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Hadiah Vinicius dan pengganti emasnya: Apakah Real Madrid menjadi tim baru sebelum El Clasico?

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Champions League
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Spanyol
Jerman
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Tidak ada yang lebih menyita perhatian selain El Clasico, duel yang dinanti-nanti antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, menjadi buah bibir semua orang, dan tak diragukan lagi yang paling tersorot adalah kedua pelatih tim; Jose Mourinho asal Portugal dan Hansi Flick asal Jerman.

Pertandingan El Clasico yang dinantikan ini akan digelar pada hari Minggu mendatang, saat Real Madrid bertandang ke markas Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

  • 12 gol dalam sepekan

    Sebelum menjalani laga El Clasico, Real Madrid menampilkan performa besar, terutama di lini serang, khususnya dalam tiga pertandingan terakhir di ajang La Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

    Dalam rentang 3 pertandingan, klub ibu kota Spanyol itu mencetak 12 gol, dengan rincian 4 gol ke gawang Roma, jumlah yang sama ke gawang Leipzig di ajang Liga Champions Eropa, serta 4 gol lainnya ke gawang Sevilla di La Liga Spanyol.

    Real Madrid dalam sepekan terakhir melampaui apa yang mereka cetak dalam enam pertandingan sebelumnya, di mana dalam seluruh laga tersebut mereka mencetak 11 gol, dengan rata-rata kurang dari dua gol per pertandingan.

  • Hadiah Vinicius

    Yang mengherankan, 9 dari 12 gol yang dicetak Real Madrid dalam tiga laga terakhir justru tercipta saat bintang Brasil Vinicius Junior tidak berada di lapangan.

    Tim ibu kota itu mencetak 3 gol ke gawang Roma setelah Vinicius keluar dari lapangan, dan hal serupa terulang saat menghadapi Leipzig dengan torehan dua gol, ditambah empat gol ke gawang Sevilla dalam laga yang tidak diikuti pemain Brasil tersebut karena menjalani skorsing.

    Hal yang lebih aneh lagi, Real Madrid berhasil memenangi 10 dari 11 pertandingan yang dijalaninya tanpa bintang asal Brasil tersebut dalam tiga tahun terakhir di Liga Spanyol, sementara hanya menelan satu kekalahan.

    Vinicius akan kembali absen membela Real Madrid pada laga El Clasico mendatang melawan Barcelona, dan hal itu mungkin menjadi pertanda baik bagi tim asuhan pelatih Jose Mourinho, terlebih di tengah menurunnya performa sang bintang Brasil tersebut.

  • Rahasia ada pada Diomande

    Pada saat yang sama, winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, tengah menikmati masa-masa terbaiknya sejak pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu dari Leipzig.

    Dalam 4 pertandingan terakhir, winger asal Pantai Gading itu berkontribusi atas 6 gol bersama tim ibu kota, dengan mencetak 3 gol dan menciptakan jumlah yang sama.

    Lima dari enam gol yang melibatkan kontribusi Diomande dalam 4 pertandingan terakhir tercipta saat ia berada di posisi sayap kiri, posisi yang diperkirakan akan ia tempati pada laga El Clasico mendatang.

    Yang membedakan Diomande dari Vinicius bukanlah skill, bahkan bukan pula kecepatan, melainkan kemudahan dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan lebih dari satu pilihan antara menggiring, mengumpan, dan menembak sebagaimana yang dilakukan pemain asal Brasil itu.

    Dan mungkin hal inilah yang tampak jelas pada gol-gol yang diciptakan pemain asal Pantai Gading tersebut selama pertandingan-pertandingan terakhir, yang mana umpan-umpannya bukanlah umpan ajaib, melainkan umpan biasa yang sesuai dengan konteks permainan.

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  • Krisis lini belakang

    Namun keunggulan ofensif yang justru muncul saat Vinicius Junior absen ini tidak menghilangkan adanya krisis defensif yang dialami Real Madrid, baik ketika pemain asal Brasil itu hadir maupun absen.

    Pada saat Real Madrid mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir, gawang mereka juga kebobolan setidaknya satu gol dalam semua laga tersebut.

    Tim Kerajaan kebobolan 5 gol, 3 di antaranya di Roma, berbanding satu gol dari masing-masing Sevilla dan Leipzig, dengan rata-rata mendekati dua gol setiap pertandingan, sebuah angka yang sangat tinggi.

    Dengan melihat kekuatan ofensif yang dimiliki Barcelona, krisis defensif itu bisa menjadi titik kekalahan El Clasico, dan bisa merusak seluruh solusi ofensif yang dimiliki Real Madrid.

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