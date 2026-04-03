Hansi Flick mendukung pesan anti-rasisme Lamine Yamal setelah teriakan bernada Islamofobia dalam laga Spanyol melawan Mesir
Polisi menyelidiki kasus pelecehan bernuansa Islamofobia
Pemerintah setempat di Barcelona telah meluncurkan penyelidikan resmi terkait nyanyian "Islamofobia dan xenofobia" yang terjadi selama pertandingan imbang tanpa gol antara Spanyol dan Mesir pada Selasa lalu. Para penonton dilaporkan menyanyikan lagu-lagu menghina kepada tim tamu dan bersiul selama waktu istirahat untuk salat, menciptakan suasana yang tidak bersahabat yang sangat memengaruhi Yamal. Meskipun hinaan tersebut tidak ditujukan kepadanya secara pribadi, remaja tersebut menggunakan media sosial untuk mengutuk para pelaku sebagai "bodoh" dan "rasis" karena menggunakan agama sebagai alat untuk mengejek.
Flick menuntut refleksi budaya
Menjelang laga krusial Barcelona di La Liga melawan Atlético Madrid, Flick memberikan dukungan penuh terhadap sikap pemain bintangnya terkait inklusi. Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa komunitas sepak bola harus bersatu untuk memberantas ujaran kebencian dan mempromosikan nilai-nilai integrasi.
Menanggapi dampak dari jeda internasional selama konferensi persnya, Flick mengatakan: “Saya pikir pesannya sangat jelas. Kita hidup dan bernapas dengan sepak bola setiap hari, dan kita harus mempromosikan nilai-nilai integrasi dan inklusi. Sangat mengecewakan bahwa sebagian kecil orang tidak memahami hal ini. Kita perlu merenung dan bekerja untuk memperbaiki situasi ini. Tidak ada tempat untuk rasisme, baik di sepak bola maupun dalam kehidupan. Tidak pernah. Kita semua harus bersatu dan saling menghormati, terlepas dari warna kulit, agama, atau asal-usul.”
Kecaman dari pemerintah dan para pemain
Dampak dari insiden ini telah merembet hingga ke jajaran tertinggi pemerintah daerah, dengan Menteri Olahraga Katalonia, Berni Alvarez, menggambarkan sifat terencana dari ujaran kebencian tersebut sebagai "langkah mundur yang besar" bagi dunia olahraga.
Yamal, yang telah membela timnas Spanyol sebanyak 25 kali dan memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Euro 2024, menegaskan kembali identitasnya sambil menyerukan agar dirinya lebih dihormati. Dalam sebuah postingan Instagram yang emosional, ia menyatakan: "Saya seorang Muslim, Alhamdulillah. Kemarin di stadion terdengar nyanyian 'siapa yang tidak melompat adalah seorang Muslim'. Saya tahu saya bermain untuk tim lawan dan itu bukan sesuatu yang ditujukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu tetap tidak menghormati dan tidak dapat ditoleransi. Saya mengerti bahwa tidak semua penggemar fanatik seperti ini, tetapi bagi mereka yang menyanyikan hal-hal seperti itu: menggunakan agama sebagai bahan ejekan di lapangan membuat kalian menjadi orang-orang yang bodoh dan rasis. Sepak bola seharusnya dinikmati dan didukung, bukan untuk merendahkan orang karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini."
Ujian berat bagi Atletico semakin mendekat
Barcelona saat ini unggul empat poin atas Real Madrid dengan sembilan pertandingan tersisa, namun Yamal kini harus menghadapi jadwal yang padat, termasuk tiga pertemuan dengan Atlético dalam waktu hanya 10 hari. Jadwal yang menantang ini dimulai dengan lawatan ke Metropolitano pada akhir pekan ini, dilanjutkan dengan leg pertama perempat final Liga Champions empat hari kemudian, dan pertandingan La Liga melawan rival sekota Espanyol. Tim asuhan Flick kemudian akan menutup trilogi krusial ini melawan pasukan Diego Simeone pada leg kedua pada 14 April.