Tidak ada yang lebih menyita perhatian selain El Clasico. Pertandingan yang dinanti-nantikan antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, menyibukkan pikiran semua orang, dan tidak diragukan lagi yang terdepan di antara mereka adalah kedua pelatih tim; Jose Mourinho asal Portugal dan Hansi Flick asal Jerman.
Pertandingan El Clasico yang dinantikan ini akan digelar pada hari Minggu mendatang, ketika Real Madrid bertandang ke markas Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.