Hanya Yildiz dan bursa transfer yang bisa "menyelamatkan" Juventus dari Kolo Muani, Woltemade, dan formasi 3-5-2

Satu gol dan satu assist dari keduanya dalam delapan pekan Serie A. Itulah catatan sejauh ini dari duet Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade, dua penyerang tengah Juventus. Gol dan assist tersebut dicatatkan oleh pemain asal Prancis itu, sementara pemain asal Jerman tersebut masih belum mencatatkan gol maupun assist. Kiprah mereka lebih baik di Liga Europa, dengan keduanya mencatatkan angka yang bagus: dua gol dan satu assist untuk Kolo Muani, serta tiga gol dan satu assist untuk Woltemade.
Kesulitan kedua penyerang mencetak gol di liga membuat Spalletti memilih formasi 3-5-2, yang memang cocok untuk duet penyerang karena mereka menjadi tidak terlalu terisolasi dan tidak terlalu dikepung bek lawan. Saat dimainkan bersama, Kolo Muani dan Woltemade memang tampil lebih baik, meski sejauh ini, setidaknya di liga, hasilnya belum terlihat dalam urusan mencetak gol.