messi belajar dari bangku cadangan Beckerman bahwa bakat saja tidak cukup, dan Ronaldo belajar dari air mata tahun 2006 bahwa kepemimpinan datang dengan tanggung jawab.. Keduanya kembali dengan lebih kuat.

    Oleh karena itu, menilai Haaland dan Yamal pada 2026 akan terlalu terburu-buru; jika Haaland mencetak lima gol dan tersingkir di babak 16 besar, atau jika Yamal memberikan tiga assist dan Spanyol tidak menang, itu bukanlah kegagalan.. Messi dan Ronaldo telah mengajarkan kepada kita bahwa penampilan pertama di Piala Dunia bukanlah akhir dari cerita, melainkan hanya halaman pertama.