Harry Maguire Jude BellinghamGetty
Muhammad Zaki dan Soham Mukherjee

Harry Maguire: Manchester United Sudah Punya Jude Bellingham-nya Sendiri

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Bek Manchester United Harry Maguire mendapuk Kobbie Mainoo menjadi 'The Next Jude Bellingham'.

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  • Mainoo dipanggil timnas Inggris untuk kali pertama
  • Sensasional untuk Man United
  • Disandingkan dengan Bellingham

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