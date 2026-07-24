Meskipun terus menarik minat dari klub-klub papan atas Eropa seperti Barcelona serta klub asal Arab Saudi, Al-Hilal, Kane dilaporkan merasa nyaman di Jerman dan tidak berencana untuk pindah.

Penyerang yang baru-baru ini mencetak enam gol untuk Inggris di Piala Dunia ini mencatatkan rekor mengesankan dengan 146 gol dalam 147 penampilan sejak bergabung dari Tottenham pada 2023. Produktivitasnya yang luar biasa telah membantu klub tersebut meraih dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal selama masa baktinya.