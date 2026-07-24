Getty Images Sport
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Harry Kane dan Bayern Munich akan memulai pembicaraan mengenai kontrak baru bagi striker timnas Inggris tersebut
Bayern bersiap memperpanjang kontrak Kane
Klub raksasa Bavaria, Bayern, sedang bersiap untuk memulai pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak kapten timnas Inggris, Kane, seperti dilaporkan oleh BBC Sport. Kontrak striker tersebut di Allianz Arena akan berakhir pada akhir musim depan, namun Kane sudah mengetahui niat juara bertahan Bundesliga itu untuk mempertahankannya. Pembicaraan mendetail diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.
Kane merasa nyaman di Jerman
Meskipun terus menarik minat dari klub-klub papan atas Eropa seperti Barcelona serta klub asal Arab Saudi, Al-Hilal, Kane dilaporkan merasa nyaman di Jerman dan tidak berencana untuk pindah.
Penyerang yang baru-baru ini mencetak enam gol untuk Inggris di Piala Dunia ini mencatatkan rekor mengesankan dengan 146 gol dalam 147 penampilan sejak bergabung dari Tottenham pada 2023. Produktivitasnya yang luar biasa telah membantu klub tersebut meraih dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal selama masa baktinya.
Rekor Shearer tak terjangkau
Keputusan Kane untuk memprioritaskan perpanjangan masa tinggalnya di Bayern secara efektif meredam spekulasi seputar kemungkinan kembalinya ia ke Tottenham atau kepindahannya ke Manchester United. Komitmen barunya di Jerman praktis mengakhiri peluang sang penyerang untuk melampaui rekor 260 gol milik Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada upaya memperpanjang masa kejayaannya bersama raksasa Jerman tersebut.
- Getty Images Sport
Tim-tim Bavaria membidik gelar juara
Bayern akan memfokuskan energinya untuk menyelesaikan negosiasi kontrak dengan Kane sebelum jadwal pertandingan semakin padat. Mempertahankan Kane sebagai ujung tombak lini serang mereka akan menjadi kunci bagi ambisi Bayern untuk mempertahankan dominasi di kancah domestik dan bersaing di Liga Champions. Pihak manajemen berharap, mengamankan masa depan sang penyerang ini akan memberikan stabilitas menjelang musim baru.
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