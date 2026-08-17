Hall of Fame Vol. XVI - Thierry Henry, membuat hal yang mustahil tampak sederhana

Dengan langkah mundur yang tak sepele, kita kembali ke November 2002: Highbury, Derby London lainnya melawan Tottenham. Mustahil memahami apa arti "Titi" bagi Arsenal, dan bagi sepak bola, tanpa membicarakan gol "itu".
Pada menit ke-15, ia memimpin sebuah transisi dari babak lapangannya sendiri menuju daerah lawan, dengan Matthew Etherington yang nyaris memeluknya agar tidak membiarkannya melancarkan serangan balik. Tak perlu dikatakan bahwa itu sia-sia belaka: dalam sekejap mata ia sudah berada di garis kotak penalti. Ia berpura-pura menembak dengan kaki kanan, membawa bola ke kaki kiri dan membuat Stephen Carr kehilangan keseimbangan, yang mencoba tetap berdiri, tetapi tak berhasil menutup gawang, melambat pada gerak tipu kedua Henry. Bantuan Ledley King pun percuma: "Titi", dalam sekejap, menendang dengan kaki kiri, dalam tempo yang tak terduga, mengirim bola ke belakang punggung Kasey Keller.
Tampak seperti gol yang sangat mudah, tetapi menyimpan dua aspek fundamental dari sepak bola sang pemain Prancis itu. Yang pertama bersifat simbolis dan langsung kita tuntaskan: setelah mencetak gol, ia berlari kencang dan merayakannya dengan meluncur di atas lututnya, mempersembahkan kepada sejarah sebuah citra yang kemudian diabadikan oleh patungnya yang kini berdiri di luar Emirates Stadium. Yang kedua bersifat konseptual: pada sebagian besar golnya, sang penjaga gawang tampak canggung, kikuk. Ragu-ragu. Kebenarannya adalah ketika Henry memiliki gawang yang terbuka, penjaga gawang lawan tidak pernah tahu ke mana harus menjatuhkan diri.
Setiap kali "Titi" menendang, semuanya tampak mudah. Bola itu sendiri seolah bergerak dengan kecepatan yang melambat, sampai-sampai kita nyaris bertanya-tanya mengapa sang penjaga gawang tidak berhasil melakukan intervensi. Nyaris muncul ungkapan: "Tapi yang ini, saya bisa menepisnya". Tentu saja. Salah satu golnya yang paling ikonik, dicetak pada awal Oktober 2000 melawan Manchester United, bahkan membuat kita berpikir adanya kesalahan massal, menular, yang menyebar ke seluruh lini pertahanan Manchester United: ia menghentikan bola dengan membelakangi gawang, mengangkat bola, dan menendang voli ke belakang punggung Fabien Barthez. Sungguh gila.
Faktanya adalah Henry lahir sebagai pemain yang berada "di luar" kotak penalti dan ini, di era yang saat itu penjagaan masih dilakukan sebagian besar "di dalam" kotak penalti, merupakan sebuah titik pembeda: sang pemain Prancis itu menarik lawan-lawannya mendekat, memaksa mereka keluar dan, begitu mereka terjebak, ia menghukum mereka dengan kecepatannya sendiri, hampir selalu menyelesaikannya di tiang jauh.
Ada puluhan demi puluhan gol yang dicetak dengan cara yang sama persis oleh Henry: tembakan tajam, ke sudut terjauh. Toh, para penjaga gawang selalu menjaga sudut dekat. Terkadang mereka terpaku di kakinya sendiri, tak tahu harus ke mana. Lalu ketika ia menendang dari luar kotak, ia mengejutkan mereka dengan penyelesaian yang mustahil dihentikan.
Kemampuan yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu selalu bisa menemukan ruang yang tepat di antara lini pertahanan (yang kini diteruskan, sebagai gerak dari kejauhan, oleh Kylian Mbappé), tetap ia bawa serta bahkan ketika ia pindah dari Arsenal ke Barcelona, pada 2007. Ke Barcelona ia datang sebagai pemain yang sudah banyak memberi, yang nyaris memenangi Liga Champions bersama Arsenal (kalah justru melawan tim Katalunya itu, dalam sebuah malam yang akan tercatat dalam sejarah sebagai malam ketika ia melampiaskan kekesalannya dengan menegaskan bahwa Ronaldinho dan Eto'o tidak pernah terlihat, berbeda dengan Larsson), matang dan secara fisik tidak lagi berada di "puncaknya": setelah tahun pertama dengan Frank Rijkaard di bangku pelatih (dengan raihan dua digit), Pep Guardiola mengembalikannya ke posisi sayap, tetapi selalu dengan pertimbangan bahwa "penyerang tengah adalah ruang" dan bahwa "Titi" di dalam ruang begitu menghancurkan, ia mencetak jumlah gol yang luar biasa (dua puluh enam di seluruh kompetisi pada usia tiga puluh dua tahun), tetapi yang terutama adalah ia memenangi Treble.
