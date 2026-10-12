AFP
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Hansi Flick enggan terpancing menanggapi keluhan Real Madrid soal wasit jelang laga melawan Galatasaray
Flick tetap fokus pada lawatan ke Istanbul
Pelatih kepala Barcelona, Flick, dengan tegas menolak mengomentari kekesalan internal yang kini mencuat di Real Madrid setelah klub itu mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam “perwasitan yang sangat buruk” dan kartu merah yang tidak diberikan dalam kekalahan derbi dari Atletico Madrid. Alih-alih terlibat dalam perang kata-kata antarklub yang kerap mendominasi pemberitaan La Liga, Flick memilih menjaga jarak secara profesional.
Kontroversi itu bermula dari sejumlah insiden dalam kekalahan 2-1 Real Madrid dari Atletico Madrid sebelum jeda internasional, terutama injakan berbahaya Cristian Romero pada lutut Jude Bellingham dan tekel gegabah Kang-in Lee terhadap Fede Valverde. Real Madrid menilai kedua insiden itu layak diganjar kartu merah langsung.
“Saya berharap suatu hari nanti Anda akan mengerti bahwa saya tidak pernah menjawab pertanyaan tentang tim lain. Kami akan menghadapi Galatasaray. Mari kita hormati Galatasaray, stadionnya luar biasa, atmosfernya…,” ujarnya seperti dikutip Mundo Deportivo.
- Getty Images Sport
Distraksi terkait El Clasico ditepis
Media juga berupaya mengajak mantan pelatih Bayern Munich itu membahas El Clasico mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober. Secara khusus, para wartawan ingin mengetahui pandangan Flick mengenai kemungkinan Vinicius Junior bisa tampil. Pemain itu menjadi sosok sentral dalam kontroversi Madrid belakangan ini, setelah baru-baru ini menerima kartu merah langsung yang dramatis dan melihat golnya dianulir karena menarik rambut Nathan Saliba dalam insiden tanpa bola saat meraih kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal.
Namun, Flick tidak berminat memberikan analisis taktik ataupun tanggapan emosional mengenai pemain bintang rivalnya itu. Ia segera menepis pertanyaan tersebut dengan jawaban singkat bernada menyindir, yang menunjukkan bahwa ia tidak tertarik membahas pertandingan yang masih jauh ketika laga lain sudah di depan mata. “Kalian bisa menanyakan itu kepada saya dua pekan lagi,” jawabnya, sekaligus mengakhiri spekulasi lebih lanjut mengenai laga di Santiago Bernabeu untuk sementara waktu.
Persiapan untuk klub raksasa Turki
Barcelona tiba di Istanbul dengan skuad berisi 22 pemain untuk meraih hasil penting di salah satu tempat paling mengintimidasi dalam sepakbola dunia. Raphinha dan Frenkie de Jong tidak akan berada di Turki. Pelatih Barcelona Hansi Flick menepis pertanyaan mengenai Real Madrid dan Vinicius Jr menjelang laga krusial Liga Champions melawan Galatasaray. Andreas Christensen dan Roony Bardghji yang cedera juga tidak akan berada di Turki. Meski kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera, skuad Barcelona tampak tetap fokus.
Barcelona menghadapi laga ini dengan tekad melanjutkan awal kiprah mereka yang dominan di Liga Champions, setelah membuka perjalanan di Eropa dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord. Sementara itu, Galatasaray berupaya bangkit dari laga pembuka yang sulit setelah kalah 3-1 dari Sporting CP.
- Getty Images Sport
Jadwal berat dan melelahkan menanti tim asuhan Flick
Barcelona mengawali musim dengan gemilang. Mereka meraih poin sempurna di La Liga, mengumpulkan 24 poin dari delapan laga pertama, sementara Real Madrid saat ini menempati posisi keempat dengan 18 poin.
Setelah menghadapi Galatasaray, Barcelona akan bertandang ke markas Real Betis pada Sabtu dalam lanjutan La Liga. Setelah itu, mereka akan pergi ke Paris untuk menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions pada 20 Oktober, sebelum menjamu Real Madrid dalam El Clasico.
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