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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

Diterjemahkan oleh

Ilusi Ibra dan Henry Terjerat dalam Perangkap Wahbi... Mengapa Belanda Tidak Mampu Menyamai Maroko?

FEATURES
Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
M. Ouahbi
R. Koeman
Z. Ibrahimovic
T. Henry
Belanda
Maroko
Meksiko
Swedia
Prancis

Kesalahan kritik yang dangkal... Mengapa para legenda dunia mengabaikan kejeniusan Maroko dan menyalahkan Koman atas kekalahan tersebut?

Belum juga peluit akhir babak 32 besar Piala Dunia 2026 berbunyi, menandai lolosnya tim nasional Maroko secara bersejarah atas Belanda, studio-studio analisis global pun langsung dipenuhi gelombang pernyataan pedas.

Namun yang mengejutkan, kritik tajam yang dilontarkan oleh legenda sekelas Zlatan Ibrahimović dan Thierry Henry, tidak ditujukan untuk memuji penampilan gemilang Maroko, melainkan sepenuhnya diarahkan untuk mengecam pelatih Belanda Ronald Koeman, dengan menuduhnya telah “mengkhianati identitas sepak bola Belanda” serta menerapkan gaya permainan yang pengecut dan pasif yang menyebabkan tim Oranje runtuh.

Penyederhanaan dangkal terhadap krisis ini oleh para legenda, serta reaksi publik Belanda yang merangkum kekalahan tersebut sebagai “kekakuan Koeman”, mengandung sudut pandang yang sempit dan ketidakadilan taktis yang parah; karena hal ini bukan sekadar penghindaran dari pengakuan atas kenyataan, melainkan merupakan pengurangan besar—baik disengaja maupun tidak—terhadap kejeniusan taktis pelatih asal Maroko, Mohamed Wahbi, serta pola permainan menakutkan yang diterapkan oleh "Singa Atlas" di lapangan.

Pendapat bahwa Belanda kalah karena tidak “membuka lini” dan menyerang merupakan interpretasi yang keliru terhadap pertandingan tersebut, yang mengabaikan fakta bahwa seandainya Koeman melakukannya, gawangnya pasti akan kebobolan sejumlah gol yang bersejarah dan telak di hadapan serangan Maroko yang tak kenal ampun.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revolusi Muhammad Wahbi

    Sejak menit pertama pertandingan, terlihat jelas bahwa Mohamed Wahbi tidak datang untuk bertahan atau bermain dengan serangan balik, seperti yang biasanya dilakukan oleh beberapa tim nasional Afrika saat menghadapi raksasa-raksasa Eropa.

    Wahbi memasuki pertandingan dengan mengandalkan filosofi taktik menyerang yang sangat menonjol, yang didasarkan pada penguasaan bola yang agresif dan menekan, serta tekanan tinggi di sepertiga lapangan lawan.

    Timnas Maroko tidak sekadar bertukar bola untuk mengulur waktu, melainkan melakukan “penguraian rotasi” terhadap sistem pertahanan Belanda, melalui pergerakan vertikal yang cepat dan umpan-umpan pendek di ruang sempit, yang memungkinkan mereka menguasai sepenuhnya pertarungan di lini tengah.

    Dominasi teknis mutlak inilah yang memaksa Koeman, terpaksa bukan karena keinginannya, untuk mundur guna melindungi sayap dan lini belakangnya.

    Dan Koeman, dengan pemikiran taktisnya yang berpengalaman, menyadari sejak awal—setelah seperempat jam pertama berlalu—bahwa upaya apa pun untuk menyaingi Maroko dalam pertukaran serangan atau menerapkan gaya “sepak bola total” klasik, akan menjadi bunuh diri taktis.

    Pelatih asal Belanda itu menghadapi sistem permainan Maroko yang terintegrasi, yang memiliki kecepatan luar biasa di sayap-sayapnya, serta kedalaman yang menghubungkan lini-lini dengan sangat presisi, sehingga membuatnya harus memilih untuk bermain bertahan sebagai satu-satunya pilihan agar bisa bertahan selama mungkin dalam pertandingan tersebut.

