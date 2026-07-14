"Hampir mendapat kartu merah": Aksi buruk Michael Olise di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol memicu kehebohan

Kemudian, sang juara dunia 2014 itu menjelaskan sambil menyoroti wasit: "Menurut saya, dia seharusnya memberikan kartu kuning. Dia tidak melakukannya karena (Adrien) Rabiot baru saja mendapat kartu kuning sebelumnya dan dia tidak ingin memihak ke satu pihak." Namun: "Itu tidak jauh dari kemungkinan kartu merah, hal itu juga harus dikatakan dengan jelas."

Menurut pakar wasit Patrick Ittrich, tekel yang dilakukan Olise itu “sangat layak mendapat kartu merah”. Hummels membalas: “Menurut buku pedoman wasit, ya; menurut cara saya memandang sepak bola, tidak. Kita harus ingat, meskipun kedengarannya konyol: Ini adalah semifinal Piala Dunia, menit ke-14. Di hari pertandingan ketiga, kamu mungkin akan memberikan kartu merah, tapi tidak lagi di semifinal Liga Champions atau semifinal Piala Dunia.”

Pelanggaran kasar terhadap Rodri sejalan dengan penampilan Olise di babak pertama. Pemain serang yang sejauh ini tampil sangat gemilang di Piala Dunia itu hampir tidak mendapat ruang gerak melawan pertahanan Spanyol yang rapat dan lincah. Hal itu bahkan membuatnya, setelah sekitar setengah jam pertandingan dengan skor 0:1, kembali pindah dari posisi favorit barunya di gelandang serang tengah ke sayap kanan. Namun, di sana pun ia awalnya hampir tidak memberikan pengaruh.