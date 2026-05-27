Ikon Leicester City, Kasper Schmeichel, mengumumkan pensiunnya setelah didiagnosis menderita cedera parah

Schmeichel sempat masih berharap bisa kembali ke lapangan, namun para spesialis telah memberitahunya bahwa memulihkan kebugaran yang dibutuhkan untuk sepak bola level atas tidak lagi menjadi prospek yang realistis setelah mengalami cedera bahu yang parah.

Dalam wawancara yang penuh emosi dengan TV 2 Sport di Parken, penjaga gawang berusia 39 tahun ini mengungkapkan kenyataan yang memilukan mengenai situasinya. "Ketika kontrak saya dengan Celtic berakhir pada bulan Juni, saya akan menghentikan karier sepak bola aktif saya," tegas Schmeichel. "Ini adalah keputusan yang telah diambil untuk saya. Saya telah berkonsultasi dengan berbagai ahli bedah dan pakar mengenai bahu saya, dan mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh berharap untuk kembali bermain di level tertinggi. Saya telah memikirkannya dengan matang, tetapi saya yakin sekarang adalah waktu yang tepat."