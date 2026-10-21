Di saat yang sama, winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, tengah menjalani periode terbaiknya sejak pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu dari Leipzig.

Dalam 4 pertandingan terakhir, winger asal Pantai Gading itu berkontribusi dalam 6 gol bersama tim raksasa tersebut, dengan mencetak 3 gol dan menyumbangkan 3 assist.

Lima dari enam gol yang melibatkan Diomande dalam 4 pertandingan terakhir tercipta saat ia bermain di posisi sayap kiri, posisi yang diperkirakan akan ia tempati pada pertandingan El Clasico mendatang.

Yang membedakan Diomande dari Vinicius bukanlah keterampilan, bahkan bukan pula kecepatan, melainkan kemudahannya dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan lebih dari satu pilihan antara menggiring bola, mengoper, dan menembak seperti yang dilakukan pemain asal Brasil itu.

Dan mungkin hal inilah yang tampak jelas pada gol-gol yang diciptakan pemain asal Pantai Gading tersebut selama pertandingan-pertandingan terakhir, di mana umpan-umpannya bukanlah umpan ajaib, melainkan umpan biasa yang sesuai dengan konteks permainan.