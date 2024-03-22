Harry Maguire: Manchester United Sudah Punya Jude Bellingham-nya Sendiri

GettyMuhammad Zaki dan Soham MukherjeeHarry Maguire: Manchester United Sudah Punya Jude Bellingham-nya SendiriManchester UnitedJude BellinghamEnglandPremier LeagueReal MadridLaLigaKobbie MainooHarry MaguireBek Manchester United Harry Maguire mendapuk Kobbie Mainoo menjadi 'The Next Jude Bellingham'.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniMainoo dipanggil timnas Inggris untuk kali pertamaSensasional untuk Man UnitedDisandingkan dengan Bellingham