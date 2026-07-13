Hazard kembali! Saudara mantan bintang Chelsea itu resmi bergabung dengan klub Prancis

Lens telah mengonfirmasi perekrutan Hazard melalui transfer bebas, mengikat gelandang serang serba bisa tersebut hingga tahun 2028. Pemain berusia 33 tahun itu berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan klub raksasa Belgia, Anderlecht, berakhir. Kedatangannya menandai momen penting yang melingkar penuh bagi seorang pemain yang pertama kali bergabung dengan akademi terkenal klub tersebut, La Gaillette, saat masih remaja.

Setelah meninggalkan Lens pada 2012 untuk bergabung dengan Chelsea bersama saudaranya, Eden, Thorgan kemudian menikmati karier yang cemerlang di seluruh Eropa, terutama bersama Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund. Kini, ia kembali ke klub yang memberinya debut profesional di Ligue 2, membawa segudang pengalaman bagi tim yang berupaya mempertahankan statusnya di jajaran elit Prancis.



