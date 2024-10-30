Eric Dier Harry Kane Bayern Munich 2024-25Getty
Muhammad Zaki dan Richard Mills

Harry Kane Syok Berat, Bek Bayern Munich Eric Dier Putuskan Pensiun

H. KaneE. DierBayern MunichPremier League

Striker Bayern Munich Harry Kane mengaku "tak habis pikir" dengan keputusan Eric Dier untuk pensiun.

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  • Dier reuni dengan Kane di Bayern Munich
  • Juga sering bermain golf bersama
  • Dier putuskan berhanti main setelah mengalami kesulitan
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