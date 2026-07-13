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Hazard kembali! Saudara mantan bintang Chelsea itu resmi bergabung dengan klub Prancis
Kembalinya Hazard
Lens telah mengonfirmasi perekrutan Hazard melalui transfer bebas, mengikat gelandang serang serba bisa tersebut hingga tahun 2028. Pemain berusia 33 tahun itu berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan klub raksasa Belgia, Anderlecht, berakhir. Kedatangannya menandai momen penting yang melingkar penuh bagi seorang pemain yang pertama kali bergabung dengan akademi terkenal klub tersebut, La Gaillette, saat masih remaja.
Setelah meninggalkan Lens pada 2012 untuk bergabung dengan Chelsea bersama saudaranya, Eden, Thorgan kemudian menikmati karier yang cemerlang di seluruh Eropa, terutama bersama Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund. Kini, ia kembali ke klub yang memberinya debut profesional di Ligue 2, membawa segudang pengalaman bagi tim yang berupaya mempertahankan statusnya di jajaran elit Prancis.
Leca menyambut baik kedatangan pemain berpengalaman tersebut
Kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi direktur olahraga Lens, Jean-Louis Leca, yang dengan cepat menyoroti pentingnya kembalinya Hazard, baik secara simbolis maupun praktis. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub, Leca mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil membawa kembali “produk asli” akademi ke dalam skuad, di saat klub bersiap menghadapi ketatnya kompetisi Eropa.
Leca menyatakan: “Kembalinya mantan anggota keluarga ini merupakan simbol yang indah, terlebih lagi karena ia adalah produk murni dari La Gaillette. Dengan Thorgan, kami menyambut seorang pemain yang telah mencatatkan 522 pertandingan klub, 64 pertandingan Eropa, dan 47 penampilan untuk timnas Belgia. Pengalaman di level tertinggi ini akan menjadi aset bagi tim pada musim ini, di mana kami akan kembali berlaga di Liga Champions.”
Karier di berbagai liga papan atas Eropa
Setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di Chelsea, Hazard pindah ke Zulte Waregem pada 2013, di mana penampilannya yang gemilang sepanjang musim—14 gol dan 16 assist (terbanyak di liga)—membawanya meraih penghargaan Pemain Sepak Bola Terbaik Belgia pada Januari 2014. Ia bergabung secara permanen dengan Monchengladbach pada 2015, menghabiskan lima musim di sana sebelum bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2019, di mana ia membantu klub tersebut meraih posisi runner-up Bundesliga dan gelar DFB-Pokal. Ia juga membela Belgia di Piala Dunia 2018 dan 2022 serta Euro 2020, dan meraih gelar piala domestik bersama PSV Eindhoven selama masa peminjamannya pada musim 2022–23.
- RC Lens / Adecco
Kembali ke nomor sembilan yang terkenal
Hazard bergabung dengan Anderlecht pada tahun 2023, dan meskipun mengalami cedera lutut serius yang membuatnya absen selama delapan bulan pada tahun 2024, ia mencatatkan musim 2025–26 yang produktif dengan 20 kontribusi gol di liga Belgia—termasuk satu hat-trick dan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini—sebelum membantu klub tersebut melaju ke final Croky Cup.
Ia menutup musim tersebut dengan 13 gol dalam 36 penampilan, performa yang kini membawanya kembali ke Lens, di mana ia akan mengenakan jersey nomor 9 menjelang kembalinya klub tersebut ke Liga Champions.
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