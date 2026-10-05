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Hansi Flick membuka jalan untuk gebrakan transfer PSG saat Barcelona bersiap melepas bintang yang tersisih
Tersisih di bawah Flick
Masa depan Balde di Barca sangat tidak pasti setelah ia cepat kehilangan tempat di bawah Flick, menurut Fichajes. Hanya beberapa bulan lalu, bek kiri itu dianggap sebagai pemain penting bagi pelatih asal Jerman tersebut, tetapi posisinya kini merosot drastis.
Pemain berusia 22 tahun itu kini tersisih dari tim utama, dengan menit bermainnya nyaris habis sama sekali. Balde baru bermain 12 menit musim ini, saat tampil singkat melawan Racing di Camp Nou.
Ia absen dalam enam pertandingan liga secara beruntun dan juga tidak bermain dalam laga Liga Champions melawan Feyenoord. Ia juga tidak masuk skuad untuk laga pembuka musim melawan Elche, sebuah kenyataan yang membingungkan bagi seorang bek dengan 169 penampilan bersama Barcelona.
- Getty Images
Turun dalam urutan pilihan
Penurunan mendadak dalam waktu bermain Balde berkaitan langsung dengan pilihan taktis Flick yang jelas. Dalam pandangan bos Barca itu, bek sayap muda tersebut telah kehilangan tempatnya dalam hierarki saat ini. Xavi Espart dan Joao Cancelo dengan tegas telah melampauinya, membuat Balde harus menghadapi kenyataan yang benar-benar baru dan tidak nyaman dari pinggir lapangan.
Terlepas dari penurunan status yang tak terduga ini, sang bek tidak terburu-buru untuk mencari jalan keluar cepat. Balde masih terikat dengan Barcelona lewat kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, memberinya rasa aman yang besar. Keinginan utamanya adalah bertahan dan kembali memantapkan posisinya. Bek sayap itu ingin berjuang untuk tempatnya di tim, dengan harapan bisa merebut kembali kepercayaan pelatih dan kembali ke susunan pemain inti dalam waktu dekat.
Dewan Barcelona terbuka untuk perpisahan
Meski Balde ingin bertahan, dewan Barcelona memiliki pandangan yang sangat berbeda soal masa depannya dalam waktu dekat. Para petinggi klub belum menutup kemungkinan kepergian pada musim dingin, dengan melihat transfer pada Januari sebagai opsi yang sangat nyata.
Klub masih berharap bisa meyakinkan Balde bahwa mencari tantangan baru mungkin menjadi yang terbaik untuk kariernya. Namun, jajaran petinggi sepenuhnya sadar bahwa membujuknya untuk melepas ambisinya di Camp Nou akan sulit, dan menilai peluang hengkang secara sukarela pada tahap ini kecil.
Kendati demikian, Barcelona diperkirakan akan mengevaluasi dengan cermat setiap tawaran yang masuk ketika bursa transfer dibuka. Dengan sang pemain nyaris tidak masuk dalam rencana Flick, dewan siap mempelajari semua peluang yang tersedia di pasar.
- Getty Images
PSG dan klub-klub Manchester mengintai
Jika Barcelona secara resmi membuka pintu untuk kepergian sang pemain, sejumlah raksasa Eropa siap bergerak. Menurut laporan yang sama, PSG memantau situasi bek tersebut dengan saksama. Selain itu, dua klub Manchester juga diyakini terus mencermati perkembangannya.
Bagi PSG, kesempatan merekrut Balde pada pertengahan musim menjadi peluang pasar yang menarik. Di usia yang baru 22 tahun, ia sudah memiliki pengalaman besar di level tertinggi sepak bola Eropa dan memahami tuntutan taktik besar saat bermain untuk Barcelona. Masih harus dilihat apakah klub Prancis itu akan mengambil langkah konkret pada Januari. Jika situasi olahraga Balde gagal membaik dalam beberapa pekan ke depan, sikapnya terkait hengkang bisa berubah dengan cepat.
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