Pelatih kepala Barcelona, Flick, dengan tegas menolak mengomentari kekesalan internal yang kini mencuat di Real Madrid setelah klub itu mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam “perwasitan yang sangat buruk” dan kartu merah yang tidak diberikan dalam kekalahan derbi dari Atletico Madrid. Alih-alih terlibat dalam perang kata-kata antarklub yang kerap mendominasi pemberitaan La Liga, Flick memilih menjaga jarak secara profesional.

Kontroversi itu bermula dari sejumlah insiden dalam kekalahan 2-1 Real Madrid dari Atletico Madrid sebelum jeda internasional, terutama injakan berbahaya Cristian Romero pada lutut Jude Bellingham dan tekel gegabah Kang-in Lee terhadap Fede Valverde. Real Madrid menilai kedua insiden itu layak diganjar kartu merah langsung.

“Saya berharap suatu hari nanti Anda akan mengerti bahwa saya tidak pernah menjawab pertanyaan tentang tim lain. Kami akan menghadapi Galatasaray. Mari kita hormati Galatasaray, stadionnya luar biasa, atmosfernya…,” ujarnya seperti dikutip Mundo Deportivo.