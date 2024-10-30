Harry Kane Syok Berat, Bek Bayern Munich Eric Dier Putuskan Pensiun

GettyMuhammad Zaki dan Richard MillsHarry Kane Syok Berat, Bek Bayern Munich Eric Dier Putuskan PensiunH. KaneE. DierBayern MunichPremier LeagueStriker Bayern Munich Harry Kane mengaku "tak habis pikir" dengan keputusan Eric Dier untuk pensiun.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowDier reuni dengan Kane di Bayern MunichJuga sering bermain golf bersamaDier putuskan berhanti main setelah mengalami kesulitanGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini