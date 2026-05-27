Ikon Leicester City, Kasper Schmeichel, mengumumkan pensiunnya setelah didiagnosis menderita cedera parah
Akhir dari sebuah era bagi seorang legenda Liga Premier
Schmeichel sempat masih berharap bisa kembali ke lapangan, namun para spesialis telah memberitahunya bahwa memulihkan kebugaran yang dibutuhkan untuk sepak bola level atas tidak lagi menjadi prospek yang realistis setelah mengalami cedera bahu yang parah.
Dalam wawancara yang penuh emosi dengan TV 2 Sport di Parken, penjaga gawang berusia 39 tahun ini mengungkapkan kenyataan yang memilukan mengenai situasinya. "Ketika kontrak saya dengan Celtic berakhir pada bulan Juni, saya akan menghentikan karier sepak bola aktif saya," tegas Schmeichel. "Ini adalah keputusan yang telah diambil untuk saya. Saya telah berkonsultasi dengan berbagai ahli bedah dan pakar mengenai bahu saya, dan mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh berharap untuk kembali bermain di level tertinggi. Saya telah memikirkannya dengan matang, tetapi saya yakin sekarang adalah waktu yang tepat."
Rincian cedera yang mengerikan terungkap
Tingkat keparahan cedera tersebut jauh lebih parah daripada yang dikhawatirkan semula ketika Schmeichel pertama kali mundur dari skuad tim nasional Denmark pada bulan Maret. Pendaratan yang canggung saat pertandingan melawan Stuttgart pada bulan Februari ternyata menjadi pukulan terakhir. Kiper tersebut mengungkapkan bahwa sendinya mengalami kerusakan parah, termasuk robekan pada ligamen dan tendon, yang akan membutuhkan masa pemulihan yang terlalu lama bagi seorang pemain yang akan menginjak usia 40-an.
Schmeichel mengakui: "Ini adalah proses yang panjang. Saat saya mendarat di atasnya pada Februari, saya bisa merasakan ada yang sangat salah. Saya telah berkeliling dan mendapatkan beberapa penilaian. Pesan yang saya terima adalah tidak banyak yang bisa dilakukan, dan pembicaraan pun beralih ke jenis kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani setelah ini. Apakah saya akan bisa menggendong anak-anak saya? Apakah saya akan bisa keluar dan menjalani kehidupan yang aktif? Impian saya adalah kembali, tetapi penilaiannya adalah akan sangat sulit untuk tampil pada level tertentu."
Merenungkan karier yang legendaris
Schmeichel mengakhiri kariernya sebagai legenda, terutama berkat perannya dalam kemenangan ajaib Leicester City yang menjuarai Liga Premier musim 2015-16. Meskipun banyak pemain memimpikan perpisahan yang layaknya dongeng di atas lapangan, penampilan terakhirnya justru berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Hibernian di Liga Utama Skotlandia. Terlepas dari akhir yang mengecewakan, pemain asal Denmark ini tetap bersyukur atas kariernya yang membuatnya mengikuti jejak ayahnya, Peter, untuk mencapai puncak olahraga ini.
"Saya pikir semua orang bermimpi untuk mengucapkan selamat tinggal di lapangan, tapi tidak selalu apa yang kamu inginkan terwujud," katanya. "Sepak bola tidak berhutang apa pun kepada saya. Saya telah mendapat begitu banyak kesempatan dan pengalaman. Yang paling menonjol adalah persahabatan dan hubungan yang saya bangun. Momen-momen yang saya bagikan bersama mereka, baik dan buruk. Saya ingin sekali bermain satu pertandingan lagi, tapi sayangnya, itu tidak terjadi."
Seorang pahlawan sepak bola Denmark
Kabar pensiunnya telah memicu banjir ucapan penghormatan dari negaranya, tempat ia telah menjadi kiper utama yang tak terbantahkan selama lebih dari satu dekade. Peter Moller, direktur sepak bola Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU), dengan cepat menyoroti dampak besar sang kiper terhadap tim nasional. Kepemimpinan dan konsistensi Schmeichel sangat penting selama perjalanan Denmark di turnamen-turnamen besar, termasuk semifinal Euro 2020.
"Kami berhutang budi kepada Kasper atas banyak pengalaman hebat yang telah ia berikan kepada rakyat Denmark dan DBU," kata Moller. "Kasper adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sepak bola Denmark. Ia tidak hanya menjadi pemain kunci di lapangan, tetapi juga memiliki cinta yang unik terhadap Denmark dan tim nasional. Dengan insting menang yang luar biasa, profesionalisme, dan pengejaran kesempurnaan yang tak kenal kompromi, ia telah memberikan dampak yang tak ternilai bagi perkembangan dan kesuksesan tim nasional selama bertahun-tahun."