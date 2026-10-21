Pada saat yang sama, winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, tengah menikmati masa-masa terbaiknya sejak pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu dari Leipzig.

Dalam 4 pertandingan terakhir, winger asal Pantai Gading itu berkontribusi atas 6 gol bersama tim ibu kota, dengan mencetak 3 gol dan menciptakan jumlah yang sama.

Lima dari enam gol yang melibatkan kontribusi Diomande dalam 4 pertandingan terakhir tercipta saat ia berada di posisi sayap kiri, posisi yang diperkirakan akan ia tempati pada laga El Clasico mendatang.

Yang membedakan Diomande dari Vinicius bukanlah skill, bahkan bukan pula kecepatan, melainkan kemudahan dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan lebih dari satu pilihan antara menggiring, mengumpan, dan menembak sebagaimana yang dilakukan pemain asal Brasil itu.

Dan mungkin hal inilah yang tampak jelas pada gol-gol yang diciptakan pemain asal Pantai Gading tersebut selama pertandingan-pertandingan terakhir, yang mana umpan-umpannya bukanlah umpan ajaib, melainkan umpan biasa yang sesuai dengan konteks permainan.