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  • Thierry HenryFOX

    Kritik dari Ibra dan Henry... Mengabaikan kenyataan "ketidakmampuan"

    Ketika Zlatan Ibrahimović kembali melontarkan pernyataan-pernyataannya yang biasa dengan nada tajam, dengan menyebut Belanda “tampak tak berjiwa dan seolah-olah takut pada seragamnya sendiri”, dan diikuti oleh Thierry Henry dengan analisis yang menyalahkan Koeman karena meninggalkan warisan Johan Cruyff, keduanya terjebak dalam “sentrisme Eropa” yang menolak mengakui bahwa ada tim nasional di luar Benua Tua yang kini memiliki kemampuan untuk menegakkan identitasnya dan memaksa raksasa-raksasa Eropa mengikuti ritmenya.

    Kenyataan yang tidak ingin dihadapi Henry dan Ibrahimović adalah bahwa “identitas Belanda” yang mereka ratapi itu justru akan menjadi jalan yang mudah bagi Singa Atlas, karena membuka lini pertahanan dan melakukan serangan gencar di hadapan formasi yang dipimpin oleh Mohamed Wahbi akan berarti memberikan ruang yang luas bagi para pemain Maroko, yang dikenal dengan kecepatan luar biasa dan peralihan serangan yang cepat.

    Mengkritik Koeman karena tidak menyerang adalah meremehkan pertandingan ini.. Bagaimana mungkin menyerang lawan yang menghalangi Anda menguasai bola, memiliki tingkat pengambilan bola balik yang cepat, dan mencekik pernapasan gelandang Anda begitu kaki mereka menyentuh rumput? Koeman tidak memilih untuk bersikap pengecut, melainkan Wahbi-lah yang memaksanya untuk tidak berdaya.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bangku cadangan yang panas

    Kejeniusan Wahbi tidak hanya terbatas pada taktik dasar, tetapi juga terwujud dalam bentuk terbaiknya melalui “kedalaman yang menakutkan” dari susunan pemainnya serta kemampuan para pemain cadangan untuk menampilkan kualitas dan kemampuan teknis yang sama.

    Di saat strategi Belanda mulai runtuh, pelatih asal Maroko itu melakukan serangkaian pergantian pemain besar-besaran yang mencakup penarikan pemain-pemain andalan seperti Ayub Bouadi, Ibrahim Diaz, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous, dan bek Shadi Riad.

    Secara logis, keluarnya lima pemain dengan bobot teknis sebesar itu dapat mengguncang ritme tim mana pun, namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya ketika kelima pemain—Sufyan Rahimi, Samir Al-Mrabet, Anas Salahuddin, Yassin Jassim, dan Shamsuddin Talbi; dampaknya justru positif dan luar biasa, ritme permainan tim pun meningkat dan daya serang mereka berlipat ganda tanpa ada penurunan kualitas penguasaan bola atau ketangguhan pertahanan, bahkan selama dua babak tambahan.

    Keseimbangan yang luar biasa antara pemain inti dan cadangan ini membuktikan bahwa sistem tim Maroko dikelola dengan pola pikir institusional yang jelas, di mana pemain cadangan bergerak dengan kesadaran taktis penuh yang melengkapi formasi pemain inti. Hal ini sepenuhnya menghilangkan peluang Belanda untuk bernafas lega atau memikirkan kebangkitan di menit-menit terakhir.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Keadilan Lapangan dan Surat Izin Lintas

    Tim nasional Maroko dalam pertandingan ini membuktikan diri sebagai kekuatan serangan yang luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana penampilan mereka tidak didasarkan pada keberuntungan atau kegagalan lawan, melainkan hasil dari strategi taktis yang terorganisir yang dirancang oleh Wahbi dan dijalankan oleh para pemain dengan ketegasan serta disiplin yang mengubah keseimbangan kekuatan tradisional di turnamen tersebut.

    Laporan-laporan media yang akan diterbitkan di Amerika dan Eropa untuk mengecam tersingkirnya Belanda dan menuntut pengunduran diri Koeman, harus terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada “Profesor” Mohamed Wahbi. Pria ini telah membuktikan bahwa sepak bola Maroko tidak lagi hanya mengejar prestasi sesaat dengan semangat semata, melainkan kini menghadirkan ke dunia proyek-proyek taktis yang terintegrasi, yang memiliki fondasi kokoh dan alternatif yang sama kuatnya.

    Dan jika Koeman telah meninggalkan Piala Dunia dengan kepala tertunduk di bawah hujatan kritik, satu-satunya penghiburan baginya adalah bahwa dengan gaya permainannya yang defensif, ia telah menyelamatkan sejarah Belanda dari hasil yang memalukan dan mengecewakan; padahal, Wahbi dan anak buahnya siap mencatatnya dalam sejarah Piala Dunia.

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