Sergio Ramos, yang jelas tidak mengingat siapa Henry, mengira bisa mengawal penjagaan zonanya, sementara sang pemain Prancis itu, dalam sebuah Clasico yang berakhir 2-6 untuk Barcelona, setelah mengoper kepada Lionel Messi di lini tengah, mencuri tempo darinya, dari belakang punggungnya. "Titi" membiarkan bola memantul lebih dari sekali lalu menyelesaikannya dengan tendangan ceper mengalahkan Iker Casillas. Di tiang jauh, tentu saja.
Kini Henry adalah seorang pengamat televisi yang mencerminkan dengan setia sosok yang pernah ia perankan di lapangan. Ia sangat cerdas, sangat jernih, tak kenal takut. Suka menyindir (dari kata ini kita bisa membangun jembatan antara pertandingan-pertandingannya yang paling ikonik dan tangan yang mengantar Prancis ke Piala Dunia 2010, melawan Irlandia, tetapi kita tidak akan melakukannya). Ia tahu apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya dan kapan mengatakannya.
Ia memiliki timing yang di lapangan membuatnya menjadi legenda, sebuah ikon (bagi banyak anak muda di awal tahun 2000-an, Henry juga merupakan simbol sebuah era video game yang memuncak dengan sampul FIFA 2004, bersama Del Piero dan Ronaldinho). Tetapi yang terutama ia adalah simbol Arsenal.
Pada 2012, saat MLS terhenti, ia memutuskan untuk pergi ke Arsenal dengan status pinjaman, meninggalkan sementara New York Red Bulls: seharusnya ia tidak kembali. Seharusnya ia tidak melakukannya. Ini bukan sebuah "Last Dance", melainkan sebuah revival tak berguna yang tidak diminta siapa pun. Menua, lelah oleh usia dan ritme Amerika, yang sangat jauh dari ritme Premier League (yang mana ia menjadi pemain terkuatnya antara 2003 dan 2004). Faktanya adalah ia toh tetaplah Henry.
Beberapa hari setelah kepulangannya ke London, Wenger memasukkannya menggantikan Marouane Chamakh di Piala FA melawan Leeds. Momen pertandingan itu praktis sama dengan momen laga melawan Southampton, di tahun debutnya. Ada perasaan yang jelas bahwa para suporter menyaksikan pertandingan itu hanya semata-mata untuk melihatnya bermain, seolah mereka nyaris tak peduli dengan hasilnya. Sepuluh menit kemudian, dengan bola dikuasai Alex Song, "Titi" melesat di belakang punggung Zac Thompson dan menerima umpan terobosan dari sang gelandangnya: ia menghentikannya lalu menyelesaikannya, jelas, di tiang jauh. Dan merayakannya. Ia baru saja mencetak "gol ala Henry". "Itu adalah gol pertama dalam karierku yang kucetak sebagai seorang suporter", katanya. Ia berjanggut, tetapi ia akan segera mencukurnya.
Ada banyak cara lain, mungkin, untuk memperkenalkan Thierry Henry kepada generasi baru. Risiko terpaku pada anggapan sendiri seperti para penjaga gawang dan lawan yang ia hadapi, dan ia perdaya, sama tingginya dengan tingginya hasratnya untuk berevolusi, menyempurnakan diri (di luar gelar-gelar dan Ballon d'Or yang, mungkin, layak ia dapatkan) dan mendefinisikan "Aura"-nya. Nah, dengan begitulah, mungkin, Gen Z dan Alpha bisa memahami, sebagian, apa arti "Titi". Tangan yang terangkat setelah operan pada diri sendiri di Bernabeu. Ekspresi teatrikal. Representasi panggung dari "sindiran" yang dipersembahkan kepada tontonan sepak bola. Lebih sederhananya, salah satu yang terhebat di eranya.