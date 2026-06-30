Belum juga peluit akhir babak 32 besar Piala Dunia 2026 berbunyi, menandai lolosnya tim nasional Maroko secara bersejarah atas Belanda, studio-studio analisis global pun langsung dipenuhi gelombang pernyataan pedas.

Namun yang mengejutkan, kritik tajam yang dilontarkan oleh legenda sekelas Zlatan Ibrahimović dan Thierry Henry, tidak ditujukan untuk memuji penampilan gemilang Maroko, melainkan sepenuhnya diarahkan untuk mengecam pelatih Belanda Ronald Koeman, dengan menuduhnya telah “mengkhianati identitas sepak bola Belanda” serta menerapkan gaya permainan yang pengecut dan pasif yang menyebabkan tim Oranje runtuh.

Penyederhanaan dangkal terhadap krisis ini oleh para legenda, serta reaksi publik Belanda yang merangkum kekalahan tersebut sebagai “kekakuan Koeman”, mengandung sudut pandang yang sempit dan ketidakadilan taktis yang parah; karena hal ini bukan sekadar penghindaran dari pengakuan atas kenyataan, melainkan merupakan pengurangan besar—baik disengaja maupun tidak—terhadap kejeniusan taktis pelatih asal Maroko, Mohamed Wahbi, serta pola permainan menakutkan yang diterapkan oleh "Singa Atlas" di lapangan.

Pendapat bahwa Belanda kalah karena tidak “membuka lini” dan menyerang merupakan interpretasi yang keliru terhadap pertandingan tersebut, yang mengabaikan fakta bahwa seandainya Koeman melakukannya, gawangnya pasti akan kebobolan sejumlah gol yang bersejarah dan telak di hadapan serangan Maroko yang tak kenal ampun.