Hansi Flick mendukung pesan anti-rasisme Lamine Yamal setelah teriakan bernada Islamofobia dalam laga Spanyol melawan Mesir

Dampak dari insiden ini telah merembet hingga ke jajaran tertinggi pemerintah daerah, dengan Menteri Olahraga Katalonia, Berni Alvarez, menggambarkan sifat terencana dari ujaran kebencian tersebut sebagai "langkah mundur yang besar" bagi dunia olahraga.

Yamal, yang telah membela timnas Spanyol sebanyak 25 kali dan memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Euro 2024, menegaskan kembali identitasnya sambil menyerukan agar dirinya lebih dihormati. Dalam sebuah postingan Instagram yang emosional, ia menyatakan: "Saya seorang Muslim, Alhamdulillah. Kemarin di stadion terdengar nyanyian 'siapa yang tidak melompat adalah seorang Muslim'. Saya tahu saya bermain untuk tim lawan dan itu bukan sesuatu yang ditujukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu tetap tidak menghormati dan tidak dapat ditoleransi. Saya mengerti bahwa tidak semua penggemar fanatik seperti ini, tetapi bagi mereka yang menyanyikan hal-hal seperti itu: menggunakan agama sebagai bahan ejekan di lapangan membuat kalian menjadi orang-orang yang bodoh dan rasis. Sepak bola seharusnya dinikmati dan didukung, bukan untuk merendahkan orang karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini."