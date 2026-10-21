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Hadiah Vinicius dan pengganti emasnya: Apakah Real Madrid telah menjadi tim baru menjelang El Clasico?

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Champions League
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Spanyol
Jerman
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Tidak ada yang lebih menyita perhatian selain El Clasico. Pertandingan yang dinanti-nantikan antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, menyibukkan pikiran semua orang, dan tidak diragukan lagi yang terdepan di antara mereka adalah kedua pelatih tim; Jose Mourinho asal Portugal dan Hansi Flick asal Jerman.

Pertandingan El Clasico yang dinantikan ini akan digelar pada hari Minggu mendatang, ketika Real Madrid bertandang ke markas Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

  • 12 gol dalam sepekan

    Sebelum menjalani laga el clasico, Real Madrid tampil luar biasa, terutama di lini serang, khususnya dalam tiga pertandingan terakhir di ajang La Liga dan Liga Champions Eropa.

    Dalam rentang tiga pertandingan, klub ibu kota Spanyol itu mencetak 12 gol, dengan rincian empat gol ke gawang Roma, jumlah yang sama saat menghadapi Leipzig di ajang Liga Champions Eropa, ditambah empat gol lainnya ke gawang Sevilla di La Liga.

    Real Madrid dalam sepekan terakhir mengungguli catatan mereka dalam enam pertandingan sebelumnya, ketika mereka hanya mencetak total 11 gol, dengan rata-rata kurang dari dua gol per pertandingan.

  • Hadiah Vinicius

    Yang mengherankan, 9 dari 12 gol yang dicetak Real Madrid dalam tiga pertandingan terakhir tercipta saat bintang Brasil, Vinicius Junior, absen.

    Tim ibu kota itu mencetak 3 gol ke gawang Roma setelah Vinicius keluar, dan hal serupa terulang menghadapi Leipzig dengan dua gol, ditambah empat gol ke gawang Sevilla, dalam pertandingan yang tidak dihadiri pemain Brasil tersebut akibat skorsing.

    Yang lebih mengherankan lagi, Real Madrid berhasil memenangi 10 dari 11 pertandingan yang dilakoni tanpa bintang Brasil-nya itu dalam tiga tahun terakhir di La Liga, sementara hanya mengalami satu kekalahan.

    Vinicius akan kembali absen membela Real Madrid dalam laga El Clasico mendatang melawan Barcelona, dan hal itu bisa menjadi pertanda baik bagi tim asuhan pelatih Jose Mourinho, terutama di tengah penurunan performa sang bintang Brasil.

  • Rahasia ada pada Diomande

    Di saat yang sama, winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, tengah menjalani periode terbaiknya sejak pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu dari Leipzig.

    Dalam 4 pertandingan terakhir, winger asal Pantai Gading itu berkontribusi dalam 6 gol bersama tim raksasa tersebut, dengan mencetak 3 gol dan menyumbangkan 3 assist.

    Lima dari enam gol yang melibatkan Diomande dalam 4 pertandingan terakhir tercipta saat ia bermain di posisi sayap kiri, posisi yang diperkirakan akan ia tempati pada pertandingan El Clasico mendatang.

    Yang membedakan Diomande dari Vinicius bukanlah keterampilan, bahkan bukan pula kecepatan, melainkan kemudahannya dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan lebih dari satu pilihan antara menggiring bola, mengoper, dan menembak seperti yang dilakukan pemain asal Brasil itu.

    Dan mungkin hal inilah yang tampak jelas pada gol-gol yang diciptakan pemain asal Pantai Gading tersebut selama pertandingan-pertandingan terakhir, di mana umpan-umpannya bukanlah umpan ajaib, melainkan umpan biasa yang sesuai dengan konteks permainan.

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  • Krisis lini belakang

    Namun keunggulan ofensif yang justru muncul saat ketiadaan Vinicius Junior ini tidak lantas menghapus adanya krisis pertahanan yang dialami Real Madrid, baik ketika pemain asal Brasil itu hadir maupun absen.

    Di saat Real Madrid mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir, gawang mereka pun kebobolan setidaknya satu gol di seluruh pertandingan tersebut.

    Tim Kerajaan kebobolan 5 gol, 3 di antaranya di Roma, berbanding satu gol masing-masing dari Sevilla dan Leipzig, dengan rata-rata mendekati dua gol di setiap pertandingan, sebuah rata-rata yang sangat tinggi.

    Dengan melihat kekuatan ofensif yang dimiliki Barcelona, krisis pertahanan tersebut bisa menjadi titik kekalahan El Clasico, dan bisa merusak seluruh solusi ofensif yang dimiliki Real Madrid.

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