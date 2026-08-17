Hall of Fame Vol. XVI - Thierry Henry, membuat hal yang mustahil tampak sederhana

Sebelum menjadi seorang penyerang yang tak kenal ampun, salah satu yang terkuat di dunia selama bertahun-tahun dan, singkatnya, simbol sebuah dekade (bagi banyak orang, idola sepanjang masa), Thierry Henry pernah menjadi sebuah "proyek" seperti banyak rekannya. "Titi" muda memiliki kualitas di luar kebiasaan: ia punya teknik, tapi terutama sangat cepat, baik dalam langkah-langkah awal maupun dalam akselerasi. Ia punya ritme lari yang luar biasa konsisten: pendek kata, kalau ia sudah lepas, ia menjadi tak terkejar.

Arsène Wenger tahu ini. Pada akhir tahun 1980-an di Prancis, dimulailah program pengembangan pemain-pemain muda Prancis di Clairefontaine: Henry adalah, bisa dibilang, salah satu produk unggulan sejati pertama dari pusat pembinaan itu dan ketika ia bergabung dengan Monaco, klub yang dilatih Wenger sendiri, konsep "poros" antara tim muda dan tim utama sudah berfungsi sepenuhnya.

Pelatih asal Alsace itu saat itu melihatnya sebagai seorang sayap, di masa ketika pemain sayap tampak mampu memecah keseimbangan apa pun, dan ketika ia menurunkannya untuk debut bersama tim utama, pada akhir musim panas 1994, Henry sepenuhnya adalah seorang pemain sayap serang. Henry bermain dua pertandingan dengan Wenger di bangku cadangan, lalu sang pelatih dipecat dan "Titi" tidak lagi dipanggil selama beberapa bulan: tentu saja hanya orang gila yang bisa menyimpan bakat semacam itu di luar. Ia akan bermain enam pertandingan lagi dengan mencetak tiga gol (dua ke gawang Lens, satu ke gawang Nantes) dalam enam hari.

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Yang menarik bagi kita bukanlah angka-angka yang membawa kita ke tahun krusial seperti 1998 (yang kita sebut sekilas: dalam empat musim pertamanya sebagai pemain profesional ia mencetak dua puluh tujuh gol, dengan tujuh gol dalam satu edisi Liga Champions antara 1997 dan 1998, yang berakhir baginya dengan dua leg semifinal melawan Juventus), melainkan lintasan perkembangan yang menyertainya hingga Piala Dunia yang dimenangkannya bersama Prancis.

Henry menjalaninya di sisi kanan (yang sekarang mungkin tampak seperti sebuah bidah, mengingat betapa mematikannya ia dalam menemukan ruang yang tepat, di kemudian hari sepanjang kariernya, dengan memanfaatkan zona kiri lapangan), tapi tetap sebagai pemain sayap: ia masih seorang pesepakbola yang banyak mengandalkan kecepatan dalam permainannya, tapi ide untuk bergeser ke tengah (sejak sangat muda pemain Prancis itu adalah seorang penyerang) sudah dipertimbangkan. Yang kurang darinya, hari ini membuat kita tersenyum, adalah kemampuan mencetak gol (meski ia mencetak tiga gol justru di Piala Dunia itu, sesuatu yang akan ia ulangi dua tahun kemudian di Piala Eropa, yang juga dimenanginya).

"Saya cepat, tapi saya butuh sepuluh peluang untuk mengubah salah satunya menjadi gol, sementara di saat yang sama saya terus menciptakannya. Lalu saya berkata pada diri sendiri: 'Kamu tidak akan selalu mendapatkan peluang-peluang ini. Kamu harus memasukkannya'", ujar Henry dalam sebuah wawancara dengan Blizzard. "Saya tidak lahir dengan bakat mencetak gol. Saya memulai sebagai pemain sayap, mengasah umpan silang: ini membantu saya memahami peran orang yang mengirim bola".

Bagian ini adalah poin kunci untuk memahami siapa dan apa itu Thierry Henry. Bakat (yang luar biasa) yang mengabdi pada kerja tanpa henti (dalam wawancara yang sama ia bercerita bahwa ia berlatih berulang kali dan secara obsesif dengan pelatih fisik Monaco saat itu, Claude Puel, memperbaiki penempatan posisinya menggunakan siluet manekin. Dalam sebuah unggahan Instagram baru-baru ini, sebaliknya, kita melihatnya mengangkat beban dan berkata kepada kita, dalam keterangannya, bahwa "repetisi menciptakan kebiasaan").

Tidak banyak yang perlu dikatakan tentang apa yang terjadi setelah Piala Dunia yang meneguhkan nilainya secara mutlak: pada Januari 1999 ia pindah ke Juventus karena Luciano Moggi menginginkannya dengan segala cara untuk menggantikan Alessandro Del Piero yang cedera, tapi sebenarnya kedatangannya di Serie A hanya menunda beberapa bulan langkahnya ke Premier League, ke Arsenal (yang telah terlibat semacam lelang dengan Juventus, dan kalah, untuk membawanya ke Inggris).

Di Turin, Henry justru berisiko tersesat: pergantian di bangku pelatih dari Marcello Lippi ke Carlo Ancelotti menggesernya dengan cara yang hampir tidak wajar, sampai-sampai "Titi" mendapati dirinya secara tak terjelaskan berada di sisi lapangan.

"Mereka menempatkan saya di sisi lapangan. Ketika kami dalam fase bertahan, saya berada di lini belakang. Sedangkan dalam menyerang saya harus menjadi penyerang ketiga. Semuanya baru bagi saya. Saya bermain hampir di semua pertandingan tanpa benar-benar memahami peran saya", jelas pemain Prancis itu. Hari ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman taktis terbesar dalam sejarah sepakbola.

"Saya tidak sadar bahwa Thierry Henry bukan seorang pemain sayap. Saya tidak mengira ia bisa bermain di tengah, ia tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa ia mampu melakukannya", jelas Ancelotti kepada La Repubblica. Sang pelatih, yang saat kedatangannya di Juventus mengubah kulit taktiknya dari 4-4-2 menjadi 3-5-2 kemudian, akan membawanya seiring berjalannya minggu-minggu lebih dekat ke gawang, tapi pengalamannya di Italia hanya berlangsung singkat.

"Kami mengirimmu ke Udinese tapi kami percaya padamu", kata mereka kepadanya, seperti yang diceritakan Henry kepada podcast Stick to Football. Di akhir musim pertama di Juventus, klub ingin meminjamkannya ke tim asal Friuli itu untuk mendapatkan Marcio Amoroso sebagai gantinya."Kepercayaan besar… kalian percaya pada Del Piero? Kalau begitu kirim dia", itulah jawaban Henry. Hubungan berakhir: dan di sinilah kita sampai pada intinya.

Di Arsenal "Titi" tidak hanya kembali bertemu Wenger, tapi ia digeser ke tengah: titik balik yang sempurna. Transformasi itu pun lengkap.