Masa depan Balde di Barca sangat tidak pasti setelah ia cepat kehilangan tempat di bawah Flick, menurut Fichajes. Hanya beberapa bulan lalu, bek kiri itu dianggap sebagai pemain penting bagi pelatih asal Jerman tersebut, tetapi posisinya kini merosot drastis.

Pemain berusia 22 tahun itu kini tersisih dari tim utama, dengan menit bermainnya nyaris habis sama sekali. Balde baru bermain 12 menit musim ini, saat tampil singkat melawan Racing di Camp Nou.

Ia absen dalam enam pertandingan liga secara beruntun dan juga tidak bermain dalam laga Liga Champions melawan Feyenoord. Ia juga tidak masuk skuad untuk laga pembuka musim melawan Elche, sebuah kenyataan yang membingungkan bagi seorang bek dengan 169 penampilan bersama Barcelona.