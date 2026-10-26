Hanya Yildiz dan bursa transfer yang bisa "menyelamatkan" Juventus dari Kolo Muani, Woltemade, dan formasi 3-5-2

Meski sudah jelas bahwa 3-5-2 adalah formasi yang cocok untuk Kolo Muani dan Woltemade, pertanyaan untuk kelanjutan musim ini adalah hal lain: apakah 3-5-2 juga mampu memaksimalkan pemain lain dalam skuad Juventus? Melihat banyaknya penyerang sayap Juventus, tampaknya tidak. Tidak diragukan lagi, Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez, dan Yildiz bisa menjadi korban formasi ini dalam jangka panjang, karena mereka kesulitan atau akan kesulitan menemukan posisi yang cocok di dalamnya. Jika pemain yang absen karena cedera dikesampingkan, Alajbegovic saat ini menjadi pemain yang paling dirugikan oleh perubahan taktik terbaru Spalletti.





Untuk beberapa bulan ke depan, ada dua solusi. Yang pertama adalah kembalinya Yildiz, pemain terbaik di tim. Mencadangkan Alajebegovic, yang baru bergabung dan masih harus memperjuangkan tempat dalam hierarki tim, adalah satu hal. Mencadangkan pemain bernomor punggung 10 itu adalah hal lain. Tidak diragukan lagi, kembalinya Yildiz dari cedera akan mengharuskan Spalletti meninjau ulang susunan taktiknya saat ini. Solusi kedua bisa datang dari bursa transfer dan karena itu bergantung pada pihak klub: kedatangan seorang penyerang tengah baru yang benar-benar mampu mencetak banyak gol bisa membuat Spalletti akhirnya kembali menggunakan 4-2-3-1 atau 4-3-3.