Gelandang FC Bayern itu terlibat duel dengan kapten tim Spanyol, Rodri, pada menit ke-14 di Arlington. Rodri berlari membawa bola, sementara Olise terjatuh dan menendangnya dengan telapak kaki terbuka tepat di atas pergelangan kaki kiri Rodri.
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"Hampir mendapat kartu merah": Aksi buruk Michael Olise di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol memicu kehebohan
Sebuah insiden yang memicu kekesalan di kalangan tim Spanyol—meski tidak sampai menimbulkan protes yang berlebihan—dan tak lama kemudian memicu banyak penggemar di media sosial untuk menuntut kartu merah. Namun, tidak ada kartu merah yang dikeluarkan, bahkan tidak ada peringatan pun. Wasit Ivan Barton (El Salvador) memutuskan untuk tidak memberikan sanksi lebih lanjut atas pelanggaran tersebut.
Selain beberapa penggemar yang kebingungan, pakar MagentaTV Mats Hummels pun tampak heran saat melihat tayangan ulangnya pada babak pertama: “Dalam gambar diam, tentu saja terlihat sangat kejam. Bagi saya, karena kurangnya intensitas, itu hanya layak mendapat kartu kuning. Karena dia memang tidak menindaklanjutinya.”
- AFP
Hummels mengenai pelanggaran Olise terhadap Rodri: "Hampir saja mendapat kartu merah"
Kemudian, sang juara dunia 2014 itu menjelaskan sambil menyoroti wasit: "Menurut saya, dia seharusnya memberikan kartu kuning. Dia tidak melakukannya karena (Adrien) Rabiot baru saja mendapat kartu kuning sebelumnya dan dia tidak ingin memihak ke satu pihak." Namun: "Itu tidak jauh dari kemungkinan kartu merah, hal itu juga harus dikatakan dengan jelas."
Menurut pakar wasit Patrick Ittrich, tekel yang dilakukan Olise itu “sangat layak mendapat kartu merah”. Hummels membalas: “Menurut buku pedoman wasit, ya; menurut cara saya memandang sepak bola, tidak. Kita harus ingat, meskipun kedengarannya konyol: Ini adalah semifinal Piala Dunia, menit ke-14. Di hari pertandingan ketiga, kamu mungkin akan memberikan kartu merah, tapi tidak lagi di semifinal Liga Champions atau semifinal Piala Dunia.”
Pelanggaran kasar terhadap Rodri sejalan dengan penampilan Olise di babak pertama. Pemain serang yang sejauh ini tampil sangat gemilang di Piala Dunia itu hampir tidak mendapat ruang gerak melawan pertahanan Spanyol yang rapat dan lincah. Hal itu bahkan membuatnya, setelah sekitar setengah jam pertandingan dengan skor 0:1, kembali pindah dari posisi favorit barunya di gelandang serang tengah ke sayap kanan. Namun, di sana pun ia awalnya hampir tidak memberikan pengaruh.
Tahapan karier Michael Olise:
Klub Periode FC Reading 2017–2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - sekarang
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